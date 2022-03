Kirby e La Terra Perduta: guida e trucchi per i nuovi giocatori

Tra gli ultimi giochi arrivati sugli scaffali in questo ricco mese di marzo 2022 troviamo anche il coloratissimo Kirby e La Terra Perduta, nuova avventura targata HAL Laboratories disponibile in esclusiva su Nintendo Switch. L'ultimo capitolo della serie con protagonista la buffa creatura rosa in grado di aspirare qualsiasi oggetto è ricco di segreti e meccaniche che potrebbero semplificarlo ulteriormente per consentire anche ai giocatori più giovani di divertirsi ed arrivare ai titoli di coda. Vi proponiamo quindi una serie di consigli utili per affrontare al meglio il viaggio di Kirby in giro per la Terra Perduta.



La giusta difficoltà

Il primo consiglio che vi diamo riguarda la scelta della difficoltà, visto che all'avvio di una nuova avventura in Kirby e La Terra Perduta vi verrà chiesto di scegliere tra due diversi livelli di sfida che prendono il nome di Modalità Brezza e Modalità Tempesta. Il primo è l'equivalente della modalità facile e permette a chi non vuole impegnarsi troppo di godersi il viaggio di Kirby dall'inizio alla fine con un maggiore quantitativo di energia.

A meno che non vogliate far giocare i più piccoli o siate inesperti quando si tratta di platform tridimensionali, vi suggeriamo invece di optare per la seconda difficoltà: in questo caso l'esperienza sarà più classica, con un livello di sfida lievemente superiore e anche un bonus in termini di Monete Stella al completamento di ogni livello. Se siete indecisi su quale delle opzioni selezionare, sappiate che nessuna decisione è definitiva ed è possibile modificare la difficoltà in qualsiasi momento dal menu delle impostazioni.

Esplorate la mappa

Come in molti altri platform, tra un livello e l'altro di Kirby e La Terra Perduta sarà possibile esplorare la Mappa del Mondo, ovvero un luogo attraverso il quale il giocatore ha l'opportunità di spostarsi e selezionare liberamente la missione da affrontare.

Sappiate però che in questo luogo non potrete esclusivamente scegliere lo stage, ma anche andare a caccia di segreti: in specifici punti della Mappa del Mondo vi verrà concessa la possibilità di premere un tasto per raccogliere oggetti, invece in altri luoghi potrete avviare complesse sfide a tempo con ricchi premi. Insomma, tra una missione e l'altra fareste meglio a darvi un'occhiata intorno.

A caccia di collezionabili

La Mappa del Mondo non è l'unico luogo di Kirby e La Terra Perduta nel quale si annidano numerosi segreti. In giro per gli ambienti dell'esclusiva Nintendo Switch sono nascosti numerosi gettoni o collezionabili che non possono essere raccolti in maniera tradizionale: in alcuni casi occorre volare per lunghe distanze e in altri è fondamentale disporre di una specifica abilità i cui attacchi permettono di aprire varchi o distruggere elementi dello scenario.

Usando la Boccomorfosi su un cono stradale, ad esempio, vi trasformerete in un Morfocono: in questi frangenti fareste bene a controllare il pavimento della mappa per individuare eventuali fratture che possono essere distrutte con un poderoso schianto a terra per rivelare un'area nascosta.

La Città di Waddle Dee

Altra importante meccanica di Kirby e La Terra Perduta consiste nella ricostruzione della Città di Waddle Dee attraverso la liberazione dei suoi abitanti.

Man mano che andrete liberando dalla prigionia i buffi abitanti della città che sono finiti tra le grinfie dei cattivoni, l'hub di gioco andrà ampliandosi con nuove strutture che vi forniranno un aiuto nell'avventura o funzionalità aggiuntive come il Cinema dei Waddle Dee, utile per rivedere in qualsiasi momento i filmati d'intermezzo. A tal proposito, vi suggeriamo di fare sempre grande attenzione alle attività secondarie di ciascuna missione: completandole tutte aumenterete sensibilmente il numero di alleati liberati e sbloccherete più velocemente i potenziamenti della città. Le sfide sono solitamente oscurate, ma interagendo con gli elementi dello scenario e completando anche un solo step, queste diverranno visibili e potrete così procedere al loro completamento. Anche i boss dispongono di sfide secondarie, solitamente legate all'uso di abilità.

Tutte le password online

Tra i principali edifici che i giocatori di Kirby e La Terra Perduta possono trovare in giro per la Città di Waddle Dee troviamo sia il negozio, fondamentale per chi vuole acquistare potenziamenti o ripristinare la salute (in attesa di sbloccare la camera da letto del paffuto protagonista), che l'ufficio postale.

In questo secondo luogo si possono inserire delle password che sbloccano immediatamente ricompense utili: alcune vanno scovate in giro per la città con l'aiuto di Elfilin, altre sono state diffuse da Nintendo sui social e richiedono al giocatore di essere connesso online al momento della loro attivazione.



Ecco di seguito le password online di Kirby e La Terra Perduta:

• CLEARDEMO - Ricompensa: 300 Monete Stella

• NEWADVENTURE - Ricompensa: 300 Monete Stella e una Pietra Rara

• MOUTHFULMODE - Ricompensa: 100 Monete Stella e una Torta alla Bocca d'Auto (valido fino al 25 aprile 2022)

• KIRBYMICROSITE - Ricompensa: 150 Monete Stella e un potenziamento per l'attacco (valido fino al 10 giugno 2022)

Usate i vostri Amiibo

Come la quasi totalità delle esclusive per Nintendo Switch, anche Kirby e La Terra Perduta supporta gli Amiibo, ovvero le statuette che possono essere posizionate sull'apposito sensore montato su Joy-Con e Pro Controller per ottenere ricompense aggiuntive.

Nel caso del platform tridimensionale, questi oggetti possono essere utilizzati dopo aver effettuato l'accesso al menu delle opzioni e aver selezionato l'apposita voce: a questo punto vi verrà esplicitamente chiesto di poggiare la statuetta sul sensore NFC del controller.



Qui sotto trovate la lista degli Amiibo compatibili e del loro effetto:

• Kirby: Monete Stella e una vita extra

• Meta Knight: Monete Stella e un potenziamento della velocità

• King Dedede: Monete Stella e un potenziamento dell'attacco

• Waddle Dee: Monete Stella e una pozione curativa

• Qbby (Box Boy) e tutti gli altri: Monete Stella e un oggetto per la salute



Sappiate però che l'uso degli Amiibo in Kirby e La Terra Perduta ha alcune importanti limitazioni, poiché in ciascun livello è possibile utilizzare un massimo di cinque statuette diverse tra loro, senza la possibilità di ottenere più volte i vantaggi dallo stesso personaggio. All'avvio di un nuovo livello, questa meccanica verrà resettata e potrete tornare ad usare altri cinque Amiibo.