Mario Kart Tour: trucchi e strategie utili per principianti ed esperti

I nuovi titoli targati Nintendo continuano ad arrivare con una certa costanza su iOS e Android e l'ultimo di una lunga serie è proprio Mario Kart Tour, il cui numero di download in tutto il mondo ha già raggiunto e superato quota 20 milioni da App Store e Google Play. Se non avete ancora iniziato a gareggiare sui piccoli kart di Mario, Luigi, Bowser e tutti gli altri personaggi della serie abbiamo per voi una serie di consigli che vi aiuteranno a partire col turbo.

Partenza a razzo

Il primo consiglio che possiamo darvi per avere la meglio sui vostri avversari in Mario Kart Tour non può che essere quello di utilizzare sempre e comunque la cosiddetta "Partenza a Razzo". Si tratta di un importante incremento della velocità del proprio veicolo negli istanti iniziali della gara che potrebbe darvi un netto vantaggio su chi non ha saputo eseguire la Partenza correttamente o, più semplicemente, ne ignora l'esistenza.



Sebbene la Partenza a Razzo si possa utilizzare sin dalla prima gara, il tutorial che la introduce al giocatore arriva solo dopo qualche corsa, quindi è meglio iniziare a giocare con la consapevolezza di come metterla in pratica.

Per una Partenza a Razzo perfetta non dovete fare altro che tenere il dito sulla parte bassa dello schermo, in corrispondenza del vostro personaggio, quando il conto alla rovescia arriva a 2 per poi sollevarlo al momento esatto della partenza. Potreste aver bisogno di un po' d'allenamento, quindi non lasciatevi scoraggiare da qualche fallimento iniziale.

Tempo di reset

Se nelle fasi più avanzate di Mario Kart Tour non sarà molto semplice aggiungere dei piloti alla vostra collezione, non possiamo dire lo stesso dei primi minuti di gioco, durante i quali vengono dati al giocatore diversi oggetti gratuiti sotto forma di Lanci dal Tubo, equivalenti delle loot box. Nintendo ha scelto di dare in regalo agli utenti dei piloti casuali e pertanto potreste ottenerne sin da subito uno dei più efficienti in pista.



Iniziare a giocare le prime gare con una pilota del calibro di Pauline, che oltre ad essere tra gli eroi più rari è anche in grado di lanciare un gran quantitativo di oggetti contemporaneamente attivando la sua mossa speciale, non può che fare la differenza.

Per poter ottenere quindi Pauline potreste dover ricominciare più e più volte l'avventura fino a quando l'RNG (random number generator) sarà dalla vostra parte. Per vostra fortuna il gioco implementa tra le impostazioni una semplice voce che vi consente di ripartire da zero senza dover necessariamente eliminare l'applicazione o effettuare lunghi e noiosi procedimenti. Sulle nostre pagine trovate anche una guida approfondita su come sbloccare tutti i personaggi di Mario Kart Tour.

Non esitate ad attaccare

Nel corso delle gare di Mario Kart Tour raccoglierete con una certa frequenza dei cubi con sopra un punto interrogativo, i quali vi daranno accesso ad una serie di oggetti consumabili utili sia ad avere un vantaggio sugli avversari che a mettere loro i bastoni tra le ruote. A meno che non vi troviate in prima posizione, il consiglio che possiamo darvi è quello di utilizzare sempre e comunque qualsiasi oggetto abbiate raccolto, così da avere maggiori opportunità di intralciare chi occupa le posizioni immediatamente successive e quindi di raccogliere il prima possibile nuovi gadget.

Discorso totalmente opposto va fatto per chi è in testa, dal momento che è sempre meglio conservare i consumabili per quando i piloti dietro di voi proveranno ad azzardare un sorpasso, così da dargli una bella lezione. Va inoltre precisato che alcuni oggetti possono essere lanciati sia in direzione di chi ci è davanti, sia di chi si trova dietro di noi. Per decidere la direzione verso la quale utilizzare l'oggetto vi basterà scorrere il dito verso l'alto per colpire chi è davanti o verso il basso per colpire chi è dietro.

Accesso quotidiano

Accumulare le valute di gioco come Monete e Rubini in Mario Kart Tour potrebbe non essere semplicissimo e per facilitarvi la vita accorrono fortunatamente i premi gratuiti per il login giornaliero. Come nella maggior parte dei titoli free to play per smartphone e tablet, vi basterà accedere ai server del gioco una volta ogni 24 ore per ricevere a giorni alterni una piccola quantità di monete d'oro o gemme rosse.

Vi ricordiamo che con 5 Rubini potete tentare la sorte ed acquistare un Lancio dal Tubo, ovvero la possibilità di ottenere un kart, un personaggio o un deltaplano casuale tra i numerosi disponibili nel gioco. Accedendo alla app ogni singolo giorno potrete acquistare un oggetto casuale ogni due giorni, aumentando esponenzialmente le probabilità di aggiungere qualcosa di raro alla vostra collezione.



Un altro modo decisamente utile per accumulare le preziose valute è quello di completare quotidianamente le missioni proposte, così da mettere da parte piccole quantità di risorse che vi aiuteranno ad ampliare la vostra collezione di personaggi e veicoli da utilizzare in pista. Le missioni del giorno non saranno però disponibili sin da subito e dovrete prima giocare un po' per potervi avere accesso. Sappiate inoltre che i giocatori che decidono di acquistare il Gold Pass di Mario Kart Tour avranno accesso ad un maggior quantitativo di risorse oltre che poter partecipare alle gare in modalità 200cc.

Un po' di grind

Avrete sicuramente intuito che Mario Kart Tour non è troppo generoso nei confronti del giocatore e dovrete quindi fare il possibile per sfruttare ogni singola opportunità offerta dal gioco per riempire il vostro portafoglio virtuale con Monete d'Oro e Rubini. Uno dei metodi più utili per accumulare risorse è quello di ripetere più e più volte le vecchie gare.

Non abbiate paura di giocare male e non curatevi troppo della posizione raggiunta, poiché in questi casi è molto più importante completare un gran numero di gare che giocarne pochissime arrivando sul podio.



Rigiocare i livelli sbloccati vi tornerà comodo anche per la semplicità con la quale aumenterete il livello di personaggi e veicoli. Prima di iniziare una gara riflettete bene su quali oggetti del vostro inventario utilizzare, così da far aumentare il livello solo di quelli che preferite.