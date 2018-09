Marvel's Spider-Man Guida: consigli e suggerimenti utili per iniziare a giocare

Il nuovo Marvel's Spider-Man di Insomniac Games è disponibile ora su PlayStation 4, permettendo ai possessori della console Sony di vivere una nuova avventura nei panni dell'Uomo Ragno. Anche se il gioco ci viene incontro con un tutorial abbastanza dettagliato, istruendoci sulle meccaniche, sul sistema di combattimento, sulle fasi esplorative e sulle varie attività disponibili, in questa Guida vogliamo darvi alcuni consigli utili per iniziare al meglio l'esperienza, così da godervela in tutti i suoi aspetti senza tralasciare nulla di importante.

Esplorate la città

La New York di Spider-Man è piena di cose da fare. Tra oggetti collezionabili, missioni secondarie e crimini da sventare, infatti, la mappa esplorabile si presenta come un grande parco giochi in continua evoluzione. Per individuare i vari punti di interesse salite sulle torri di sorveglianza sparse per la città, così da pianificare le vostre azioni in vista delle varie sfide disponibili nei dintorni. Portare a termine le diverse attività secondarie consente di guadagnare nuovi gettoni da spendere per il nostro equipaggiamento. Questa valuta in-game permette di acquistare nuovi vestiti, gadget e miglioramenti per i nostri strumenti, rendendoci ancora più flessibili e letali nel corso dell'avventura.

Consultate la mappa

È facile lasciarsi travolgere da tutto ciò che accade intorno a noi mentre ci dondoliamo tra i grattacieli di New York. C'è sempre qualche crimine da fermare, o un nuovo punto di interesse da scoprire. È allettante fare tutto in una volta, ma in fin dei conti non è nemmeno necessario.

Nulla vi impedisce di fotografare ponti o di setacciare la città alla ricerca di nuovi collezionabili, ma per un approccio più pratico e diretto potete consultare la mappa in modo da trovare rapidamente ciò di cui avete bisogno. Nei menu di abiti e gadget (e nei relativi sottomenu) potrete conoscere i costi di ogni oggetto disponibile nel gioco. Controllate il vostro inventario, consultate la mappa e raccogliete i gettoni che vi servono per proseguire sulla vostra strada.

Padroneggiate le meccaniche

Dal dondolare tra i grattacieli a una rissa di strada, passando per i collezionabili e gli incarichi secondari. Il nuovo Spider-Man di Insomniac Games propone un'esperienza di gioco frenetica e ricca di contenuti, ma dovreste prendervi il vostro tempo per prendere confidenza con le meccaniche. Le varie attività di raccolta e le missioni principali vi faranno esplorare i diversi quartieri della città: approfittatene per abituarvi al sistema di controllo e ai movimenti acrobatici di Spidey. I nascondigli di Fisk, invece, sono un ottimo modo per prendere confidenza con i combattimenti: qui potrete affrontare una serie di scontri facili, con la possibilità di tornare sul luogo e ripetere il combattimento tutte le volte che volete.

Sbloccate le tute

Spider-Man ha indossato molti costumi negli ultimi 50 anni, e 26 di questi sono disponibili anche nel gioco di Insomniac Games. Proprio come le mod e i gadget dei completi, anche le tute richiedono un certo numero di gettoni per essere sbloccate. I vari costumi non si limitano a modificare il nostro aspetto: la maggior parte di essi, infatti, ci consente di utilizzare nuove abilità durante l'avventura.

I poteri delle tute si presentano come abilità speciali in grado di ricaricarsi nel tempo, permettendoci per esempio di resistere ai colpi dei proiettili. Una volta sbloccata, una nuova tuta può essere equipaggiata in qualsiasi momento. Il consiglio è quello di sbloccarle tutte nel corso della storia, sfruttandole a proprio vantaggio durante i combattimenti e le boss fight.

Usate i poteri e i gadget

Dal momento che non sono sempre disponibili, è facile dimenticarsi dei poteri inclusi nella tuta. Anche se non sono sempre necessari per avere la meglio sui nemici, ignorarli del tutto finirà per complicare inutilmente l'esperienza di gioco, in particolare durante i combattimenti più ostici. Scegliete le abilità di vostro gradimento, o quelle più utili nella specifica situazione in cui vi trovate, e tenete d'occhio il timer di ricarica del potere in modo da sferrarrlo nel momento più opportuno. Ricordatevi che avrete a disposizione anche una serie di gadget da sfruttare a vostro vantaggio: durante l'avventura ne potrete sbloccare in tutto otto, spaziando dalla Bomba Web alla Mina da viaggio.

Premete R3

Premendo la levetta destra (R3) in qualsiasi momento dell'avventura, potrete ottenere numerose informazioni utili dirattamente sullo schermo. L'interfaccia metterà in risalto il vostro obiettivo attuale, i nemici presenti nei dintorni, i punti di interesse e gli oggetti collezionabili situati nelle vicinanze.

Durante un combattimento, inoltre, premendo R3 verranno visualizzati anche gli obiettivi bonus della vostra battaglia attuale. Oltre a consultare la mappa per avere una visione globale degli obiettivi, dunque, il suggerimento è di premere con costanza anche la levetta destra per tenere sotto controllo ciò che accade attorno a voi.

Completate gli obiettivi bonus

La maggior parte dei combattimenti propone diversi obiettivi bonus da portare a termine. Di solito si tratta di sfide extra come "Intrappolare tre nemici ai muri con la ragnatela" o "Usare la mossa di lancio aereo su cinque avversari". Se avete il tempo (e la voglia) di completare questi obiettivi mentre state combattendo, potrete ottenere diversi gettoni extra (con cui acquistare nuovi gadget e oggetti utili) e alcuni punti XP bonus. Questi obiettivi possono essere completati durante i combattimenti: se non li ottetente tutti durante uno scontro, potrete portare a termine i rimanenti nel combattimento successivo.

Muovetevi con cautela

L'agilità di Spider-Man è leggendaria, ma senza i dovuti accorgimenti rischierete di schiantarvi al suolo molto spesso. La prima cosa da imparare è che potete premere cerchio per scendere da qualsiasi sporgenza con calma. In ogni momento - stando fermi o mentre siete in volo - potete tenere premuto il grilletto sinistro (L2) per mirare, rallentando un po' il tempo per inquadrare con più attenzione il vostro obiettivo.

Tenendo premuto L2, potete premere R2 per puntare direttamente il bersaglio. Se state mirando a un muro, al terreno o al soffitto, potrete atterrare su quella superficie senza rischi. Se invece state mirando a uno di quei cerchi bianchi che appaiono lungo le sporgenze o sui lampioni, potrete fermarvi su di essi.

Sfruttate le combo

Considerando i vari gadget, le abilità e le mosse a disposizione di Spider-Man, i giocatori avranno modo di sperimentare numerose combo durante i combattimenti: non esitate a farlo. Anche se non è necessario padroneggiarle tutti, è sempre una buona idea sfruttare le varie combo e trovare quella più adatta al nostro stile di gioco. Oltre a rivelarsi molto utili nel corso dell'avventura, soprattutto durante le boss fight e gli scontri più impegnativi, le combo permettono di apprezzare ancora più a fondo il sistema di combattimento, rendendo l'esperienza di gioco più profonda e gratificante.