Lies of P: guida e trucchi per sopravvivere nel Soulslike di Pinocchio

Gli ultimi mesi del 2023 sembrano essere parecchio felici per gli appassionati di soulslike. In attesa di scoprire cosa ci proporrà Lords of the Fallen (avete già letto il nostro provato di Lords of the Fallen?) il prossimo ottobre, i giocatori possono finalmente mettere le mani su Lies of P, il titolo fortemente ispirato a Bloodborne la cui trama consiste in una rivisitazione della storia di Pinocchio. Se anche voi siete affascinati dall'opera firmata Neowiz e state per indossare gli abiti del burattino, ecco una serie di consigli che potrebbero aiutarvi a sopravvivere nella pericolosa città di Krat.



Non badate troppo alla classe

Negli istanti immediatamente successivi all'inizio di Lies of P verrete chiamati a fare una scelta. Tramite un'apposita schermata, dovrete scegliere una delle tre classi iniziali, ossia ‘Via del Grillo: Equilibrio', ‘Via del Bastardo: Destrezza' e ‘Via dello Spazzino: Forza'. A differenza di quanto possiate immaginare, si tratta di una decisione non così rilevante ai fini dell'esperienza, poiché determina semplicemente l'arma iniziale e il modo in cui i punti statistica sono distribuiti. Come in qualsiasi titolo del genere ad opera di FromSoftware, quindi, la classe non è da intendere nel senso classico del termine.

Considerate inoltre che il mercante che si incontra dopo pochi minuti di gioco vende ad una cifra modica tutte e tre le armi che fanno parte di questi preset. Se proprio siete indecisi, vi suggeriamo di ponderare la vostra scelta sugli attributi iniziali e non su altri fattori. Per approfondire quali sono le caratteristiche specifiche di ognuna delle tre scelte, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra guida alle classi iniziali di Lies of P.

Affilate l'arma

Una delle peculiari meccaniche di gameplay che troviamo in Lies of P è legata alla durevolezza delle armi, che funziona in maniera molto diversa rispetto a quanto visto nelle produzioni FromSoftware.

Nell'angolo in basso a destra dello schermo troviamo infatti un indicatore di colore bianco che sta ad indicare quanto è affilata un'arma e che, colpo dopo colpo, sottolinea il deterioramento dello strumento di morte. Il decrescere di questo valore influisce negativamente sul potere offensivo dell'arma e, una volta che raggiunge lo zero, l'oggetto di distrugge. Fortunatamente, riparare le lame è davvero semplice ed è un'operazione che si può svolgere in qualsiasi momento grazie alla Smerigliatrice, un accessorio che Pinocchio è in grado di usare con la semplice pressione di un tasto: usando tale gadget, basteranno pochi istanti per ripristinare del tutto la durevolezza dell'arma in uso, così da poter migliorare i danni inflitti e non rischiare di perderla. È quindi fondamentale tenere sempre d'occhio questo indicatore, poiché le conseguenze possono essere spiacevoli.

Siate aggressivi

In maniera molto simile a Bloodborne, Lies of P è un prodotto che tende a premiare i giocatori che hanno uno stile di gioco aggressivo. Bisogna però fare una netta distinzione fra gli scontri contro i nemici più pericolosi e quelli contro i mob standard, che richiedono un tipo di attenzione diversa. Attaccare a testa bassa i mid-boss o i boss è impossibile e chi vuole restargli incollato deve necessariamente padroneggiare l'arte del parry e delle schivate. Discorso completamente diverso va fatto per i nemici standard, quelli più comuni che popolano la strada verso il boss.

Il team di sviluppo ha infatti deciso di rendere questi avversari molto sensibili ai fendenti del protagonista e, pertanto, ogni colpo permette di interrompere qualsiasi azione stiano compiendo. In sostanza, potete continuare ad attaccarli ad oltranza fino ad eliminarli, poiché ad ogni fendente li renderete inermi per qualche istante. Si tratta questo di un trucco da sfruttare sempre e comunque, poiché in questo modo si limitano i danni subiti durante le fasi di esplorazione e si possono conservare le fiaschette curative per gli incontri più insidiosi.

Usate gli oggetti

Come ogni soulslike che si rispetti, anche Lies of P propone un livello di sfida piuttosto elevato, al netto delle piccole modifiche che gli sviluppatori hanno apportato in seguito alla pubblicazione della demo. Questo significa che in più di un'occasione vi ritroverete a dover ripetere più e più volte boss fight o passaggi al fine di riuscire a superarli.

A tal proposito, non possiamo che ricordarvi della presenza di una miriade di consumabili che possono semplificare in maniera sensibile i combattimenti e che non andrebbero mai sottovalutati. Se volete essere preparati ad ogni evenienza, dedicate qualche secondo alla gestione del borsello, così da avere tutti gli oggetti da lancio o quelli che potenziano temporaneamente l'arma a portata di mano. Nel caso in cui dobbiate esaurire gli oggetti che avete trovato, potete dedicarvi al farming per poi acquistarli dal mercante.

Allenatevi col Parry

Pur essendoci la possibilità di alzare l'arma per assorbire i colpi, la parata classica in Lies of P non è sempre una scelta saggia, soprattutto se la caratteristica di un'arma chiamata ‘tasso di riduzione dei danni in posizione di guardia' non è molto elevata. In questi casi, infatti, il colpo infligge danni minori ma sottrae ugualmente salute al protagonista. Proprio per questo motivo, il metodo più efficace per evitare di subire danni (soprattutto quando il nemico che attacca si colora di rosso) è padroneggiare la meccanica del parry. Sebbene la finestra per eseguire questa tecnica sia più ampia rispetto a quanto visto nella demo del soulslike, occorre comunque un buon tempismo per respingere l'attacco nemico. Proprio per questo motivo, vi suggeriamo di allenarvi col parry sin dalle prime battute, magari insistendo nei tentativi contro il primo boss del gioco, il Maestro della Sfilata. Se invece volete fare un po' di pratica senza l'ansia di essere uccisi, potete recarvi all'Hotel Krat, dove vi sono manichini che permettono proprio di migliorare nell'esecuzione dei parry.

Migliorate gli attributi giusti

Ad ogni nemico che farete fuori in Lies of P, accumulerete una risorsa chiamata Ergo, fondamentale per far salire di livello il protagonista presso gli Stargazer e renderlo più forte nel corso dell'avventura.

È chiaro però che non serve a nulla aumentare statistiche in modo casuale, poiché tutto deve essere fatto in funzione del tipo di personaggio che si sta creando, così che possa massimizzare la sua efficacia con l'equipaggiamento in uso.



Ecco di seguito una descrizione degli effetti di ciascun attributo, così che possiate regolarvi su come far evolvere il vostro burattino:



• Vitalità: Aumenta il quantitativo massimo di punti vita, migliora la difesa (Fisico, Fuoco, Assalto elettrico e Acido) e fornisce un incremento al Recupero-Guardia, ossia la meccanica che permette di recuperare vita dopo un parry

• Vigore: Aumenta la stamina massima e la difesa (Fisico, Fuoco, Assalto elettrico e Acido)

• Capacità: Permette di trasportare un peso maggiore, migliora la difesa (Fisico, Fuoco, Assalto elettrico e Acido) e il valore Legione, da cui dipende il numero di proiettili legati alle abilità del braccio

• Forza Motrice: Oltre a migliorare la difesa (Fisico, Fuoco, Assalto elettrico e Acido), influisce positivamente sul danno delle armi e delle protesi che scalano su questo attributo

• Tecnica: Migliora la difesa (Fisico, Fuoco, Assalto elettrico e Acido) e il danno di tutte le armi e le protesi che scalano su questo attributo

• Sviluppo: Aumenta l'attributo Legione (quindi permette di ottenere più proiettili per il braccio meccanico) e migliora la resistenza a Malfunzionamento, Scossa e Sospensione. Permette inoltre di migliorare l'efficacia di tutti gli strumenti di morte che scalano su questo parametro

Potenziate la schivata

Dopo aver trascorso un po' di tempo nel mondo di Lies of P, metterete le mani sul Quarzo, una preziosissima valuta che il burattino può utilizzare come oggetto di scambio presso il P-Organ.

Tale strumento, che si può trovare all'hotel Krat, non è altro che una postazione presso la quale si possono acquisire veri e propri potenziamenti che vanno a migliorare le capacità di Pinocchio oltre al semplice aumento degli attributi che avviene allo Stargazer con l'Ergo. Per andare sul sicuro, il primo power-up da sbloccare è quello relativo alla schivata. La versione base di questa azione non è il massimo per chi vuole sfuggire agli attacchi nemici, ma mettendo le mani sulla sua versione migliorata diventa possibile sia eseguire più scatti di seguito che utilizzare questa azione per riprendersi in seguito ad una caduta. Date quindi la priorità a questo potenziamento.

Assemblate le armi

Ciascuno strumento di morte in Lies of P è composto da due parti e, nel corso del gioco, vi verrà offerta la possibilità di sbizzarrirvi con la combinazione di parti di armi diverse. Si tratta di una meccanica di gameplay da non sottovalutare, poiché se sfruttata a dovere permette di impugnare armi davvero letali.

A tal proposito, è bene sapere che l'elsa è quella che influisce sul moveset dell'arma e determina quindi quelli che sono gli attacchi che si possono eseguire. La lama, invece, decreta le statistiche dell'arma, come l'attributo su cui scala l'attacco o la capacità di assorbire danni in parata. Insomma, potete realizzare tutto quello che volete e sfruttare al meglio la vostra build.

Consegnate gli oggetti delle quest

In Lies of P vi capiterà spesso e volentieri di raccogliere oggetti legati alle quest secondarie. Se in alcuni casi sarà perfettamente chiaro a chi consegnarli per portare a termine la missione, in altri potreste avere il dubbio. Per vostra fortuna, gli sviluppatori hanno pensato ad un'utile meccanica di gioco che semplifica questo lavoro: è sufficiente recarsi ad uno Stargazer ed attivare il viaggio rapido per visualizzare al fianco del nome del luogo da raggiungere una piccola icona che raffigura l'oggetto da consegnare. Così facendo, non avrete mai problemi a sapere dove recarvi dopo aver raccolto qualcosa di prezioso.

Leggete le descrizioni dei costumi

La software house che ha lavorato a Lies of P si è divertita a nascondere numerose interazioni nascoste all'interno del gioco. Oltre alla possibilità di eseguire gesti specifici di fronte ad alcuni NPC per ottenere Umanità, una risorsa importantissima per quello che riguarda i finali, esiste qualcosa di simile legato ai costumi. Sebbene gli abiti indossati dal burattino non abbiano alcun effetto sulle sue statistiche, è possibile far sì che si suscitino delle reazioni particolari interagendo con i personaggi mentre si utilizzano certi costumi: qualcuno potrebbe attaccarvi a vista, altri invece potrebbero decidere di diventare vostri alleati e lottare al vostro fianco solo per via dell'aspetto del personaggio. Non vi faremo alcun tipo di spoiler riguardo le specifiche interazioni, ma vi invitiamo a leggere con molta attenzione la descrizione di ciascun vestito nell'inventario, poiché spesso e volentieri in quel breve paragrafo si nascondono indizi che aiutano a comprendere dove e come usare quel determinato costume.