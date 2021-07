Microsoft Flight Simulator: la guida per nuovi aspiranti piloti

Disponibile per Pc Xbox One Xbox One X Xbox Series X

Dopo aver permesso a tutti i giocatori PC di sorvolare lo spazio aereo del nostro pianeta, Microsoft Flight Simulator è approdato ufficialmente anche su Xbox Series X|S, console di ultima generazione che consente di vivere anche sul televisore di casa un'esperienza quasi del tutto identica (ad eccezione del sistema di controllo) a quella che si può avere su PC. Se state per provare il simulatore targato Asobo Studio per la prima volta, magari grazie ad un abbonamento a Xbox Game Pass, ecco una serie di consigli che potrebbero aiutarvi nel corso dei primi voli. Prima che prendiate il volo, vi suggeriamo di dare un'occhiata anche alla nostra recensione della versione Xbox Series X di Microsoft Flight Simulator.

Controlli

Questa guida è pensata per i giocatori poco avvezzi ai simulatori e, pertanto, qui di seguito trovate l'elenco completo dei comandi per giocare con il controller, il quale risulta essere il metodo più di controllo più comune tra i giocatori, sebbene la versione console supporti anche mouse/tastiera e HOTAS.

Sappiate comunque che il gioco consente di utilizzare contemporaneamente due sistemi di controllo e che è quindi possibile utilizzare un controller e al tempo stesso svolgere specifiche funzioni tramite la tastiera. Ogni singola voce del menu dei comandi permette inoltre di assegnare ad una singola funzione due diversi tasti per la sua attivazione.



Generali

• Modalità cabina di pilotaggio/visuale esterna: Back

• Freni: Y

• Attiva/disattiva i freni di parcheggio: Y + B

• Carrello di atterraggio (attiva/disattiva): LS

Gestione della potenza

• Riduci manetta: B

• Aumenta manetta: A

Superfici di controllo di volo

• Asse alettoni: movimento orizzontale dello stick analogico sinistro

• Asse equilibratore: movimento verticale dello stick analogico sinistro

• Imbardata a sinistra: LT

• Imbardata a destra: RT

• Riduci ipersostentatori: LB

• Aumenta ipersostentatori: RB

• Compensazione timone laterale: Y + freccia sinistra/destra della croce digitale

• Compensazione dell'equilibratore su/giù: Y + freccia su/giù della croce digitale

Modalità traslazione

• Esegui traslazione in avanti o all'indietro: movimento verticale dello stick analogico sinistro

• Esegui traslazione verso il basso o l'altro: LT e RT

• Esegui traslazione a sinistra o destra: movimento orizzontale dello stick analogico sinistro

• Esegui imbardata a sinistra o destra: movimento orizzontale dello stick analogico destro

• Reimposta modalità traslazione: RS

Telecamera cabina di pilotaggio

• Visuale cabina di pilotaggio superiore/inferiore: movimento verticale dello stick analogico destro

• Visuale cabina di pilotaggio sinistra/destra: movimento orizzontale dello stick analogico destro

• Visuale rapida cabina di pilotaggio destra: freccia destra della croce digitale

• Visuale rapida cabina di pilotaggio sinistra: freccia sinistra della croce digitale

• Reimposta visuale cabina: RS

• Posizione pilota precedente/successiva: freccia su/giù della croce digitale

• Attiva/disattiva Smartcam: X

Telecamera drone

• Attiva/disattiva profondità di campo del drone: B + Y

• Attiva/disattiva sfocatura primo piano: B + freccia sinistra della croce digitale

• Visuale drone dall'alto in basso: X + Y

• Attiva/disattiva esposizione automatica drone: Y + LS

• Attiva/disattiva autofocus telecamera drone: B + LS

• Riduci velocità rotazione drone: X + RB

• Aumenta velocità rotazione drone: X + LB

• Riduci profondità di campo del drone: B +RT

• Riduci esposizione drone: Y + LB

• Aumenta esposizione drone: Y + RB

• Aumenta velocità rotazione drone: X + LB

• Aumenta velocità traslazione drone: X + LT

• Trasla il drone indietro, in avanti, a sinistra o a destra: stick analogico sinistro

• Trasla il drone verso il basso/verso l'alto: LT/RT

• Riavvolgi in/out drone: A + RT

• Riproduci in/out drone: A + LT

• Reimposta rollio drone: RB + LB

• Reimposta offset obiettivo drone: X + A

• Esegui beccheggio del drone verso il basso, verso l'alto, a sinistra e a destra: stick analogico destro

• Esegui rollio del drone a destra: RB

• Esegui rollio del drone a sinistra: LB

• Imposta segnalibro in drone: A + LB

• Imposta segnalibro out drone: A + RB

• Imposta obiettivo drone: X + LS

• Attiva/disattiva modalità segui drone: RS

• Attiva/disattiva modalità blocco drone: LS

• Aumenta zoom drone: Y + RT

• Riduci zoom drone: Y + LT

Telecamera esterna

• Reimposta visuale esterna: RS

• Visuale esterna inferiore, superiore, sinistra e destra: stick analogico destro

• Visuale rapida esterna sinistra, posteriore, destra e in alto: croce digitale

Menu

• Attiva/disattiva pausa: Start

• Torna al menu principale: Y

• Chiudi menu: B

• Cambia aeromobile: X

• Livree: Back

• Menu di aiuto: LS

Patente di volo

Sappiamo bene che, dopo il lunghissimo download, la prima cosa che vorreste fare sarebbe salire a bordo di un velivolo e partire per una qualsiasi destinazione, ma vi consigliamo di fare un piccolo sforzo e di dare prima un'occhiata al menu dell'Addestramento.

In questa schermata sono presenti otto diversi tutorial che contengono tutte le principali informazioni sul gioco e che spiegano nel dettaglio le nozioni essenziali che ogni pilota deve apprendere, dal decollo all'atterraggio, passando per la gestione della strumentazione e l'esecuzione delle varie manovre. Insomma, saltare i tutorial potrebbe essere un errore da non sottovalutare.

Un copilota virtuale

Che abbiate deciso di completare o meno le fasi di addestramento, è sempre bene iniziare a giocare con qualche aiuto e, per vostra fortuna, Microsoft Flight Simulator dispone di una vasta gamma di opzioni in tal senso. Che si tratti dei semplici aiuti alla navigazione o alla gestione dei danni, tutto è personalizzabile o nei minimi dettagli o selezionando uno dei tre preset: Assistenza Completa, Intermedio o Fedele alla Realtà.

Il primo è perfetto per gli utenti alle prime armi che vogliono avere un primo contatto con il simulatore per apprenderne le basi; Intermedio è appunto adatto a chi ha già qualche conoscenza di base ma non si sente abbastanza sicuro da privarsi del tutto degli aiuti; l'ultimo, Fedele alla Realtà, consiste nell'esperienza più autentica possibile, poiché impone al giocatore di gestire qualsiasi aspetto dell'aeromobile senza aiuto alcuno.

Allacciate le cinture

Un altro aspetto da considerare prima di partire per il primo viaggio è la tipologia di aereo da selezionare tra le categoria presenti in Microsoft Flight Simulator, ovvero: Turboeliche, Aerei di linea, Jet ed Eliche. A meno che non abbiate deciso di acquistare la versione Premium del gioco o di ricorrere alle microtransazioni, gli aerei a vostra disposizione non sono molti ma è comunque possibile selezionarne almeno uno per ogni categoria.

Il miglior modo per iniziare è forse quello di salire a bordo di un Jet, sempre che non vogliate fare le cose in grande partendo sin da subito con una lunga tratta da percorrere: in questo caso sarebbe forse meglio optare per un enorme aereo di linea che è più complesso da manovrare ma dispone di abbastanza carburante per spostarsi tra due continenti. Se proprio siete indecisi potete sempre impostare tratte molto brevi e provare ognuno dei velivoli disponibili, così da comprendere quale sia il più adatto a voi.



Vi ricordiamo che alcuni aspetti estetici degli aeromobili possono essere personalizzati e se volete dare un tocco di classe al mezzo utilizzato potete dare un'occhiata alla nostra guida su come cambiare la livrea di un aereo in Microsoft Flight Simulator.

Guarda mamma, sto volando!

Microsoft Flight Simulator non è certo un gioco classico con una modalità storia o attività ben precise da svolgere e le uniche possibilità offerte al giocatore ad eccezione del volo libero consistono nelle sfide a tempo create dal team di sviluppo.



L'assenza di obiettivi specifici non implica però che il giocatore debba annoiarsi, dal momento che accedendo alla Mappa del Mondo è possibile pianificare il proprio volo da un punto A ad un punto B in qualsiasi posto del mondo.

A meno che non decidiate di partire da un aeroporto specifico (è quasi impossibile non trovarne uno), il gioco permette di avviare la partita con l'aereo già in volo e il punto di partenza può essere un qualsiasi punto del globo, il quale può essere analizzato come l'ormai noto Google Earth.



Ed è proprio attraverso la nota applicazione del colosso di Mountain View che è possibile estrarre le coordinate di un punto di vostro interesse ed inserirle all'interno del gioco al momento della pianificazione del volo in Microsoft Flight Simulator per sorvolare luoghi di vostro interesse, come ad esempio la vostra città o persino casa vostra.

Un attimo di pausa

In Microsoft Flight Simulator è possibile divertirsi nel bel mezzo di un volo interagendo con il menu degli strumenti, il quale appare sull'interfaccia semplicemente spostando il puntatore del mouse nella parte in alto dello schermo.

Il menu in questione consente sia di interagire con impostazioni più tecniche come quelle legate ai danni e al carburante, sia con quelle che possono interessare anche ai giocatori meno pratici, come la possibilità di modificare in tempo reale le condizioni atmosferiche. In questo modo potrete divertirvi a passare dalla pioggia al sole o dalla notte al giorno senza soluzione di continuità.



Se invece volete fare una pausa per godervi il panorama potete sempre attivare con la pressione del tasto "Pausa" sulla tastiera la Pausa Dinamica: questa funzione blocca la posizione dell'aeromobile nello spazio, consentendo nel frattempo al giocatore di muovere liberamente la telecamera e magari catturare qualche screenshot.