League of Legends: alla scoperta di Kai'Sa, il nuovo Campione della Landa

Kai'Sa la figlia del Vuoto, ha finalmente debuttato, assieme ai consueti aggiustamenti, con la patch 8.5 e le sue caratteristiche fondanti promettono di essere tra le più complesse e diversificate disponibili in tutto il roster di League of Legends. L'eroina del Vuoto presenti uno stile di gioco estremamente flessibile rispetto alla maggior parte degli altri Campioni. Accumulando AP (Ability Power), AD (Attack Damage) velocità di attacco sino al massimo di 100 (o 100 %, nel caso di velocità d'attacco), è possibile modificare le sue abilità in modo che l'eroina possa rispondere a diversi stili di gioco, aprendo al giocatore molte variabili strategiche diverse. Kai'Sa, nonostante sia un Tiratore, sembra essere un campione molto vario che può essere giocato bene in più ruoli, con diversi stili di gioco e, soprattutto, build. Offre improvvisi picchi di danno e può entrare rapidamente nella maggior parte degli scontri con il suo Istinto Omicida, che a volte può davvero modificare gli equilibri in campo.

Le abilità, in breve

Attraverso l'abilità Cercatore del Vuoto, ad esempio, è possibile cercare e "marchiare" gli avversari evidenziandoli con una versione chiara e distinta della loro posizione. Con Pioggia di Icathia, invece, per portarsi a casa un'uccisione rapida Kai'Sa spara un gruppo di missili distribuito equamente tra i nemici vicini (se colpisce più volte lo stesso bersaglio i missili infliggono danni lievemente ridotti).

Nel caso in cui i nemici sopravvivano al primo assalto, Supercaricatore aumenta brevemente la velocità di movimento dell'eroina (la quale, però, in quel lasso di tempo perde l'abilità di attaccare) che può spostarsi dagli attacchi CC (crowd control) degli avversari. Però, dopo lo spostamento, Kai'Sa riacquista la possibilità di attaccare con una velocità superiore (quindi equivalente a maggior danno) per qualche secondo.

Nelle mischie, l'eroina può colpire velocemente con Istinto Omicida. Grazie a questa abilità, Kai'Sa acquista una grande mobilità ed è possibile traslarla velocemente nella posizione per evitare gli effetti del crowd control. Kai'Sa, con Istinto Omicida, scatta ad altissima velocità in un luogo vicino a un campione nemico preventivamente marchiato ottenendo brevemente anche uno scudo in grado di assorbire i danni. Il suo più grande difetto sembra essere l'impossibilità di controllare direttamente a chi dirigere i missili.

Item

Kai'Sa può aumentare velocemente AP, AD o velocità di attacco e rimanere sempre estremamente efficace. Le build ibride velocità/attacco e velocità pura funzionano meglio contro i team che poggiano interamente la loro strategia sui tank, e distribuiscono il DPS più coerente e affidabile a causa del danno passivo.

Ecco gli Item migliori a seconda della build scelta, in ordine di efficacia.



Fondato sulla velocità di attacco - 1.950 DPS:

Lama del Re in Rovina; Furia di Guinsoo; Dente di Nashor; Virtù della Trinità; Pistola a lame Hextech; Gambali del berserker.



Questa build infligge il maggior danno possibile . Aumentando significativamente le statistiche di Attack Damage, Ability Power e velocità di attacco, questa build dovrebbe permettere anche a Kai'Sa di dare il massimo con tutte e tre le sue abilità. Il rovescio della medaglia è che è una build è estremamente costosa in termini monetari.



Attack Damage - 1.650 DPS:

Frammento dell'Infinito; Pugnale di Statikk; Archibugio a Ripetizione; La Bramasangue; Saluti di Lord Dominik; Gambali del berserker.



Questa build consente di farle dare il massimo con Pioggia di Icathia, che amplifica la quantità di missili sparati.



AD / Lethality - 1.500 DPS:

Lama crepuscolare di Draktharr; Lama di Youmuu; Virtù della Trinità; Saluti di Lord Dominik; Angelo custode; Gambali del berserker.



Questa build ha un danno immediato maggiore rispetto alla build precedente e consente di evolvere abbastanza velocemente Pioggia di Icathia.



Fondato sull' Ability Power - 1.500 DPS:

Eco di Luden; Terrore dei lich; Dente di Nashor; Pistola a lame Hextech; Copricapo di Rabadon; Gambali del Beserker.



Questa build permette di boostare sia Cercatore del Vuoto che Supercaricatore. Per prediligere anzitutto i danni magici a quelli fisici.

Rune

Kai'Sa è un campione versatile che permette di esplorare diversi percorsi per "boostare" determinate statistiche, rendendo più facile l'evoluzione di tutte le sue abilità. Questo accade principalmente con il percorso "Precision".



Ibrido AP:

Con questa build, è possibile giocare Kai'Sa con due distinte due opzioni. Si può andare di Lethal Tempo per aumentare ancora di più la velocità di attacco, innescando il danno passivo del campione molto più spesso, oppure sfruttare Fleet Footwork per rendere più facile saltare negli scontri e battersela non appena possibile, divenendo la classica scheggia impazzita.



AD / Critico:

Proprio come qualsiasi ADC standard, l'opzione migliore è Fleet Footwork. Il lifesteal si scalerà con il tuo alto AD e ti manterrà un po 'più sicuro con aumenti di velocità di movimento periodici.



AD / Lethality:

Kai'Sa in questo caso assume il ruolo di "assassino", quindi è possibile massimizzare la velocità con cui eliminare gli avversari. La scelta perfetta è Electrocute nel ramo Domination.



AP puro:

Sebbene funga ancora come un assassino con questa build, c'è molta più enfasi sulle abilità rispetto agli attacchi fisici. Phase Rush (ramo Sorcery) è un'ottima alternativa a Electrocute.

Abilità

Il malleabile sistema di evoluzione delle abilità del nuovo campione del Vuoto Kai'Sa consente anche una concatenazione altrettanto flessibile. Ecco alcune combo:



Critico AD:

Pioggia di Icathia (Q), Supercaricatore (E), Cercatore del Vuoto (W), Istinto Omicida(R).



Questa build si basa su attacchi base più delle altre build. Con questa concatenazione sarà possibile concentrarsi sopprattutto su attacchi rapidi, aggiramenti e schivate senza alcun problema.



AD / Lethality:

Pioggia di Icathia (Q),Cercatore del Vuoto (W), Supercaricatore (E), Istinto Omicida (R).



Altra combo da scontri mordi e fuggi. Perfetta per imboscate e manovre a tenaglia. Kai'Sa può così portare all'avversario una sequenza composta da attacchi fisici rapidi, uniti ai danni magici di Cercatore del Vuoto, per poi modificare la propria posizione con Supercaricatore così da "counterare" le abilità CC e concludere con Istinto Omicida.



AP:

Cercatore del Vuoto (W), Pioggia di Icathia (Q), Supercaricatore (E), Istinto Omicida (R).



Funziona esattamente come la combo precedente, solo che questa volta si prediligono i danni magici. Situazionale, dipende unicamente dalla tipologia di avversari che vi trovate di fronte.