Marvel's Avengers Guida: supereroi della beta

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Stadia Xbox Series X

A poco meno di un mese dall'arrivo nei negozi dalla versione definitiva di Marvel's Avengers, i giocatori che hanno effettuato il preorder del gioco su PlayStation 4 possono ora provare una buona dose di contenuti grazie al primo weekend di Closed Beta, il quale verrà seguito da altre due fasi di test che permetteranno anche agli utenti Xbox One e PC (Steam) di accedere al test. Se vi accingete a provare per la prima volta questo promettente game as a service dedicato ai supereroi della Casa delle Idee, ecco una serie di consigli che vi aiuteranno a partire col piede giusto (per i giudizi preliminari, recuperate la nostra prova della Beta di Marvel's Avengers).



Controlli

Nella beta di Marvel's Avengers è possibile utilizzare quattro diversi eroi (cinque se consideriamo la brevissima sessione con Captain America nel tutorial) e, fortunatamente, il sistema di controllo è pressoché identico per tutti ad eccezione di un paio di tasti che permettono di sfruttare le caratteristiche uniche del personaggio.

Ecco di seguito lo schema completo dei comandi:

• Movimento: stick analogico sinistro

• Gestione della telecamera: stick analogico destro

• Scatto: L3 su PlayStation 4 (LS su Xbox One)

• Aggancio del bersaglio: R3 su PlayStation 4 (RS su Xbox One)

• Cambio del bersaglio: stick analogico destro (solo con un bersaglio già agganciato)

• Salto: X su PlayStation 4 (A su Xbox One)

• Schivata: Cerchio su PlayStation 4 (B su Xbox One)

• Attacco leggero/Interazione: Quadrato su PlayStation 4 (X su Xbox One)

• Attacco pesante: Triangolo su PlayStation 4 (Y su Xbox One)

• Mossa Eroica d'Assalto: R1 su PlayStation 4 (RB su Xbox One)

• Attacco a Distanza/Parry: R2 su PlayStation 4 (RT su Xbox One)

• Modalità mira: tenere premuto L2 su PlayStation 4 (LT su Xbox One)

• Mossa Eroica di Supporto: L1 su PlayStation 4 (LB su Xbox One)

• Mossa Eroica Suprema: L1+R1 su PlayStation 4 (LB+RB su Xbox One)

• Menu del Personaggio: pressione del Touchpad su PlayStation 4 (Back su Xbox One)

• Intelligenza Tattica: freccia su della croce digitale

• Emote: freccia giù della croce digitale



Nel caso in cui la predisposizione dei tasti non dovesse piacervi, sappiate che nel menu delle impostazioni è possibile modificare la mappatura dei comandi e personalizzarla nel modo che più vi aggrada.



Combat System variegato

Come accennato poco sopra, ognuno dei eroi presenti nella beta di Marvel's Avengers presenta caratteristiche differenti ma, almeno in linea generale, possono tutti effettuare combo di attacchi leggeri e pesanti in prossimità del nemico e colpire gli avversari più lontani con delle armi a distanza (nel caso di Ms. Marvel con i propri pugni).

Il segreto per avere successo nei combattimenti più affollati è quello di concentrare la propria attenzione anzitutto sui fastidiosi nemici dotati di armi da fuoco o sulle torrette di vario genere: questi sono solitamente posizionati in luoghi difficilmente raggiungibili e con un paio d'attacchi a distanza ben piazzati possono essere eliminati senza particolari problemi. Tolti di mezzo i cecchini, dovreste concentrarvi sui mob più fragili, i quali vanno giù con delle semplici combo di attacchi leggeri. Se avete seguito alla lettera questo nostro consiglio restano ora solo i nemici dotati di scudo e i mid boss: in questi casi bisogna avere una conoscenza più approfondita del personaggio di cui si stanno vestendo i panni per sapere quali sono i suoi attacchi in grado di rompere la guardia (Iron Man può ad esempio scavalcare questi avversari o tempestarli di razzi adesivi).



Questa strategia è ideale quando si gioca da soli; se invece preferite scendere in campo con degli alleati in carne ed ossa potete mettere in pratica delle tattiche più complesse e che prevedono dei ruoli ben precisi: Iron Man è perfetto per eliminare sentinelle e cecchini, Hulk può abbattere gli scudi senza particolari preoccupazioni e Ms. Marvel è in grado di curare gli alleati in difficoltà.



Gestione dell'equipaggiamento

Proprio come in Destiny e Anthem, anche in Marvel's Avengers i protagonisti dispongono di una schermata legata all'equipaggiamento, attraverso la quale si possono indossare oggetti di varia natura che potenziano alcune mosse specifiche e aumentano il Valore, statistica divisa in quattro diverse voci che indica l'efficacia del personaggio in aspetti quali il combattimento a distanza, quello in mischia e la potenza delle abilità.

Sebbene il cambio d'equipaggiamento non abbia alcun effetto sull'aspetto estetico dell'eroe, l'impatto sulle sue statistiche può essere notevole, e bisogna quindi tenere costantemente d'occhio gli oggetti raccolti in giro per le aree di gioco (ricche di segreti) o ricevuti come ricompensa al termine di un'attività, così da essere sicuri di indossare i pezzi migliori.



Oltre a migliorare le statistiche dei personaggi potremo anche potenziarne le abilità e sbloccarne di nuove tramite un apposito menu, grazie al quale si possono spendere i punti guadagnati all'interno dello skill tree. Nel caso di Iron Man, ad esempio, avremo modo di aggiungere al suo arsenale degli attacchi laser o dei mini-razzi ad esplosione ritardata, i quali possono essere sostituiti all'arma in dotazione di base con la semplice pressione di un tasto.



Sfide HARM

La prima cosa da fare nella beta di Marvel's Avengers è sicuramente completare il tutorial iniziale e le due missioni della campagna, così da accedere al Tavolo Strategico e giocare da soli o in cooperativa online alle varie Zone di Guerra, che possono essere raggiunte grazie al Quinjet. Prima di fiondarvi a combattere nelle attività secondarie, vi suggeriamo di fare una capatina nell'hangar della base per sbloccare la Sala HARM e le relative sfide, tutte ambientate in un'arena virtuale.

Dopo aver affrontato un breve tutorial dedicato alle abilità uniche di Iron Man, vi verrà proposta una serie di tre sfide di difficoltà crescente nelle quali bisogna affrontare da soli o in compagnia (sarete in ogni caso accompagnati dall'IA) dieci ondate di nemici. Completare tutte queste prove vi farà guadagnare una serie di pezzi d'equipaggiamento leggendari (viola) oltre ad una Targa Premio Eroica nella versione finale del gioco e al piccone Spacca-Pugni di Hulk e Iron-Man in Fortnite: insomma, se completerete queste sfide, non ve ne pentirete.



Costumi per tutti

Per far divertire i giocatori con la beta di Marvel's Avengers, gli sviluppatori hanno deciso di dare a tutti gli utenti ben 3.450 Crediti da spendere liberamente nel negozio. Questa valuta non verrà trasferita nella versione finale del gioco, quindi potete sbizzarrirvi ad acquistare qualsiasi oggetto nel negozio, il quale ha attualmente in vendita una ricca serie di oggetti legati a Hulk, Vedova Nera, Iron Man e Ms. Marvel.

Se nessuno di questi elementi dovesse fare al caso vostro, sappiate che ogni singolo personaggio dispone di una Carta Sfida, una sorta di Season Pass personale composto da 40 livelli e altrettante ricompense, le quali possono essere ottenute completando le sfide settimanali e quelle giornaliere. I premi a disposizione nel pass sono davvero tanti e oltre alle numerose skin sono ottenibili anche dei Crediti, così che i giocatori possano acquistare skin del negozio semplicemente proseguendo nell'esperienza.



Impostazioni grafiche

Se state giocando su PlayStation 4 Pro, sappiate che la beta di Marvel's Avengers presenta due diverse modalità di gioco: 4K e massime prestazioni. La prima è quella attiva di default e predilige la risoluzione alla fluidità di gioco.

Attivando invece la modalità massime prestazioni è possibile sacrificare qualche aspetto in termini grafici per aumentare lievemente il contatore dei fotogrammi al secondo. Nel caso di Marvel's Avengers non sembra esserci un'opzione in grado di impattare significativamente sull'esperienza visiva: sta quindi al giocatore valutare quale si adatta meglio alle proprie esigenze.