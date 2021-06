Mario Golf Super Rush: la guida con i trucchi per diventare bravi golfisti

In attesa di poter mettere le mani sul remake di The Legend of Zelda: Skyward Sword, Nintendo ha deciso di ravvivare l'estate di tutti i possessori di Switch con la pubblicazione di un'altra esclusiva di rilievo che farà la gioia di tutti i fan dell'idraulico baffuto, ovvero Mario Golf Super Rush. Se anche voi state per scendere sul green con il nuovo titolo arcade a base di golf, ecco qualche consiglio che potrebbe tornarvi utile per migliorare le vostre abilità di tiro. Per saperne di più sul gioco, invece, vi rimandiamo alla nostra recensione di Mario Golf Super Rush.

Giocate l'Avventura Golf

Una volta inserita la cartuccia di Mario Golf Super Rush nella vostra console ibrida Nintendo e scaricato l'ultimo aggiornamento, dovreste assolutamente avviare il gioco e provare l'Avventura Golf. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, si tratta di una sorta di campagna single player nella quale il giocatore prende il controllo di uno qualsiasi dei Mii registrati su Switch e si imbarca in un'avventura in terza persona in cui si alternano partite a golf a momenti di esplorazione di piccole mappe esplorabili liberamente.

Questa mini-avventura è perfetta per chiunque stia entrando per la prima volta a contatto con il gioco, visto che le prime ore fungono da tutorial e, tra una sfida e l'altra, introducono in maniera graduale tutte le meccaniche di gioco relative ai tiri e alle varie modalità. Da non sottovalutare è poi la presenza di una componente ruolistica, la quale permette di accumulare punti esperienza con cui potenziare l'avatar e renderlo sempre più abile in questo sport.

Ogni personaggio ha tratti unici

Al lancio di Mario Golf Super Rush sono disponibili ben 16 personaggi tra i quali scegliere (ecco la nostra guida ai migliori personaggi per i principianti) e, come potete facilmente immaginare, ciascuno di essi non differisce dagli altri solo per l'aspetto fisico ma anche per una serie di caratteristiche legate principalmente alle statistiche e alle abilità speciali.



Ecco di seguito l'elenco completo dei parametri presenti nel gioco, i quali determinano l'efficacia di ogni personaggio in mansioni specifiche:



• Potenza: consiste nella capacità di far volare la palla lontano

• Resistenza: grazie a questo parametro il personaggio può scattare più o meno a lungo

• Velocità: questa statistica indica la velocità massima alla quale corre un personaggio

• Controllo: il controllo corrisponde alla capacità di mandare la palla dritta, rispettando così la traiettoria

• Spin: indica la capacità del personaggio di modificare la traiettoria della palla mentre la palla è in volo



Se le statistiche ricoprono una certa importanza nell'utilità di ciascun eroe giocabile, anche i tiri speciali non sono da meno. Quando l'apposito indicatore è carico al 100%, basta la pressione di un tasto per eseguire un tiro il cui effetto varia da personaggio a personaggio e aiuta il giocatore non solo a raggiungere più agilmente la buca nelle modalità classiche, ma anche ad infastidire gli avversari nelle modalità di gioco in cui più utenti gareggiano contemporaneamente.

Nel caso di Mario, ad esempio, si lancia la palla con grande forza per poi farla esplodere all'impatto con il green, invece Pauline lancia la sfera in linea retta e con una certa potenza. Il miglior modo per assicurarsi la vittoria è quindi scegliere il personaggio le cui caratteristiche si adattano meglio al proprio stile di gioco e imparare a padroneggiare il suo tiro speciale.

Il tiro perfetto

Sebbene Mario Golf Super Rush sia un titolo arcade, tirare di precisione non è affatto semplice e richiede un po' d'allenamento a causa dei numerosi fattori da tenere in considerazione quando ci si trova a calcolare la traiettoria di tiro. Innanzitutto occorre selezionare con le frecce su e giù della croce direzionale la mazza giusta, poiché ciascuno strumento ha una diversa utilità e permette di raggiungere distanze diverse. Non meno importante è poi la valutazione dell'impatto del vento sullo spostamento della palla: nell'angolo in alto a sinistra dell'interfaccia utente vi sono delle informazioni relative proprio alla velocità e alla direzione del vento.



A questo punto potete premere il tasto A per caricare l'indicatore verticale sulla parte sinistra dello schermo, il quale permette di imprimere più o meno forza e raggiungere una certa distanza (a metà e alla fine della barra vi sono indicazioni che danno modo di regolarsi su quanta forza occorre per raggiungere un obiettivo specifico). Scelta la forza da imprimere alla palla, l'indicatore si colorerà di rosso e potrete muovere lo stick analogico sinistro per modificare lievemente la traiettoria della palla. L'efficacia di questo passaggio dipende dal parametro Spin del personaggio utilizzato e, se usato correttamente, può fare la differenza.

Nel caso in cui vi fosse l'icona della bandierina sull'indicatore, inoltre, significherebbe che fermandosi in prossimità della piccola immagine si potrebbe raggiungere la buca: non fraintendete, si tratta di un elemento che aiuta ma che non rende automatico l'arrivo della palla in buca a causa di tutti i fattori di cui vi abbiamo parlato sopra, senza contare eventuali deformazioni del terreno e ostacoli.

Occhio agli ostacoli

Saper tirare però non basta e in Mario Golf Super Rush è bene dare rilievo anche all'arena che fa da sfondo al match. Dopotutto siamo nel Regno dei Funghi e nessuno dei campi presenti nel gioco è una banale distesa di verde: ogni mappa è ricca di ostacoli, creature, salite e discese che potrebbero avere un impatto notevole anche su un tiro perfetto. Per questo motivo vi suggeriamo di analizzare la porzione di campo che vi separa dalla buca usando due strumenti.

Il primo consiste nel telemetro, il quale si attiva con il tasto R e permette di misurare in maniera precisa la distanza della buca oltre che di premere un solo tasto per "impostare la direzione", ovvero allineare la traiettoria di tiro alla stessa buca. Questo trucco può essere molto utile nei match in cui non c'è molto vento e un tiro dritto ha grosse probabilità di giungere all'obiettivo. L'altro strumento a vostra disposizione è la visuale dall'alto, che si attiva premendo X e che permette di tenere d'occhio eventuali ostacoli ed altri elementi dello scenario, senza considerare la possibilità anche in questo caso di allineare la traiettoria di lancio alla buca.

Battaglia Golf e Speed Golf

In Mario Golf Super Rush non ci si limita a colpire con precisione la palla, ma molte delle modalità inedite di questa esclusiva per Nintendo Switch prevedono che il giocatore debba controllare il movimento del personaggio tra un tiro e l'altro.

A tal proposito, gli sviluppatori hanno pensato ad una serie di meccaniche da sfruttare per raggiungere più o meno agilmente la piccola sfera e una di queste consiste nello scatto: oltre a correre tenendo premuto B, il giocatore può anche eseguire uno scatto con il tasto L (a patto che l'indicatore della stamina sia colorato di verde) per muoversi molto più rapidamente per un periodo di tempo limitato e destabilizzare tutti gli avversari incontrati lungo il cammino.



Proprio come per i tiri speciali, anche gli Scatti speciali sono unici per i vari personaggi e alla loro attivazione si possono effettuare delle bizzarre mosse che semplificano le fasi di movimento. Un'altra meccanica legata a questa componente del gioco è la possibilità di sfruttare la scia: se uno degli avversari attiva lo scatto di fronte a voi potete infatti corrergli dietro per sfruttarne la scia e spostarvi molto più rapidamente.

Comandi di movimento

Come la maggior parte delle esclusive Switch, anche Mario Golf Super Rush permette ai giocatori di decidere liberamente come giocare e in questo caso viene data l'opportunità di attivare o meno il sistema di controllo basato sui sensori di movimento dei Joy-Con. In questo caso, però, per giocare come se si stesse impugnando una vera mazza da golf occorre utilizzare un singolo Joy-Con e non vi è modo di utilizzare il Controller Pro, il quale consente di giocare esclusivamente nella modalità classica.

In ogni caso vi verrà chiesto all'inizio di ogni partita se utilizzare come stile di gioco "Pulsanti" o "Comandi di movimento": il primo corrisponde al sistema tradizionale e il secondo è quello studiato sulle funzionalità dei Joy-Con.