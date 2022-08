Marvel's Spider-Man Remastered: guida e trucchi per difendere New York

Sulla scia di God of War e Horizon Zero Dawn, anche Marvel's Spider-Man Remastered fa ora parte delle esclusive PlayStation disponibili anche su PC tramite Steam ed Epic Games Store. Da oggi, infatti, i giocatori PC possono godersi l'avventura nei panni di Peter Parker sui loro PC di ultima generazione e sfruttarne la potenza per giocare (o rigiocare) il titolo Insomniac Games con una veste grafica notevole. Se state quindi per mettere le mani sulla nuova edizione del gioco, ecco una serie di consigli che potrebbero contribuire nella lotta al crimine in quel di Manhattan.



Prima di lasciarvi alla guida, vi invitiamo anche a dare un'occhiata al nostro speciale sulla versione PC di Marvel's Spider-Man Remastered, nel quale trovate tutti i dettagli tecnici e anche qualche chicca, come l'approfondimento sulla compatibilità con Steam Deck.

Sbloccate la mappa

Una delle primissime cose da fare in Marvel's Spider-Man Remastered è sicuramente far visita ai checkpoint che permettono di avere una visione completa della mappa. Nel corso delle prime missioni della storia, Yuri Watanabe vi chiederà di interagire con una Torre di Sorveglianza che presenta qualche problema: portando a termine la quest, sbloccherete dispositivi identici in ogni singolo quartiere di Manhattan.

Riparando ognuna delle torri, la relativa porzione della mappa diventerà visibile nei menu e potrete anche visualizzare a schermo tutti i collezionabili e le attività secondarie che si nascondono al suo interno, semplificando così in maniera sensibile il loro ritrovamento.

Imparate a schivare

Come si può notare sin dalle prime battute, Marvel's Spider-Man Remastered propone un combat system molto simile a quello di Batman Arkham Asylum e relativi sequel.

Una delle principali meccaniche del sistema di combattimento del titolo Insomniac consiste proprio nella schivata, poiché il nostro arrampicamuri può sfruttare i suoi sensi di ragno per prevedere la prossima mossa dell'avversario e schivarla con un'agile mossa. Per eseguire una schivata basa premere l'apposito tasto quando appare un bagliore bianco sulla testa del protagonista, così da evitare di subire danni ed essere immediatamente pronti a reagire. Nelle fasi avanzate del gioco è anche possibile acquistare un power-up chiamato "Rivalsa", il quale consente di mandare al tappeto i nemici più esili con la combinazione formata da schivata perfetta e attacco pesante.

Puntate ai nemici armati

Non impiegherete molto a comprendere quanto i nemici che impugnano armi da fuoco in Marvel's Spider-Man Remastered siano i più pericolosi in assoluto. Che si tratti di speciale sulla versione PC di Marvel's Spider-Man Remastered, speciale sulla versione PC di Marvel's Spider-Man Remastered o fucili d'assalto, questi avversari possono darvi del filo da torcere soprattutto negli scontri più affollati, quando è più complesso tenere d'occhio la traiettoria del proiettile evidenziata dai sensi di ragno.

Dal momento che i danni inflitti dalle armi a distanza sono così elevati da mandare KO il nostro Peter Parker con un paio di colpi, è sempre bene individuare i nemici armati e farli fuori per primi. Proseguendo nella storia, vi verrà anche concessa l'opportunità di acquistare utilissime abilità come "Sottrai pistole e manganelli" e "Sottrai fucili, scudi e lanciarazzi": in questo modo potrete utilizzare la ragnatela per togliere l'oggetto dalle mani del nemico e renderlo innocuo per un po'. Sappiate però che in Marvel's Spider-Man Remastered i nemici possono raccogliere le armi cadute a terra, quindi fate attenzione ad eventuali nemici nei paraggi che potrebbero immediatamente andare a recuperarle.

Gestite la Concentrazione

Un altro aspetto di grande rilevanza del combat system di Marvel's Spider-Man Remastered consiste nella Concentrazione. Questo indicatore, posizionato poco sotto quello della salute del protagonista, può essere ricaricato facendo a cazzotti con i nemici e i suoi utilizzi sono molteplici. Proprio per la possibilità di impiegare gli indicatori di Concentrazione in modi diversi, è di fondamentale importanza imparare sin da subito a gestire questa risorsa.

Se da una parte è meglio sfruttare la Concentrazione per ripristinare con la pressione di un tasto la salute dell'arrampicamuri, è bene evidenziare che il consumo di un indicatore della barra permette di eseguire un'esecuzione, ovvero una mossa in grado di mandare al tappeto istantaneamente un nemico. Cercate quindi di utilizzare la finisher solo quando siete sicuri di non aver bisogno di una ricarica della salute e, cosa ancora più importante, accertatevi di eseguire la mossa finale sui nemici più pericolosi, come quelli armati o protetti da uno scudo.

Non solo oscillazione

A meno che non vogliate utilizzare la metropolitana per il viaggio rapido, in Marvel's Spider-Man Remastered occorre oscillare tra i grattacieli di Manhattan per spostarsi tra un quartiere e l'altro. Sappiate però che limitarsi alla semplice oscillazione non è il metodo più rapido per gli spostamenti.

Oltre a migliorare le vostre abilità nell'oscillazione, così da saltare al momento giusto e coprire distanze maggiori, è fondamentale alternare questo tipo di spostamento all'utilissima Proiezione Mirata: si tratta di una particolare abilità che permette all'Uomo Ragno di proiettarsi sull'oggetto contrassegnato da un indicatore circolare durante gli spostamenti. Se la proiezione può essere utile durante le missioni furtive per posizionarsi in maniera strategica, nelle fasi di movimento è possibile agganciare un oggetto per poi saltare nel momento esatto in cui il protagonista lo tocca per darsi un notevole slancio e spostarsi velocemente in avanti. Acquistando l'abilità "Lancio da appiglio potenziato" è possibile potenziare ulteriormente lo slancio e coprire distanze notevoli con un singolo balzo.

Non ignorate le secondarie

La Manhattan di Marvel's Spider-Man Remastered è ricca di attività collaterali che permettono al nostro amichevole Spider-Man di quartiere di mettere da parte risorse fondamentali ai fini della progressione. Se l'accumulo di esperienza contribuisce ad ottenere punti abilità da investire nell'apposita schermata, il completamento delle missioni secondarie e dei mini-giochi garantisce i Gettoni, una valuta essenziale sia per l'acquisto di nuovi costumi che per il potenziamento dei gadget, ovvero gli accessori da utilizzare in combattimento.

Soprattutto se state giocando ai livelli di difficoltà più elevati, quindi, vi suggeriamo di non tirare dritto nella campagna principale e di prendervi di tanto in tanto una pausa per esplorare il mondo di gioco e completare qualche attività secondaria. Lo stesso discorso vale per i crimini, missioni casuali che appaiono sulla mappa sotto forma di indicatore di pericolo rosso: avvicinatevi ad esse per completare semplici sfide che garantiscono un po' di esperienza e qualche Gettone, soprattutto se si soddisfano i requisiti extra.

Sbloccate i costumi

Al termine delle missioni introduttive, Peter Parker tornerà a casa per indossare la nuova versione del suo costume: sarà in questo momento che sbloccherete la possibilità di aggiungere ulteriori tute all'inventario del protagonista.

Ottenere nuove skin non è solo una questione estetica in Marvel's Spider-Man Remastered, dal momento che l'acquisto di un costume con i Gettoni permette di accedere anche al relativo Potere, ovvero un'abilità attiva che Spider-Man può scatenare quando l'apposito indicatore è carico. Sappiate che il Potere del costume non obbliga il giocatore ad utilizzare quella specifica tuta e, una volta sbloccata, quell'abilità può essere equipaggiata su qualsiasi altro abito. Ad essere fondamentali sono anche le "Modifiche del costume", le quali consistono in tre diversi slot che si possono occupare con potenziamenti piuttosto influenti sul gameplay: potreste decidere di inserire power-up che aumentando la difesa contro i proiettili, migliorano le cure o velocizzano l'accumulo di Concentrazione. Insomma, sfruttando al meglio i vantaggi dei costumi potrete aumentare ulteriormente le capacità del vostro eroe.