Marvel's Avengers: la guida per essere il più grande dei supereroi

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Stadia Xbox Series X

Dopo tre weekend di Beta, i supereroi di Marvel's Avengers sono finalmente arrivati su PC e console con una campagna ed un set di personaggi che, stando alle promesse del team di sviluppo, verranno costantemente aggiornati tramite la pubblicazione di espansioni gratuite (a questo proposito, recuperate il nostro speciale sul debutto futuro di Kate Bishop). Se state anche voi per iniziare l'avventura di Kamala Khan, per rimediare ai danni dell'A-Day e portare gli Avengers nuovamente alla gloria, ecco una serie di consigli utili.



Controlli

Sebbene gli eroi giocabili dispongano di abilità e combo uniche, lo schema dei comandi è il medesimo per tutti i personaggi.

Ecco quindi l'elenco completo dei controlli per chi utilizza il gamepad:



•Movimento: stick analogico sinistro

•Gestione della telecamera: stick analogico destro

•Scatto: L3 su PlayStation 4 (LS su Xbox One)

•Aggancio del bersaglio: R3 su PlayStation 4 (RS su Xbox One)

•Cambio del bersaglio: stick analogico destro (solo con un bersaglio già agganciato)

•Salto: X su PlayStation 4 (A su Xbox One)

•Schivata: Cerchio su PlayStation 4 (B su Xbox One)

•Attacco leggero/Interazione: Quadrato su PlayStation 4 (X su Xbox One)

•Attacco pesante: Triangolo su PlayStation 4 (Y su Xbox One)

•Mossa Eroica d'Assalto: R1 su PlayStation 4 (RB su Xbox One)

•Attacco a Distanza/Parry: R2 su PlayStation 4 (RT su Xbox One)

•Modalità mira: tenere premuto L2 su PlayStation 4 (LT su Xbox One)

•Mossa Eroica di Supporto: L1 su PlayStation 4 (LB su Xbox One)

•Mossa Eroica Suprema: L1+R1 su PlayStation 4 (LB+RB su Xbox One)

•Menu del Personaggio: pressione del Touchpad su PlayStation 4 (Back su Xbox One)

•Intelligenza Tattica: freccia su della croce direzionale

•Emote: freccia giù della croce direzionale



Avengers, uniti!

Al primo avvio di Marvel's Avengers viene data al giocatore l'opportunità di selezionare tramite il menu principale se iniziare la campagna (per approfondire recuperate la nostra recensione del singleplayer di Marvel's Avengers) o cimentarsi nell'Iniziativa Avengers, ovvero la modalità cooperativa online. Il nostro consiglio è quello di portare prima a termine la campagna e poi continuare con l'altra modalità: in questo modo non solo inizierete a stringere un legame con i vari personaggi, ma potrete anche esplorare la storia che fa da sfondo a tutte le missioni e che verrà ampliata con l'arrivo dei prossimi contenuti gratuiti.



Va inoltre precisato che la selezione dell'Iniziativa Avengers dal menu principale dà il via ad un filmato ricco di spoiler che potrebbe rovinare la sorpresa a chiunque non abbia portato a termine la modalità storia.



A caccia di ISO

Che si tratti di missioni della storia o altre attività, in Marvel's Avengers è sempre possibile imbattersi in piccoli segreti la cui scoperta è in grado di fare la differenza. Spesso, infatti, gli sviluppatori si sono divertiti a nascondere forzieri e altri collezionabili che consentono al giocatore di accedere ad una serie di potenziamenti più o meno utili.

Nel caso dei fumetti, ad esempio, questi sbloccano dei power-up permanenti di alcune caratteristiche e la loro raccolta in serie contribuisce ad aumentare la potenza del vostro eroe. Per semplificare l'individuazione di segreti è molto utile l'Intelligenza Tattica, modalità che si attiva con la pressione della freccia su della croce direzionale e che permette di scrutare eventuali collezionabili o pareti distruttibili tramite un attacco pesante caricato.



Sempre a proposito di esplorazione, vi suggeriamo di non ignorare mai gli eventi e le attività secondarie nelle quali potreste incappare durante una missione. Esplorando un deposito o eliminando un bersaglio facoltativo si possono ricavare materiali e altri strumenti che non fanno altro che velocizzare la crescita dell'eroe, rendendolo più efficiente in battaglia.



Stay focused

Il modo più pratico per entrare in possesso delle nozioni di base sull'utilizzo dei vari eroi è senza ombra di dubbio prendere parte alle sfide della Sala HARM (Holographic Augmented Reality Machine).

Accedendo a questa serie di missioni si possono apprendere le basi del sistema di combattimento e le peculiarità dei singoli eroi (ogni Avenger ha la sua personale Sfida HARM), per poi provare ad affrontare degli scontri in realtà aumentata basati su ondate di nemici sempre più forti, il cui completamento consente di sbloccare utili potenziamenti e ottenere progressi per alcuni obiettivi.



Attenti ai modificatori

Nonostante i pezzi d'equipaggiamento non abbiano un impatto sul lato estetico dei supereroi, la loro importanza in termini di gameplay non è affatto trascurabile. Proseguendo nella campagna e svolgendo missioni di varia natura si accede a oggetti sempre più rari e potenti, le cui statistiche possono migliorare significativamente alcuni aspetti del personaggio in uso, magari aumentando il danno inflitto da abilità specifiche o modificando le sue statistiche di attacco o difesa.

Limitarsi a guardare i numeri non è però una strategia sempre vincente ed in alcuni casi occorre analizzare nel dettaglio le caratteristiche del proprio equipaggiamento. Parliamo nello specifico delle missioni con modificatori: alcune quest, principali o secondarie, presentano talvolta dei parametri aggiuntivi che vanno ad alterare le caratteristiche dei nemici o le condizioni atmosferiche; è consigliabile affrontarle indossando oggetti in grado di contrastare gli effetti di questi modificatori in modo da essere preparati ad assorbire gli attacchi dei nemici più potenti.



Level Cap

Il level cap degli eroi presenti in Marvel's Avengers è attualmente fissato a 50 e consente di ottenere abbastanza punti abilità da completare ogni singolo ramo presente nelle tre diverse schermate dedicate ai potenziamenti di ciascun personaggio.

La scalata al livello massimo è però molto lunga e potrebbe volerci un bel po' prima di raccogliere i punti necessari al completamento di ogni ramo dell'albero abilità. A questo proposito, vi suggeriamo di leggere con molta attenzione la descrizione di tutti i potenziamenti disponibili e comprendere quali sono i più utili, in modo tale non solo da conoscere meglio le potenzialità di ogni eroe ma anche di programmare l'ordine di acquisto dei power-up. Leggendo la descrizione dell'Abilità Suprema di Iron Man, ad esempio, si può scoprire che la sua armatura Hulkbuster non deve per forza essere indossata da Tony Stark ma può essere posizionata al centro del campo di battaglia, così che un qualsiasi Avengers possa farne uso.



Carte Sfida

Esplorando i menu di gioco è possibile notare la voce Carta Sfida, la quale rappresenta un pass dedicato al personaggio che si sta utilizzando e presenta 40 livelli con altrettante ricompense che includono skin, materiali e valuta di gioco. I sei eroi iniziali (Thor, Iron Man, Hulk, Black Widow e Ms. Marvel) hanno il pass già sbloccato ed è possibile scalare tutti i livelli semplicemente completando le missioni giornaliere e settimanali che vengono proposte a cadenza regolare.

Il pass dei prossimi personaggi sarà invece a pagamento e potrà essere acquistato al prezzo di 1.000 Crediti o sbloccato gratuitamente dagli utenti più attenti: completando infatti i pass degli eroi attualmente disponibili si possono mettere da parte 7.800 Crediti (ogni pass permette di ottenere infatti 1.300 Crediti) e conservandone buona parte si può decidere di investirli nei futuri pass riuscendo a non spendere mai un solo centesimo per questo genere di contenuti. Va precisato che le Carte Sfida non hanno limiti di tempo e non vi è quindi alcuna fretta di completarle.



Se volete approfondire il funzionamento di questa particolare meccanica di gioco, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra guida alle Carte Sfida di Marvel's Avengers, nella quale abbiamo anche calcolato il quantitativo di sfide necessarie al completamento di un singolo pass.