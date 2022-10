Mario + Rabbids Sparks of Hope: guida e trucchi per l'esclusiva Switch

Tra le numerose produzioni italiane che hanno raggiunto gli scaffali nel corso della nuova stagione videoludica troviamo anche Mario + Rabbids Sparks of Hope, secondo capitolo dell'insolito crossover tra l'iconico personaggio Nintendo e il buffo brand di Ubisoft. Se non avete intenzione di perdervi il nuovo strategico a turni per Switch, sappiate che in questa guida potrete trovare una serie di consigli che potrebbero rendere meno ripida l'esplorazione del colorato mondo realizzato dai ragazzi di Ubisoft Milan. Prima di iniziare, vi suggeriamo anche di dare uno sguardo alla nostra recensione di Mario + Rabbids Sparks of Hope con tutti i dettagli sull'esclusiva per la console ibrida della Grande N.

Personalizzate la difficoltà

Mario + Rabbids Sparks of Hope è un prodotto piuttosto complesso e i giocatori meno avvezzi agli strategici potrebbero incontrare qualche difficoltà in più durante l'avventura.

A questo proposito, vi suggeriamo di approfittare del corposo ventaglio di opzioni relative alla difficoltà: basta accedere alle impostazioni per visualizzare a schermo tutte le voci grazie alle quali l'utente può personalizzare quasi tutti gli aspetti del gioco, così da decidere se limitarsi a rendere meno efficaci gli avversari, modificare il sistema di recupero della salute o altri aspetti del gameplay. Sappiate che tali accorgimenti possono essere apportati in qualsiasi momento, anche a partita avviata.

Focus sugli obiettivi

Uno degli errori più comuni dei giocatori di Mario + Rabbids Sparks of Hope consiste nel prestare eccessiva attenzione ai nemici che popolano le arene dedicate ai combattimenti. Sebbene sia importante mandare al tappeto gli avversari, è anche vero che buona parte delle missioni non ruoti intorno ad essi e richieda invece il completamento di obiettivi del tutto slegati dalle eliminazioni. Talvolta vi verrà chiesto di sopravvivere per un determinato quantitativo di turni oppure di raggiungere un luogo specifico della mappa e, in questi casi, è meglio non concentrarsi troppo sui nemici e pensare principalmente all'obiettivo, altrimenti vi è il serio rischio di subire danni inutili e trovarsi in difficoltà nelle fasi successive.

Missioni secondarie

Un altro errore da evitare in Mario + Rabbids Sparks of Hope è tirare dritto nella quest principale. Il completamento delle missioni collaterali garantisce al giocatore una piccola quantità di monete con le quali non solo è possibile acquistare elementi cosmetici, ma anche sbloccare l'accesso alle aree segrete di ogni pianeta.

Oltre ad essere imprescindibili per i completisti, questi luoghi segreti vi permetteranno di sbloccare Spark segreti e sarà quindi fondamentale il completamento di ciascuna area nascosta per conquistare tutti e 30 gli Spark presenti nel gioco.

Velocizzate i turni nemici

Trattandosi di un gioco a turni, Mario + Rabbids Sparks of Hope alterna momenti in cui si prende il controllo del party ad altri in cui si devono osservare le mosse dell'avversario. Se non amate particolarmente questo secondo momento della partita, sappiate che il titolo per Switch consente al giocatore di velocizzare le fasi in cui gioca l'intelligenza artificiale: per rendere più veloci questi turni non occorre fare altro che tenere premuto il tasto Y, così che il tempo scorra più rapidamente e si possa quasi subito tornare a giocare.

Pozioni Stellari

Le Pozioni Stellari sono uno degli oggetti più preziosi che si possono ottenere in Mario + Rabbids Sparks of Hope. Si tratta di consumabili grazie ai quali è possibile far aumentare istantaneamente di un livello uno qualsiasi dei vostri Spark. Proprio per questa loro caratteristica peculiare, le Pozioni Stellari andrebbero conservate per potenziare le creature di livello più alto.

Il motivo di tale scelta strategica è molto semplice: con l'aumentare del livello, sale anche il quantitativo di esperienza necessario per il successivo level up, fattore che rende inutile l'utilizzo delle pozioni quando uno Spark è di livello basso.

Analizzate il nemico

Prima di iniziare un combattimento, Mario + Rabbids Sparks of Hope propone al giocatore una schermata dedicata alla fase preparatoria ed è in questo momento che dovreste fare attenzione su chi state per affrontare. Grazie a questo menu, infatti, è possibile controllare i vari nemici presenti in campo e analizzare le loro debolezze, in modo da modificare l'assetto del vostro party e superare lo scontro con minore difficoltà.

Cambiate personaggi

Uno degli elementi più complessi del gameplay di Mario + Rabbids Sparks of Hope è la gestione della salute dei membri del party. A differenza di quanto si può immaginare, al termine di una battaglia i personaggi non recuperano del tutto la salute, ma solo una piccola parte in caso di vittoria. Questo piccolo premio riguarda l'intera squadra e non solo chi è sceso in campo: proprio per questo motivo, vi suggeriamo di non utilizzare sempre gli stessi personaggi, in modo tale da consentire sempre a chi è più debole di ritornare in forze ed essere pronto per i futuri scontri.

Turno in copertura

Come abbiamo detto, Mario + Rabbids Sparks of Hope è uno strategico a turni ed è molto importante riflettere non solo sulle azioni da compiere con le poche mosse a disposizione, ma anche su come terminare la fase di gioco.

A meno che non vogliate far finire al tappeto uno dei vostri personaggi o fargli subire ingenti danni, la soluzione più intelligente consiste nel completare il turno posizionando l'eroe dietro un riparo. In questo modo sarà meno esposto al fuoco nemico e ci saranno meno probabilità che subisca danni.

Sperimentate con le build

La componente ruolistica del titolo Ubisoft Milan ricopre una certa importanza ed è quindi essenziale gestire i vari potenziamenti dei personaggi affinché possano dare il massimo sul campo. A tal proposito, non ignorate la possibilità di resettare in qualsiasi momento l'albero delle abilità di ciascun eroe: in Mario + Rabbids Sparks of Hope questa azione non ha alcun costo ed è possibile farsi restituire tutti i punti abilità per poi spenderli diversamente nell'apposita schermata. Se state avendo qualche difficoltà o volete sperimentare con uno stile di gioco diverso, non esitate un solo istante e date una scossa alla vostra build.