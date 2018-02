Kingdom Come Deliverance Guida: come ottenere subito la Spada di San Giorgio

Avete da poco messo i piedi in un paio di stivalacci di cuoio, corredati da un'armatura di stracci e una spada smussata, e ogni villico della Boemia di Kingdom Come: Deliverance vi usa come bersaglio per estemporanei atti di bullismo medievale? Tranquilli, abbiamo per voi una soluzione rapida e indolore per ottenere sin da subito un "piccolo" vantaggio utile a sfuggire alle angherie di... beh di tutti, e conquistavi il rispetto del volgo con la più grande livellatrice sociale del XV secolo: la spada. Seguendo le indicazioni riportate in questa breve guida, potrete infatti mettere le mani su uno degli strumenti letali più efficienti del gioco, e a tempo di record.

Aaaah, il dolce sapore della vendetta.

Come trovare la Spada di San Giorgio

Il tesoro in questione si trova in un boschetto poco a nord rispetto al villaggio di Ledetchko, a una mezza giornata di marcia da Rattay. Potrete raggiungere la cittadina poco dopo aver superato le primissime fasi del gioco, una volta che al buon Henry sarà concesso di esplorare liberamente la Boemia di Kingdom Come: Deliverance.

A questo punto della progressione, il vostro prode alter ego non avrà sicuramente i requisiti per maneggiare agilmente l'equipaggiamento in questione ma, pur considerando la riduzione nell'efficienza battagliera del bottino, il suo rinvenimento vi offrirà comunque notevoli vantaggi nelle fasi iniziali dell'avventura.

Lasciati i campi per l'ombroso sottobosco che riempe l'area a nord di Ledetchko, non dovrete fare altro che cercare un'albero circondato da un piccolo recinto di ramoscelli.

Subito dietro l'albero, appoggiato al tronco, troverete uno scrigno chiuso (con una serratura di livello "facile"), con all'interno la Spada di San Giorgio, una delle spade lunghe più potenti del gioco, e una selezione di pezzi d'armatura piuttosto preziosi, che vi aiuteranno sicuramente nelle vostre future imprese cavalleresche. Tenete a mente che, nel caso procediate subito al recupero dell'arma, ci sono ottime possibilità che la lama non lasci mai il vostro fianco fino ai titoli di coda. Vi consigliamo quindi di trattarla bene e di eseguire una buona manutenzione periodica, per evitare che la spada diventi un inutile - seppur preziosissimo - pezzo di acciaio smussato. Nel caso decidiate di conservare l'arma per le vostre imprese future, sappiate che per maneggiarla al meglio dovrete poter contare su di un punteggio di forza pari a 12.

Sotto con l'allenamento, quindi.