Mafia 2 Definitive Edition: la guida per dominare Empire Bay

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

Quasi senza preavviso, Mafia Trilogy ha fatto irruzione sul mercato portando sia su PC che su PlayStation 4 e Xbox One il secondo e il terzo episodio della serie 2K Games in versione rimasterizzata, in attesa che il remake del primo Mafia arrivi il prossimo agosto come terza ed ultima parte del pacchetto. Sebbene le modifiche apportate alla versione originale non siano poi così evidenti, Mafia II Definitive Edition è gratuito su Steam per chiunque possieda la versione originale e, grazie a promozioni e bundle proposti nel corso degli ultimi anni, è molto probabile che quest'ultima si trovi nella libreria digitale di moltissimi videogiocatori. Se state quindi per rivivere le avventure di Vito Scaletta, ecco una serie di consigli che vi aiuteranno a sopravvivere nella trafficata Empire Bay.

Livelli di difficoltà

Nonostante sia un gioco open world della vecchia scuola, Mafia II: Definitive Edition, proprio come l'originale, offre al giocatore la possibilità di affrontare l'intera avventura personalizzando il livello di sfida. Pochi istanti prima di assistere al filmato di presentazione infatti, vi verrà chiesto di scegliere fra tre diversi livelli di difficoltà: Facile, Normale e Difficile.

Come spesso avviene in questi casi, in base alla scelta iniziale si determina il danno inflitto dagli avversari, la loro precisione e la loro aggressività. Se il vostro obiettivo è solo quello di scoprire la storia di Vito Scaletta e non volete applicarvi più del dovuto nelle fasi di shooting, allora optate per "Facile". In ogni caso questa decisione andrebbe presa con la dovuta attenzione, dal momento che il livello selezionato non può essere cambiato in corsa e nel caso in cui il gioco dovesse rivelarsi per voi troppo semplice o troppo complesso, vi toccherà ripartire da zero o continuare a giocare alla difficoltà scelta.

Comandi

Ecco di seguito tutti i tasti da utilizzare in base alle diverse situazioni nelle quali ci si può imbattere:



Azioni di base

• Movimento: Stick analogico sinistro

• Controllo della telecamera: Stick analogico destro

• Centrare la visuale: R3 su PS4 (RS su Xbox One)

• Accucciarsi: LS su PS4 ( su Xbox One)

• Mappa: Pressione del touchpad su PS4 (Back su Xbox One)

• Interazione con l'ambiente: Quadrato su PS4 (X su Xbox One)

• Scatto: tenere premuto L1 su PS4 (LB su Xbox One)

• Superare gli ostacoli: L1 su PS4 (LB su Xbox One)

• Salire su un veicolo: Triangolo su PS4 (Y su Xbox One)

• Rubare un'auto rompendo il finestrino: Cerchio su PS4 (B su Xbox One)

• Rubare un'auto aprendola con il grimaldello: tenere premuto Triangolo su PS4 (Y su Xbox One)



Combattimento

• Schivata: X su PS4 (A su Xbox One)

• Attacco veloce: Cerchio su PS4 (B su Xbox One)

• Attacco potente: Triangolo su PS4 (Y su Xbox One)

• Provocazione: Quadrato su PS4 (X su Xbox One)

• Mirare con l'arma da fuoco: Grilletto sinistro

• Fare fuoco: Grilletto destro

• Entrare in copertura: X su PS4 (A su Xbox One)

• Ricaricare l'arma: R1 su PS4 (RB su Xbox One)

• Cambiare armi: Croce digitale (ad ogni direzione corrisponde una tipologia di armi)



A bordo di un veicolo

• Accelerare: Grilletto destro

• Sterzare: Stick analogico sinistro

• Freno/retromarcia: Grilletto sinistro

• Freno a mano: Cerchio su PS4 (B su Xbox One)

• Abilitare il limitatore di velocità: X su PS4 (A su Xbox One)

• Guarda indietro: L1 su PS4 (LB su Xbox One)

• Scendere dal veicolo: Triangolo su PS4 (Y su Xbox One)

• Cambiare stazione radio: frecce laterali della croce digitale

• Suonare il clacson: Quadrato su PS4 (X su Xbox One)

Al volante

Come potete notare nel menu delle impostazioni di Mafia II: Definitive Edition, anche in questa riedizione si può scegliere uno stile di guida diverso in base alle proprie preferenze, ovvero Normale o Simulativo. Non abbiate timore di provarli entrambi, visto che in qualsiasi momento è possibile richiamare il menu delle impostazioni e passare fluidamente da uno all'altro persino mentre si è alla guida di una vettura.

La prima opzione, Normale, è più indirizzata a chi non è molto abile al volante e non gradisce il rigido sistema di guida presente nel gioco. Selezionando invece Simulativo i bolidi saranno più complessi da gestire a causa dell'assenza dei vari aiuti e, ad esempio, nelle fasi iniziali del gioco vi risulterà difficile controllare l'automobile sulle strade ghiacciate di Empire Bay.

Una bella abbuffata

Soprattutto se si sta giocando alla difficoltà più elevata, gli scontri a fuoco di Mafia II: Definitive Edition potrebbero influire negativamente sul vostro indicatore della salute. Purtroppo per voi, infatti, la salute di Vito può rigenerarsi automaticamente solo in maniera parziale e dovrete ricorrere ad altri metodi per ripristinare interamente gli HP.

L'unico modo per tornare in salute è procurarsi del cibo, il quale però non può essere aggiunto al proprio inventario e va consumato al momento. Potete acquistare qualcosa da mangiare in uno dei tanti negozi sparsi per la città oppure facendo una veloce capatina al vostro appartamento e razziando qualsiasi cosa ci sia all'interno del frigo. Il consiglio che possiamo darvi è quindi di fare uno spuntino almeno una volta tra una missione e l'altra, così da iniziare la quest successiva con il piede giusto.

Occhio ai checkpoint

In questa versione rimasterizzata di Mafia II non sono stati apportati cambiamenti al sistema di salvataggio, il quale continua ad essere esclusivamente automatico: il gioco salva infatti solo all'inizio delle missioni principali e, talvolta, tiene traccia dei checkpoint all'interno delle stesse.

A questo proposito vi suggeriamo di tenere costantemente d'occhio l'angolo in alto a destra dello schermo, dal momento che di tanto in tanto vi accorgerete della presenza di un'icona con un vinile nero e rosso, la quale notifica la registrazione dei progressi. Insomma, se vi trovate in una fase di free roaming e avete fatto qualcosa di importante, non dimenticate di avviare una missione della storia per assicurarvi che i progressi vengano registrati prima che chiudiate il gioco, o correrete il serio rischio di perdere tutto.

L'abito fa il gangster

Un vero gangster non si mostra in pubblico con degli abiti scadenti e, avanzando di "livello" nella gerarchia delle famiglie criminali di Empire City, anche Vito Scaletta potrà permettersi di indossare vestiti sempre più costosi. Tra una sparatoria e l'altra vi suggeriamo quindi di fare visita ad uno dei tanti negozi d'abbigliamento sparsi in giro per la mappa e presso i quali è possibile procedere all'acquisto di abiti di vario genere e colore.

Alcuni di questi abiti avranno un costo molto elevato ma indossarli vi darà quel tocco di classe di cui ne sentirete certamente il bisogno. In qualsiasi momento potrete inoltre fare ritorno al vostro appartamento per accedere all'armadio e selezionare uno dei tanti abiti sbloccati e/o acquistati precedentemente.

Soldi facili

Se avete una voglia matta di acquistare uno degli abiti più costosi del gioco o di espandere il vostro arsenale nel negozio d'armi di Harry o in uno dei McClusky & Son, allora fareste bene a sfruttare qualche semplice trucchetto utile ad accumulare senza troppa fatica un bel po' di dollari. Tutto ciò che dovete fare per iniziare a fare soldi in Mafia II: Definitive Edition è completare i primissimi incarichi al fianco di Joe, il vecchio amico di Vito che lo presenta a Mike Bruski, proprietario del "Mike Bruski's Scrap & Savage".

Come vi spiegano anche i tutorial del gioco, portando una qualsiasi auto presso lo sfasciacarrozze potete accumulare in pochi secondi anche più di 400 dollari: ciò significa che con la giusta organizzazione potrete mettere da parte così tanti soldi da acquistare qualsiasi oggetto in vendita nel gioco. Non dimenticate di conservare sempre una piccola cifra per l'acquisto di munizioni, così da non rischiare di avviare una nuova missione senza un numero di caricatori adeguato per le vostre armi preferite.