Mario Strikers Battle League Football: i trucchi per vincere le partite

Anche nel corso di questa calda estate, Nintendo non interrompe il suo supporto a Switch, la sua inarrestabile console ibrida che si prepara ad accogliere numerose esclusive nelle prossime settimane. La prima uscita di giugno è stata il tanto atteso Mario Strikers Battle League Football, il calcistico dalla forte componente arcade che farà accendere la competizione sia tra i gruppi di giocatori che si sfideranno in locale che tra gli utenti che sfrutteranno il pieno supporto del gioco alle modalità multigiocatore online.



Se volete avere la meglio sui vostri rivali e dominare sui campetti del Regno dei Funghi, ecco una serie di consigli che potrebbero fare al caso vostro.Prima di iniziare, vi invitiamo anche a dare uno sguardo alla nostra recensione di Mario Strikers Battle League Football.

Comandi

Uno degli aspetti più importanti del titolo Switch sono proprio i controlli, poiché solo chi li conosce alla perfezione può avere la meglio sull'avversario.

Ecco di seguito lo schema dei comandi di Mario Strikers Battle League Football:



Con la palla

• Movimento del personaggio: stick analogico sinistro

• Dribbling: stick analogico destro

• Dribbling/Schivata: movimento del controller (sensore di movimento)

• Uso degli oggetti: X

• Pallonetto: Y

• Tiro: A

• Passaggio: B

• Dribbling: R

• Scatto: ZR

• Pallonetto filtrante: ZL + Y

• Passaggio filtrante: ZL + B



Senza palla

• Movimento del personaggio: stick analogico sinistro

• Schivata: stick analogico destro

• Uso degli oggetti: X

• Contrasto: Y

• Tiro: A

• Passaggio: B

• Schivata: R

• Scatto: ZR

• Cambio personaggio: ZL oppure L

Azioni perfette

Nel corso del tutorial imparerete a scoprire l'efficacia delle azioni perfette, le quali possono fare la differenza sui campi di Mario Strikers Battle League Football. Sebbene molte delle azioni che i giocatori dell'esclusiva Switch possono eseguire nel corso di un match siano immediate e non richiedano particolare tempismo, è possibile anche calcolare perfettamente i tempi d'esecuzione per mettere in pratica la loro versione ‘perfetta'.

È importante conoscere questo genere di movimenti poiché la loro efficacia può dare al giocatore un netto vantaggio sull'avversario, sbloccando anche le situazioni più difficili. Nel caso di un tiro, ad esempio, basta caricare tenendo premuto il tasto fino a quando non è visibile per un istante un cerchio azzurro: lasciando il bottone al momento giusto, il personaggio si destreggerà in un colpo molto più potente che metterà in difficoltà il portiere, con una maggiore probabilità di raggiungere la rete. Anche la schivata, se fatta con il giusto tempismo, può conferire un bonus: in questo caso si ottiene un piccolo boost alla velocità che permette al personaggio di raggiungere più in fretta la metà campo avversaria per provare a fare un tiro. Il contrasto perfetto, invece, fa sì che l'avversario colpito venga sbalzato via e resti inattivo per qualche istante in più, prezioso per avanzare indisturbati. Comprendere se l'azione eseguita sia perfetta o meno è davvero semplicissimo, dal momento che l'azione di gioco viene rallentata per qualche frame per evidenziare quando un personaggio è riuscito a realizzare questo tipo di mossa.

Gestione della corsa

Che vogliate raggiungere l'area della porta avversaria o che stiate rincorrendo l'avversario con la palla, in Mario Strikers Battle League Football avrete spesso bisogno di correre. Sappiate però che lo scatto è una di quelle azioni di cui fareste bene a non abusare, poiché i giocatori non hanno la possibilità di correre per lunghe distanze e la loro stamina tende ad esaurirsi dopo qualche metro. Imparare a gestire lo scatto è quindi fondamentale, dal momento che è opportuno iniziare a correre solo quando ve n'è davvero il bisogno. Esaurire le forze sul più bello potrebbe lasciarvi in balia degli avversari poco prima di effettuare un tiro o, peggio ancora, impedirvi di raggiungere il nemico che si sta muovendo verso la porta, impedendovi di contrastarlo.

Varietà della squadra

Uno dei segreti per vincere in Mario Strikers Battle League Football è sicuramente la scelta dei personaggi da utilizzare in campo. La strategia migliore è quella di optare per un team quanto più variegato possibile, così da non avere particolari limiti e fare in modo che ad ognuno venga assegnato uno specifico ruolo.

Ciascun personaggio dispone infatti di parametri diversi dagli altri e, ad esempio, utilizzare Bowser vi impedirà di realizzare azioni particolarmente veloci ma al contempo sarete molto più efficienti negli scontri corpo a corpo. Non dimenticate di inserire in squadra anche un personaggio dotato di una discreta velocità per inseguire l'avversario in possesso della palla e di un eroe con una buona capacità di tiro (Mario, Wario o Rosalina).

Equipaggiamento

Nel menu principale è presente una voce che consente ai giocatori di Mario Strikers Battle League Football di accedere al negozio e di acquistare una serie di pezzi di equipaggiamento per i vari personaggi. Oltre ad alterarne l'aspetto, questi oggetti hanno anche un impatto sul gameplay, ma occorre ponderare ogni scelta in tal senso.

Non date per scontato che indossare pezzi d'equipaggiamento che non siano quelli predefiniti corrisponda ad un vantaggio sempre e comunque: a differenza di quanto possiate immaginare, Nintendo ha voluto porre grande attenzione al bilanciamento e indossare qualsiasi cosa non faccia parte del set base comporta sia bonus che malus ai vari attributi (Forza, Velocità, Tiro, Passaggio e Tecnica). Questo significa che un oggetto che aumenta la velocità di due punti avrà anche un impatto negativo dello stesso valore su un altro attributo, quindi riflettete molto bene su quali sono i pezzi di set che si addicono di più al personaggio che volete utilizzare.

Monete extra

A proposito di equipaggiamento, l'acquisto di questi oggetti in Mario Strikers Battle League Football richiede un bel po' di Monete d'Oro, una valuta che si può ottenere in vari modi, uno dei quali consiste nel completamento delle varie Coppe.

Se invece volete un piccolo gruzzolo di monete per iniziare a fare acquisti sin dal primo avvio dell'esclusiva Switch, vi suggeriamo di completare i vari tutorial e la ‘lezione finale'. Scorrete fino a trovare la lezione "Partita d'allenamento" nella sezione "Allenamento", che consiste in un match da giocare contro avversari controllati dall'intelligenza artificiale al fine di mettere alla prova tutte le nozioni acquisite nel corso dei tutorial. Oltre ad essere utile per testare le vostre conoscenze, il completamento di questo obiettivo è molto importante poiché permette di vincere 800 monete, cifra che equivale alla possibilità di acquistare otto diversi pezzi di equipaggiamento nel negozio. Al primo accesso nello store in game, inoltre, vi verranno assegnati altri 400 gettoni, così da avere una base di partenza di ben 1.200 Monete d'Oro.