Killing Floor 2 gratis su Epic Games Store: la guida per i nuovi giocatori

Lo scorso giovedì è arrivata un'altra ondata di titoli gratuiti sull'Epic Games Store, che questa volta ha messo a disposizione ben tre giochi per tutti i suoi utenti: Killing Floor 2, The Escapist 2 e Lifeless Planet. Ed è proprio di Killing Floor 2 che vi parleremo oggi, un complesso sparatutto in prima persona con una forte componente cooperativa, che richiede ai giocatori di collaborare per superare ondate di mostruose creature sempre più numerose ed aggressive. Prima che vi gettiate nella mischia a massacrare Zed, fareste quindi bene a leggere i nostri consigli.

Controlli

Ecco di seguito i controlli per chi utilizza la classica combinazione formata da mouse e tastiera:

• Movimento: W, A, S, D

• Fuoco: tasto sinistro del mouse

• Modalità mira: tasto destro del mouse

• Ricarica arma: R

• Lancia Granata: G

• Cura rapida: Q

• Colpo arma da mischia: V

• Accendi/spegni torcia: F

• Usa: E

• Saldatura veloce: tenere premuto E

• Getta denaro: B

• Lascia cadere l'arma: Backspace

• Vota sì: F1

• Vota no: F2

• Comandi vocali: Z

• Cambio rapido armi: rotellina del mouse

• Arma primaria: 1

• Arma secondaria: 2

• Arma da mischia: 3

• Equipaggiamento: 4



Trattandosi di un gioco cooperativo e non competitivo (ad eccezione di una delle modalità secondarie), potete senza problemi collegare un controller supportato come quello di Xbox One. Se avete avuto l'opportunità di provare il titolo su console, lo schema dei comandi del pad è identico per tutte le piattaforme.

Partite dal basso

La prima cosa da fare all'avvio di Killing Floor 2 è sicuramente prendere parte all'addestramento. Questa breve missione, accompagnata da una lunga serie di tutorial, permette in pochi minuti di familiarizzare con le meccaniche di gioco e di entrare in contatto con i mostruosi Zed.

Completando la missione con successo (fallire è quasi impossibile), si sblocca un livello per la classe selezionata: a questo proposito, fate attenzione e scegliete quindi la classe che più vi interessa prima di dare il via al tutorial. Superata questa prima fase, vi suggeriamo di procedere con ordine, in quanto il gioco consente di personalizzare non solo la difficoltà ma anche il numero di orde da affrontare ed è bene iniziare da partite di breve durata e con un basso livello di sfida. Nella descrizione di ciascuna difficoltà potrete anche leggere i livelli consigliati da raggiungere per affrontarla, così da non rischiare di osare troppo sin dalle prime ore di gioco.

Siate precisi...

Come avrete avuto modo di vedere, in Killing Floor 2 i nemici da affrontare sono davvero tanti e spesso è difficile tenerli a bada utilizzando solo due armi. Le munizioni tendono infatti a scarseggiare in poco tempo e senza le dovute attenzioni potreste cadere vittima delle orde, che non esiteranno un solo istante a circondarvi. Per evitare di finire nei guai, il modo migliore è sparare con grande precisione: la maggior parte degli avversari tende ad esplodere in un mare di sangue con un semplice proiettile ben piantato tra gli occhi, ciò significa che con un solo caricatore della pistola e un po' d'abilità potreste far fuori parecchi Zed. Se poi le cose si mettono male o, al contrario, sono fin troppo tranquille, potreste anche considerare l'idea di utilizzare un'arma corpo a corpo. Quando il vostro alter ego digitale impugna un'arma da mischia non solo può menare dei letali fendenti, ma può anche parare ed effettuare dei parry in grado di disorientare per breve tempo le creature, dandovi tutto il tempo per finirle.

...e un po' avari

Ad ogni nemico eliminato il giocatore riceve una piccola quantità di denaro che può essere investita nel negozio temporaneo, ovvero una postazione che spunta tra un round e l'altro e che può essere agilmente raggiunta seguendo la scia azzurra che appare davanti al personaggio. Interagendo con il negozio è possibile vendere le armi che non si utilizzano più (assicuratevi di consumare tutti i proiettili prima di scartarle), rifornire le munizioni, acquistare nuovi strumenti di morte e indossare un utile giubbotto antiproiettile.

A proposito del giubbotto, vi sconsigliamo di acquistarlo nelle prime fasi della partita e di investire su questa protezione solo dopo 3-4 round, quando le cose iniziano a farsi realmente complesse. Nel caso in cui ci fosse una disparità tra i giocatori in partita per quello che riguarda il denaro accumulato, non esitate a gettare a terra qualche banconota per dare una mano al compagno in difficoltà, così da metterlo nelle condizioni di affrontare al meglio l'ondata successiva.



Sappiate che un ottimo trucco per accumulare del denaro extra è quello di colpire con almeno un proiettile quanti più nemici è possibile, così che il gioco vi assegni numerosi assist. Proprio come le eliminazioni, gli assist fanno entrare del denaro (e XP) nelle vostre tasche e con un po' d'astuzia avrete il portafoglio pieno alla fine del round.

Selezionate la classe giusta

In Killing Floor 2 sono presenti moltissime classi diverse, ognuna con un equipaggiamento di partenza e bonus unici, i quali possono essere potenziati accumulando un bel po' di punti esperienza. Aumentare il livello di una classe non è un compito semplice e richiede una certa costanza, quindi è difficile che un giocatore decida di non utilizzare la propria classe preferita in partita.

Questo atteggiamento potrebbe però essere deleterio e, nel caso in cui doveste notare che il team mostri qualche carenza nei momenti che precedono la partita e, ad esempio, dovesse mancare un medico, fate un piccolo sacrificio e selezionate la classe di cui la squadra ha davvero bisogno. Certo, così facendo perderete qualche punto esperienza, ma avrete molte più probabilità di arrivare vivi fino alla fine.

Sigillate le porte

Una delle meccaniche di Killing Floor 2 è legata alle porte sparse in giro per la mappa, le quali possono essere sigillate con un particolare strumento in dotazione a tutti i giocatori.

Saldare una porta impedirà ai nemici di fare irruzione da quella direzione, ma solo per una durata di tempo limitata: ogni porta ha infatti una sorta di "Punti Vita" che si consumano a suon di attacchi dei nemici e, una volta distrutta, non sarà più possibile sigillarla per tutto l'arco della partita. Cercate quindi di evitare di sigillare le porte nelle prime fasi della partita e sfruttate questa tecnica solo quando si presenta realmente la necessità, ovvero nelle ondate più avanzate.

In passerella

La classe del personaggio non è l'unica modifica che si può applicare al proprio alter ego digitale, dal momento che nell'apposita sezione del menu principale è anche possibile modificarne l'aspetto. La stragrande maggioranza di costumi e colorazioni aggiuntive dei vari protagonisti può essere acquisita tramite microtransazioni e casse, ma il gioco mette a disposizione del giocatore sin da subito una corposa serie di skin, gadget e colorazioni aggiuntive tra le quali scegliere. Insomma, prima di scendere tra le strade a sforacchiare Zed potreste prima rifarvi il guardaroba.