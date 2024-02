Mario vs Donkey Kong: guida e trucchi per superare facilmente i livelli

A distanza di vent'anni dal debutto su Game Boy Advance, Mario vs Donkey Kong è tornato a divertire gli appassionati del mondo Nintendo con un remake per Switch. Proprio come nel gioco arrivato nell'ormai lontano 2004 sulla gloriosa console portatile dell'azienda di Kyoto, anche questa riedizione propone sfide piuttosto impegnative che richiedono al giocatore di risolvere puzzle tramite l'uso combinato dell'ingegno e delle doti atletiche dell'idraulico baffuto.



Se anche voi state per imbarcarvi in questa colorata avventura alla ricerca di Donkey Kong e dei giocattoli che ha rubato, ecco una serie di consigli che potrebbero fare al caso vostro. Chi invece vuole saperne di più sull'esclusiva Nintendo Switch può dare uno sguardo alla nostra recensione di Mario vs Donkey Kong.

Relax o Classico?

Poco dopo aver concluso la visione del filmato introduttivo di Mario vs Donkey Kong, vi verrà chiesto di selezionare uno fra i due livelli di difficoltà disponibili: Relax e Classico. È bene specificare che non esiste alcun tipo di differenza fra queste due opzioni per quello che riguarda il gameplay, dal momento che a prescindere dalla scelta presa dal giocatore gli enigmi, la velocità dei nemici e altri aspetti del gioco non subiscono modifiche.



L'unica e sola variazione riguarda la tolleranza nei confronti degli errori, poiché chi decide di giocare la modalità Relax non deve sottostare ad un timer per il completamento delle missioni e, cosa ancora più importante, non perde una vita ad ogni errore.

Quando ci si trova nella modalità più facile delle due, infatti, sull'interfaccia è possibile vedere cinque piccole icone a forma di bolla: si tratta degli errori che si possono commettere prima del game over. Questo significa che, nel caso in cui un nemico dovesse entrare in contatto con voi, non perderete immediatamente e verrete riportati all'interno di una bolla di sapone all'ultimo checkpoint attivato, ovviamente dopo aver consumato uno dei cinque tentativi disponibili. Ricordate che scegliere una o l'altra difficoltà non è vincolante e in qualsiasi momento è possibile passare da Classico a Relax o viceversa.

Salti speciali

A differenza di un Super Mario Bros Wonder, in cui è possibile giungere alla fine di ogni livello senza sfruttare particolari dinamiche di gameplay, che si rendono necessarie solo per arrivare ai segreti, in Mario vs Donkey Kong è sin da subito fondamentale apprendere i vari tipi di salto che il protagonista è in grado di eseguire.

Il semplice salto dell'idraulico baffuto permette di raggiungere solo le piattaforme poco più in alto, ma per arrivare a quelle che si trovano in posizioni ancor più elevate serve ricorrere ad altri due tipi di salto. Quando un normale balzo non è sufficiente, occorre quindi esibirsi in una particolare tecnica che vede Mario assumere prima una posizione speciale e poi destreggiarsi in due salti, uno intermedio e uno che permette di raggiungere l'altezza massima possibile. Innanzitutto, bisogna iniziare a camminare sulle mani e, per farlo, serve accovacciarsi e premere il tasto utile per il salto: a questo punto, saltate di nuovo per un Salto in rovesciata e, se questo non basta, premete nuovamente il tasto dedicato al salto quando Mario tocca terra per una Doppia rovesciata. Questa mossa vi permetterà non solo di evitare i nemici e raggiungere le piattaforme, ma anche di accorciare alcuni percorsi. A dirla tutta, per raggiungere la medesima altezza della Doppia rovesciata si può eseguire anche un'altra mossa che non richiede di saltare due volte, ma non è possibile utilizzarla in tutte le situazioni. Ci stiamo riferendo alla Capovolta all'indietro, che può essere attivata solo in corsa: mentre il protagonista è in movimento, occorre invertire la direzione di movimento e, al contempo, premere il tasto per saltare. In questo modo, Mario salterà molto in alto proprio come con la Doppia rovesciata.

Osservate lo scenario

Man mano che si prosegue nell'avventura di Mario vs Donkey Kong, le missioni diventano sempre più complesse e potrebbe essere utile dare una sbirciatina all'intero livello prima di procedere con il completamento degli enigmi. A tal proposito, è bene utilizzare sempre la funzionalità di gioco che si può attivare tramite la pressione del tasto R del Joy-Con: mentre si tiene premuto il dorsale destro del controller, sullo schermo appare una sottile cornice rossa con tanto di frecce che indicano in quali direzioni è possibile spostarsi.

Grazie a questa funzione, i giocatori possono liberamente spostare la telecamera in giro per lo stage, così da individuare l'obiettivo, la posizione dei pacchetti regalo (ossia i collezionabili) ed eventuali percorsi da intraprendere in caso di bivio. Per chi se lo stesse chiedendo, l'attivazione della telecamera ferma lo scorrere del tempo, quindi è possibile osservare l'area di gioco senza conseguenze sul timer.

Sfruttate le corde

A meno che non stiate giocando la modalità Relax, in Mario vs Donkey Kong dovrete tener conto anche dello scorrere del tempo, poiché ogni livello va portato a termine entro lo scadere del timer situato in alto a destra della schermata. Proprio per questo motivo, è bene muoversi il più velocemente possibile quando ce n'è la possibilità, così da guadagnare qualche secondo extra da spendere in sezioni del livello più complesse.

Uno dei trucchi per rendere il movimento più rapido verso il basso o verso l'alto è quello di sfruttare le corde, che da un certo punto in poi saranno spesso e volentieri parte dello scenario. Una volta aggrappati all'oggetto, potrete fare in modo che Mario ne afferri una sola o due tramite la pressione delle frecce laterali o dello stick analogico sinistro: quando si tengono contemporaneamente due corde, il movimento verso l'alto è più veloce e quello verso il basso è più lento, esattamente l'opposto di quando si afferra solo una fune.

Occhio ai Mini-Mario

Vi abbiamo spiegato qualche trucchetto per andare veloci, ma non sempre in Mario vs Donkey Kong occorre fare tutto rapidamente, anzi. Più nello specifico, è bene spostarsi con grande calma quando in gioco ci sono i Mini-Mario, i teneri giocattoli le cui fattezze sono ispirate al celebre idraulico baffuto. Questi piccoli personaggi vi seguiranno in ogni movimento e andranno utilizzati per far sì che vi aiutino a completare i vari puzzle, inclusi quelli che richiedono di entrare in passaggi troppo piccoli per il protagonista. Proprio per questo motivo, sarebbe preferibile spostarsi con grande attenzione, così che possiate calcolare con precisione chirurgica i movimenti da far eseguire al protagonista e, di riflesso ai suoi piccoli amici.

Oggetti in caduta

Oltre a dovervela vedere con nemici che vi attaccheranno frontalmente, in Mario vs Donkey Kong capiterà spesso e volentieri che gli avversari (o il terribile scimmione durante le boss fight) vi lancino oggetti dall'alto.

A differenza di quanto si potrebbe pensare, evitare questo tipo di attacchi è molto più semplice rispetto a quando le creature ostili si trovano lateralmente rispetto al protagonista: è sufficiente posizionarsi con i piedi in alto per fare in modo che Mario si difenda da qualsiasi oggetto lanciatogli dai nemici, che rimbalzerà sugli scarponi marroni dell'icona del mondo dei videogiochi e non gli farà nemmeno un graffio. Vi ricordiamo che per posizionarsi in questo modo è sufficiente premere il tasto per saltare mentre Mario è accovacciato.

Vite extra

Come dicevamo poco più sopra, alcuni livelli di Mario vs Donkey Kong sono davvero tosti e chi non gioca in modalità Relax potrebbe aver bisogno di qualche vita extra per poter correre ai ripari quando le sfide sono così complesse da indurre più e più volte all'errore.

Proprio per questo motivo, vi suggeriamo di non ignorare mai i livelli speciali che diventano disponibili man mano che si gioca l'esclusiva Nintendo Switch. Capiterà infatti che, dopo aver portato a termine una missione, uno dei riquadri nella schermata di selezione del livello si trasformi e mostri un enorme fungo verde: avviate subito l'attività in questione per completare una semplice sfida in cui dovrete acciuffare una chiave al fine di aprire un baule contenente tantissimi 1UP.