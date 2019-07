Marvel Ultimate Alliance 3: guida e trucchi per iniziare a giocare

Dopo anni di assenza, Marvel la Grande Alleanza 3: L'Ordine Nero ha segnato il ritorno della celebre serie che ha permesso ai giocatori di comporre il proprio team dei sogni a base di supereroi della casa delle idee. Trattandosi di un action RPG con elementi hack n slash, prima di imbarcarsi in questa nuova avventura è consigliabile leggere i nostri consigli, in modo da iniziare la corsa alle Gemme dell'Infinito con il piede giusto. Buon divertimento!

Telecamera Eroica

Prima di iniziare con i consigli orientati al gameplay di Marvel la Grande Alleanza 3: l'Ordine Nero iniziamo col darvi una dritta che, qualora giochiate principalmente in single player, potrebbe migliorare in maniera sensibile la vostra esperienza con questa nuova esclusiva per Nintendo Switch. Se la telecamera predefinita non fa al caso vostro, vi è sempre la possibilità di passare in qualsiasi momento da telecamera Semplice ad Eroica attraverso il menu delle impostazioni.

Abilitando questa seconda opzione per la telecamera, la visuale si sposterà alle spalle del personaggio che state utilizzando e, di conseguenza, avrete un maggior controllo della scena oltre alla possibilità di direzionare meglio gli attacchi. Come potete però intuire facilmente, questa opzione è sconsigliabile per i giocatori che stanno affrontando l'avventura in cooperativa locale e, pertanto, è molto meglio abilitare la telecamera Semplice.

Bonus di squadra

Al completamento della primissima parte di Marvel la Grande Alleanza 3: l'Ordine Nero, che si chiude con lo scontro con un boss abbastanza impegnativo, avrete accesso ad un discreto numero di eroi tra i quali poter scegliere i vostri quattro personaggi. Inizialmente il roster sarà composto da soli 16 eroi e, proseguendo nell'avventura, ne verranno progressivamente aggiunti altri fino ad arrivare ad un totale di 36. Ciascun personaggio dispone di abilità e statistiche uniche e, per ottenere il massimo dalla vostra squadra, non bisognerà sceglierli solo ed esclusivamente in base alle proprie preferenze.



A seconda dell'abbinamento scelto dal giocatore, sarà infatti possibile attivare una serie di bonus i quali, con la giusta combinazione, potrebbero fare la differenza negli scontri più complessi.

Non esiste la squadra perfetta, solo quella che potrebbe essere la più adatta al vostro stile di gioco. Il consiglio che possiamo darvi è quello di andare nella schermata di selezione degli eroi, impostare il primo eroe in base ai vostri gusti e gli altri tre tenendo conto dei bonus che verranno applicati grazie al loro ingresso in squadra. Il Bonus Squadra può infatti essere calcolato in tempo reale e, passando col cursore su ciascuno degli eroi nella relativa schermata, nell'angolo in alto a destra dello schermo potrete vedere i vari bonus applicati.



Se poi volete essere preparati ad ogni situazione, un altro consiglio che possiamo darvi è quello di prendervi cura del maggior numero di eroi possibile. Disporre di eroi di livello adeguato e in misura sufficiente e di tipologie completamente diverse tra loro può infatti permettervi di mettere in pratica numerose strategie, dandovi maggiori possibilità di superare con successo le situazioni più difficili.

Sinergie

Tenendo premuto il tasto dorsale del controller di Switch, R, in Marvel la Grande Alleanza 3: l'Ordine Nero apparirà sullo schermo un menu che, con la pressione di uno dei 4 tasti frontali, permetterà al personaggio in uso di eseguire uno dei suoi attacchi speciali. È però possibile fare in modo che tali mosse vengano attivate in contemporanea con quelle di un alleato e, di conseguenza, renderle ancora più efficaci. Per farlo, basta tenere premuto il grilletto ZR al posto di R e, all'esecuzione della mossa seguirà l'attacco di un alleato sullo stesso nemico. Questa tecnica, che prende il nome di Collegamento Sinergia, può essere molto utile sugli avversari più coriacei, soprattutto quelli dotati di una seconda barra d'energia che va necessariamente ridotta a zero prima di permettere ai nostri eroi di danneggiarli seriamente.

Simile al Collegamento è poi l'Allarme Sinergia, che consente al personaggio in uso di accodarsi alla mossa speciale di un alleato. Si tratta in questo caso di una tecnica meno intuitiva, dal momento che dovrete premere il tasto A quando un alleato nelle vicinanze sta eseguendo una mossa speciale. L'icona del tasto, in questi casi, apparirà all'interno della miniatura del vostro eroe nell'angolo in basso a sinistra e non è sempre semplice tenerlo sott'occhio.

Occhio ai segreti

Marvel la Grande Alleanza 3: l'Ordine Nero premia molto i giocatori più curiosi e, nel corso dell'avventura, saranno diverse le aree segrete nelle quali potrete imbattervi. Di fronte ad ogni singolo bivio o porta chiusa cercate sempre di darvi un'occhiata intorno per scoprire se esiste qualche modo per accedere ad un'area nascosta. In alcuni casi, l'unico modo per entrare in una di queste stanze è quello di distruggere elementi dello scenario tramite l'utilizzo di un Collegamento Sinergia che prevede l'utilizzo di due specifiche tipologie di attacco, come ad esempio Vortice (iconcina con il tornado) e Raffica (icona azzurra con delle scie).

All'interno di queste aree nascoste troverete spesso e volentieri dei piccoli cubi che, una volta distrutti a suon di fendenti, lasceranno cadere oggetti come gli utilissimi Cubi ESP, illustrazioni da vedere in un apposito menu o frammenti di ISO. Nel caso doveste avere l'urgente bisogno di far guadagnare qualche livello esperienza al vostro personaggio di turno, vi basterà accedere al relativo menu ed applicargli i cubi raccolti in giro per i vari livelli per fargli magicamente ottenere un bel po' d'esperienza.

Level up

Nonostante lo stampo action, proprio come nella maggior parte dei giochi di ruolo, anche in Marvel la Grande Alleanza 3: l'Ordine Nero potreste trovare delle difficoltà nei livelli della storia più avanzati se i componenti della vostra squadra non sono del livello giusto. Per risolvere problemi di questo tipo, il consiglio migliore che possiamo darvi è quello di gettarvi nella mischia grazie alle Sfide Infinity.

Per chi non lo sapesse, parliamo di sfide secondarie che possono essere affrontate in qualsiasi momento e che vi permetteranno di guadagnare grossi quantitativi d'esperienza e oggetti per il potenziamento dei vari supereroi. Se il solo grinding non vi attrae, sappiate che il completamento delle Sfide Infinity vi permetterà anche di sbloccare costumi aggiuntivi per i supereroi presenti nel roster del gioco.