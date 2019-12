Lords Mobile Guida: consigli e trucchi per dominare le battaglie

Dopo il grande successo riscosso su iOS e Android (piattaforma sulla quale vanta una media dei voti paria a 4,2 stelle su 5), lo strategico Lords Mobile ha di recente fatto il proprio debutto anche su Steam, permettendo sia ai vecchi giocatori che ai nuovi arrivati di espandere il proprio impero e scontrarsi con altri utenti da tutto il mondo. Se avete iniziato a giocare da poco o state per dare il via alla vostra avventura, dopo avervene parlato nel nostro speciale sul fenomeno Lords Mobile, abbiamo preparato per voi un lungo elenco di consigli che vi torneranno sicuramente utili.

Insieme per la gloria

Un gioco come Lords Mobile non può e non deve essere giocato in solitaria ed è indispensabile entrare a far parte il prima possibile di una Gilda. Diventare membro di un grande gruppo di giocatori non solo renderà il titolo molto più divertente, ma vi permetterà di accedere ad un'ampia gamma di benefici e ricompense gratuite aggiuntive che siamo sicuri non vi dispiaceranno. Tra questi non possiamo certo non citare il bonus di 400 Gemme per l'unione alla prima Gilda, tempi d'attesa ridotti, accesso al negozio della gilda e possibilità di ricevere doni di vario genere.



Una volta entrati in una Gilda, il consiglio che possiamo darvi è quello non solo di tenere d'occhio costantemente a che punto sia la barra relativa al Dono della Gilda (più si gioca, maggiori saranno le ricompense al suo interno), ma anche di visitare più volte al giorno l'area Gilda per essere sicuri che non vi siano altri compagni di clan che necessitino del vostro aiuto.



Per dare supporto al team vi basterà visitare la scheda "Aiuto alla Gilda" (quella con l'icona delle due mani che si stringono) e aiutare quanti più giocatori possibili semplicemente cliccando sul grosso tasto giallo alla destra del loro nickname ( o su "Aiuta Tutti" in basso, così da velocizzare ulteriormente il processo).

Tale azione, che vi costerà un solo click, sarà di supporto per i vostri amici e contribuirà al caricamento dell'indicatore delle Monete della Gilda quotidiane, numero che si resetta ogni giorno alle ore 13:00 italiane. Tali monete possono essere spese nel Negozio della Gilda, all'interno del quale sono disponibili numerosissimi oggetti che velocizzano alcuni processi di gioco, aggiungono risorse al vostro profilo e scudi temporanei per la vostra città, così che non venga aggredita da qualche malintenzionato.



Va precisato inoltre che anche voi potrete chiedere aiuto ai vostri compagni di gilda, così che il loro contributo possa semplificarvi, ad esempio, il potenziamento di una struttura che altrimenti richiederebbe un bel po' di tempo o molte Gemme Viola. Per fare in modo che qualcuno vi aiuti vi basterà cliccare sull'icona gialla con le due frecce nell'elenco in alto a destra, il quale mostra tutti i timer relativi a potenziamenti, missioni e addestramento delle truppe. In situazioni del genere sarà di grande aiuto poter completare specifiche azioni molto più rapidamente, così da poterne avviare subito altre ed essere pronti in anticipo per la prossima battaglia.

Di tanto in tanto vi ritroverete anche a ricevere dei doni extra che saranno disponibili solo per un tempo limitato. Vi suggeriamo quindi di dare almeno una volta al giorno un'occhiata alla sezione "Doni della Gilda", nella quale sempre sulla destra compariranno dei forzieri di colore blu, un tasto per riscattare i premi e un piccolo timer che indica la finestra di tempo entro la quale dovrete accaparrarvi il regalo.

Missioni

In Lords Mobile non bisogna solo combattere e per massimizzare i profitti e disporre di numeri maggiori di risorse è molto importante visitare spesso e volentieri la schermata delle Missioni. Questa include diverse schede ma tutte funzionano in modo pressoché identico. Ciascuna tipologia di missioni consiste infatti in un elenco di quest, attivabili una alla volta, che si completano in modo automatico dopo un determinato lasso di tempo, al termine del quale è possibile riscattare la propria ricompensa e passare alla missione successiva.



Di default avrete accesso alle sole Missioni Gestione, ma entrando a far parte di una Gilda sbloccherete una scheda aggiuntiva con altre quest a tempo.

Sempre a proposito delle missioni, non dimenticate di fare anche un controllino periodico alla scheda delle Missioni Dominio, dal momento che alcune delle azioni compiute in gioco potrebbero avervi involontariamente portato a compiere degli obiettivi di cui potrete riceverne la ricompensa. In ogni caso noterete la comparsa di un'icona con un punto esclamativo dorato su sfondo rosso nei tasti in basso a destra dello schermo, la quale vi segnalerà la presenza di missioni da completare, ricompense da ricevere, messaggi da leggere e chi più ne ha più ne metta.

Punti VIP

Se avete intenzione di giocare assiduamente a Lords Mobile, avere una perfetta conoscenza della meccanica legata ai Punti VIP e ai loro benefici è molto importante. Effettuando l'accesso ai server di gioco ogni singolo giorno inizierete ad accumulare i cosiddetti Punti VIP, quelli che potremmo definire punti esperienza utili ad incrementare il livello VIP. Maggiore sarà il vostro livello, più interessanti saranno i benefici che ne ricaverete.



Al Livello VIP 2, ad esempio, otterrete un'accelerazione gratuita della durata di 7 minuti, due utilizzi quotidiani di Cuordileone (consumabile che ripristina istantaneamente la vitalità, di cui parleremo dopo) e tanto altro. In aggiunta a tutto ciò, gli utenti VIP possono aprire uno o più forzieri quotidianamente, il cui numero cresce con l'aumentare del livello. Per trovare i forzieri in questione, che contengono tantissimi materiali e altre risorse utili, dovrete visitare la scheda Missioni e selezionare Missioni VIP.

Le ricompense VIP non vanno poi confuse con quelle giornaliere, che vi verranno assegnate ad ogni login avvenuto dopo le ore 13:00. Al momento dell'accesso date un'occhiata al forziere di colore bianco con la scritta "Gratis" in basso a sinistra e cliccateci sopra per ricevere dei premi.

Talenti

Di battaglia in battaglia, il vostro livello in Lords Mobile continuerà a salire, sbloccando degli utilissimi Punti Talento che, se utilizzati nell'apposita schermata, vi daranno modo di potenziare alcuni aspetti della vostra cittadella, così da migliorarne l'efficienza. I primi due rami dell'albero delle abilità passive, ad esempio, contribuiscono ad aumentare la produttività del cibo, risorsa molto utile, e ad incrementare il potere d'attacco delle vostre truppe, così da renderle più letali nel corso degli scontri.



Procedendo verso il basso con il ramo dei potenziamenti avrete anche accesso a strumenti utili come la riduzione del tempo necessario all'addestramento delle truppe e miglioramenti legati ad altre tipologie di risorse come la pietra. Va inoltre specificato che i punti potranno essere spesi anche più volte (in alcuni casi fino a cinquanta) sullo stesso potenziamento, così da potenziarne l'effetto.

Insomma, tenete sempre d'occhio il quantitativo di Punti Talento a vostra disposizione e fatene buon uso. Nel caso in cui non foste soddisfatti del modo in cui avete distribuito tale risorsa, potete sempre andare nella relativa schermata (che si raggiunge cliccando sull'icona del Campione in alto a sinistra e poi su quella dello Scudo Rosso) per poi selezionare il tasto Azzera. Ovviamente tale azione vi costerà un bel po' di Gemme Viola, ma in alcuni casi potrebbe sensibilmente migliorare la vostra partita.



Sappiate che anche alcune strutture come l'Accademia implementano un albero delle abilità simile a quello dei Talenti, anche se in questo caso è possibile potenziarne i vari rami semplicemente attraverso la ricerca. Ogni ricerca ha un costo in termini di risorse e di tempo richiesto, ma vi darà dei vantaggi sia per quello che concerne la potenza delle varie truppe che nel processo di estrazione di risorse nelle varie attività di gioco.

Scenari Eroe

Oltre agli scontri tra grandi eserciti, in Lords Mobile è anche possibile affrontare una modalità di gioco che vede come protagonisti assoluti i soli Eroi e, per l'appunto, prende il nome di Scenari Eroe. Questa modalità consiste in una serie di livelli da affrontare con una squadra composta da un massimo di cinque diversi Campioni. Ogni stage è caratterizzato da un paio di stanze al cui interno vi sono solo semplici mob da fare fuori e un'area finale con il classico boss che, in alcuni casi, si aggiungerà al vostro roster una volta sconfitto: Scenari Eroe è infatti un ottimo metodo per sbloccare nuovi campioni.



Prima di gettarvi nella mischia vanno però precisate un paio di cose. La prima di queste è che per avviare ogni singolo livello di questa modalità è necessario spendere alcuni Punti Vitalità, valuta di gioco che si ricarica nel tempo e viene spesa al momento della partecipazione ad alcune attività.

La seconda, invece, è che a differenza dei normali combattimenti, i quali non richiedono alcun intervento da parte del giocatore, negli Scenari Eroe è necessario attivare manualmente le abilità speciali di ciascuno degli elementi facenti parte del proprio team di Campioni, che si ricaricheranno progressivamente man mano che questi colpiranno i nemici. Dovrete quindi decidere come e quando sfruttare queste potenti tecniche, magari per sbarazzarvi dei nemici più pericolosi tra quelli attualmente presenti sul campo di battaglia.



A questo proposito, un'ottima strategia è quella di conservare l'abilità speciale di vari eroi così da scatenarle tutte nello stesso momento e mettere al tappeto i boss più insidiosi. In uno degli scenari iniziali vi imbatterete ad esempio in una fata in grado di ricaricare la propria barra della salute con una certa frequenza e con questo piccolo trucchetto le impedirete di reagire.

Armati dalla testa ai piedi

Completando numerosi Scenari Eroe di Lord Mobile avrete accesso ad un numero sempre più alto di pezzi d'equipaggiamento per i vari eroi. Ottenere questi oggetti è molto importante per la progressione dei vari Campioni sbloccati, poiché una volta in cui ogni singolo slot dell'equipaggiamento nella schermata del personaggio è occupato, potrete procedere alla sua promozione.

Per promuovere un eroe vi basterà cliccare sullo scudo al centro della schermata dell'equipaggiamento, così da far aumentare il rango del Campione e dare un significativo boost ad alcune statistiche che lo renderanno più utile sia negli scontri al fianco dell'esercito che nella modalità Scenario Eroe. Non dimenticate mai di dare uno sguardo alla pagina degli eroi che utilizzate più spesso così da assicurarvi di aver aumentato il rango di tutti quelli che dispongono degli oggetti necessari.

Mappa e risorse

Tra il potenziamento di una struttura e l'addestramento di nuove unità, in Lords Online è sempre bene avere a disposizione un'ingente quantità di risorse come legno, minerali e roccia. Oltre alle missioni di cui vi abbiamo abbondantemente parlato, esiste un altro metodo molto semplice che vi permette di accumulare materiali preziosi senza particolari sforzi. Dopo circa un'oretta di gioco sbloccherete infatti l'accesso alla mappa, l'icona con la pergamena nell'angolo in basso a sinistra.



Accedendo alla mappa del mondo di gioco vi ritroverete di fronte ad una schermata con diverse strutture, che rappresentano le città degli altri giocatori (potete vedere il loro nickname proprio sotto ognuna di esse) e una serie di cumuli di materiali di vario tipo. Vi basterà selezionare uno di questi, preferibilmente non occupato già da un altro utente (così da evitare uno scontro), per inviare una selezione di soldati così che vadano a recuperarli e li riportino in città in una manciata di secondi.

Di tanto in tanto troverete in giro per la mappa anche delle mostruose creature che potranno essere buttate giù a suon di mazzate ricompensando il giocatore con tantissimi oggetti. Tali combattimenti sono però molto difficili e richiedono la collaborazione dei vostri compagni di Gilda, senza il cui aiuto sarà tutto tempo perso.

Cross-save

Grazie all'arrivo di Lords Mobile su Steam, un modo estremamente comodo di giocare questo titolo è quello di approfittare del cross-save. Il supporto a questa funzionalità permette ai giocatori di passare in qualsiasi momento da un dispositivo all'altro mantenendo tutti i propri progressi.



Per passare da smartphone a PC (o viceversa) vi basterà semplicemente collegare un account Facebook al vostro profilo e poi effettuare il login sulle altre piattaforme utilizzando le vostre credenziali del social network. Se avete già iniziato a giocare e non avete ancora abilitato il cross-save, potete farlo visitando il menu delle Impostazioni, selezionando Account e poi Cambia Dispositivo. A questo punto dovrete semplicemente cliccare su "Associa account Facebook" e il gioco è fatto.