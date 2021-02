Little Nightmares 2: la guida per muovere i primi passi nel gioco horror

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Stadia Xbox Series X

Forte del successo dell'avventura con protagonista la piccola Six, Tarsier Studios torna sul mercato con Little Nightmares 2, titolo che ci narra le vicende di un bambino di nome Mono e che si pone come sequel diretto del primo capitolo. Se dopo aver provato la demo gratuita del gioco avete deciso di procedere all'acquisto su PC, PlayStation 4, Xbox One o Nintendo Switch, ecco una serie di suggerimenti che potrebbero aiutarvi a proseguire nella trama in maniera spedita e senza lasciare indietro un solo collezionabile.



Controlli

Di seguito potete trovare l'elenco completo dei comandi di Little Nightmares 2, il quale può essere giocato con un controller compatibile anche su PC:



• Muoviti: stick analogico sinistro

• Guardati intorno: stick analogico destro

• Interagisci: R1/R2 su PlayStation 4 e PlayStation 5 (RB/RT su Xbox Series X|S e Xbox One)

• Prendi: tieni premuto R1/R2 su PlayStation 4 e PlayStation 5 (RB/RT su Xbox Series X|S e Xbox One)

• Accovacciati: tieni premuto L1/L2 su PlayStation 4 e PlayStation 5 (LB/LT su Xbox Series X|S e Xbox One)

• Chiama: Triangolo su PlayStation 4 e PlayStation 5 (Y su Xbox Series X|S e Xbox One)

• Scatta: tieni premuto Quadrato su PlayStation 4 e PlayStation 5 (X su Xbox Series X|S e Xbox One)

• Torcia/Telecomando: Cerchio su PlayStation 4 e PlayStation 5 (B su Xbox Series X|S e Xbox One)

• Salta/Attacca: X su PlayStation 4 e PlayStation 5 (A su Xbox Series X|S e Xbox One)

• Lancia oggetto: mentre afferri un oggetto tenendo premuto il grilletto destro, premi X su PlayStation 4 e PlayStation 5 (A su Xbox Series X|S e Xbox One)



Purtroppo non esiste alcun modo per personalizzare lo schema dei controlli, a meno che non si voglia ricorrere alle funzionalità extra dei sistemi operativi di PlayStation e Xbox, che offrono gli strumenti utili per modificare l'assegnazione dei tasti tramite i menu dedicati all'accessibilità.

Scivolate nei momenti opportuni

Little Nightmares 2 non è un gioco d'azione, ma resta di fondamentale importanza avere il totale controllo dei movimenti del protagonista. In alcune sequenze occorre muoversi in maniera silenziosa per evitare che i grossi nemici che si aggirano per la mappa notino la vostra presenza e in altre situazioni, invece, la fuga è l'unico modo per sopravvivere alla furia delle creature che vi hanno ormai visto.

A prescindere da quale di questi momenti stiate per affrontare, è davvero utile padroneggiare la scivolata: quest'azione può essere eseguita da Mono semplicemente premendo il tasto per accovacciarsi durante la corsa. Effettuando una scivolata, il protagonista può evitare una trappola all'ultimo istante, schivare uno dei pericolosi attacchi nemici o entrare in copertura quando le cose si mettono male.

Osservate l'ambiente

A differenza di altri titoli moderni, Little Nightmares 2 racconta una storia senza l'ausilio di dialoghi e, pertanto, il giocatore deve analizzare ogni singolo dettaglio di ciò che appare a schermo per comprendere al meglio ciò che sta succedendo a Mono e Six. Per tale ragione, può fare la differenza il ritrovamento di tutti i segreti e l'esplorazione di ogni angolo del mondo di gioco, così da far emergere tutti i particolari nascosti e potenzialmente utili alla comprensione della trama.

Il gioco propone un sistema a telecamera fissa e non è possibile avere il totale controllo su di essa tramite l'utilizzo dello stick analogico destro, il quale però ha la funzione di spostare lievemente la visuale verso i lati dello schermo, modificando leggermente l'angolo di visione del giocatore: non si tratta di una funzionalità da sottovalutare, poiché grazie a questa feature si possono scoprire in anticipo i pericoli in arrivo o visualizzare elementi nascosti.

Attenti alle trappole

Il tasto dedicato all'interazione è molto importante in Little Nightmares 2, dal momento che il suo utilizzo consente al protagonista di eseguire una miriade di azioni utili tanto per proseguire nell'avventura quanto per accedere ai segreti. Il metodo più semplice per non lasciarsi sfuggire nulla e non restare mai bloccati in una stanza è provare ad interagire con qualsiasi tipo di oggetto e verificare se Mono può arrampicarsi, raccogliere o spostare un qualsiasi elemento dello scenario.

Se in giro trovate piccoli oggetti da raccogliere potreste inoltre pensare di lanciarli in luoghi sospetti per far attivare delle trappole ed evitare così il game over, proprio come avviene nelle prime fasi di gioco con le pericolose e numerose tagliole che si nascondono nell'erba alta.

Tenete d'occhio Six

Dopo qualche minuto di gioco, il piccolo Mono non sarà più solo e potrà aggirarsi per la mappa in compagnia di Six, la ragazzina protagonista del primo Little Nightmares. Sebbene non vi sia la possibilità di giocare il secondo capitolo in cooperativa online o locale, questo personaggio ci accompagnerà per tutta l'avventura e sarà controllato dall'intelligenza artificiale.



Se in molte occasioni Six si posizionerà in maniera automatica in luoghi specifici per fare in modo che il protagonista possa raggiungere punti altrimenti inaccessibili o per interagire con elementi dello scenario, ci sono svariate occasioni nelle quali sta al giocatore "attivare" l'aiuto della bambina.

Basti pensare alle situazioni in cui per avanzare occorre spostare oggetti dalle dimensioni generose: in questi casi, ad esempio, Six non ci aiuterà fino a quando non proveremo a spostare da soli l'oggetto. Non dimenticate inoltre che esiste un tasto utile per richiamare l'attenzione di Six nel caso in cui dovesse allontanarsi. Quando invece un evento spaventa la bambina, potete tenere premuto il tasto per l'interazione vicino a lei per tenerle la mano e accompagnarla attraverso le stanze in cui vi sono creature pericolose.

Personalizzate l'aspetto di Mono

Nonostante in Little Nightmares 2 non vi sia alcun tipo di equipaggiamento, nel corso del gioco è possibile recuperare una serie di oggetti cosmetici grazie ai quali personalizzare l'aspetto del giovane protagonista. Nascosti per le aree di gioco vi sono infatti undici cappelli, alcuni dei quali sono più difficili da scovare e richiedono la risoluzione di enigmi più o meno complessi.

Se avete trovato uno di questi oggetti, potete equipaggiarlo in un qualsiasi momento accedendo al menu di gioco e selezionando la voce "Cappelli". Va precisato che questi elementi non alterano in alcun modo il gameplay e hanno un valore esclusivamente estetico. Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida alla posizione di tutti i cappelli di Little Nightmares 2, così da non lasciarvene sfuggire nemmeno uno.