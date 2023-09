Le migliori mod di Starfield per migliorare grafica, gameplay e inventario

A cinque anni di distanza dal suo annuncio, finalmente è tempo di lanciarsi nello spazio con una nuova, colossale avventura targata Bethesda.

Nella nostra recensione di Starfield vi abbiamo raccontato i suoi principali punti di forza ma anche quelli che, secondo la nostra esperienza, rappresentano i limiti dell'opera, in parte inevitabili trattandosi di una mastodontica evoluzione della classica proposta ruolistica della casa, con il suo retaggio e i suoi legami col passato.



Senza troppe sorprese, anche per Starfield è già partita la corsa alle mod, aggiunte e modifiche sviluppate dalla community per consentirci di personalizzare e migliorare a proprio piacimento il gameplay, la navigazione e l'estetica del gioco. A lancio ormai avvenuto, ecco quelle che, secondo noi, rappresentano le migliori disponibili al day one.

Scaling e Frame Generation

Partiamo "a razzo", è proprio il caso di dirlo: il primo capitolo lo dedichiamo non a una mod ma a un discorso più ampio, in cui rientrano più di una di queste. Parliamo della categoria degli strumenti di upsampling, tra cui XeSS e DLSS e che, come promesso dai modder, sono già installabili da parte di tutti. Il primo a parlarne, promettendola al day one, è stato PureDark, noto nell'ambiente anche per la mod DLSS3 per Star Wars JEDI: Survivor. Arriva così Starfield Upscaler, che consente di sostituire FSR 2 con il DLSS di NVIDIA o con XeSS, la tecnologia "rivale" per le schede Intel ARC.

Per il corretto utilizzo è necessario scaricare le librerie (DLL) corrette dei rispettivi strumenti, non incluse nel pacchetto.



Molto interessante per i meno pratici delle mod è Starfield FSR2 Bridge, leggermente più semplice da installare e configurare. Vale la pena notare che nessuno dei due strumenti include la tecnologia Frame Generation del DLSS 3 di NVIDIA, per cui sono necessari Starfield Frame Generation (dallo stesso autore di FSR2 Bridge) o Starfield Upscaler FG per chi gradisce la proposta di PureDark, ma quest'ultima è disponibile solo per i sostenitori a pagamento sul suo profilo Patreon.



A questo punto, vi lasciamo a una lista con breve descrizione delle mod che riteniamo più meritevoli di essere installate in questo momento per migliorare la propria esperienza.

Undelayed Menus e 60 FPS Smooth UI

Chi gioca su PC, magari su macchine particolarmente performanti, avrà già notato che i menu dell'interfaccia utente non sono il massimo del belvedere, non tanto per una questione estetica ma perché sembrano poco fluidi. Non è affatto un'impressione, dato che questi elementi e le relative animazioni sono impostati per andare a 30 FPS. Questo, per chi gioca su PC che riescono a produrre un framerate particolarmente elevato o comunque superiore ai 60 FPS, può in effetti tradursi in un lieve fastidio alla vista.

Per fortuna, 60 FPS Smooth UI ci mette una pezza aumentando il framerate dell'interfaccia e delle sue animazioni, rendendo più piacevole alla vista e alla navigazione questi elementi.

Una mod più completa di questa è Undelayed Menus, che propone menu a 60 FPS, eliminando al contempo le animazioni di apertura e chiusura per rendere più immediata la fruizione degli stessi e una velocità raddoppiata nell'esecuzione delle generiche animazioni di uscita.

Value To Weight Ratio Sort Option

Raccoglitori di formaggi su Skyrim a raccolta! Se siete anche voi tra quei giocatori che raccolgono letteralmente anche le pietre da terra, la mod Value To Weight Ratio Sort Option è esattamente ciò che stavate cercando e che vi svolterà per sempre l'esperienza di raccolta e trasporto, semplificando soprattutto la scelta della roba da buttare per terra per tornare a camminare.

Con questa mod, infatti, potrete mettere in ordine gli oggetti nell'inventario non solo per peso e neanche soltanto per valore, ma per il rapporto tra questi due fattori. In questo modo, scorrendo agli ultimi posti troverete la roba che vale decisamente meno la pena portarsi appresso, scartandola a cuor leggero. Siete contenti?

Compact Inventory UI

Oltre a migliorare le vostre performance di scavenger con Value To Weight Ratio Sort Options, intendiamo proporvi un'altra utile modifica per il vostro inventario, che consente semplicemente di vedere a schermo più elementi di prima.

Come? Rendendo i singoli slot più compatti tramite Compact Inventory UI, nella parte visibile della lista troverete molta più roba a colpo d'occhio e nello spazio che prima era occupato da tre elementi ora ne entreranno circa quattro nella modalità compatta standard o fino a sei in versione slim,, per un totale rispettivamente di 12 o 17 oggetti visibili in schermata. Niente male, no?



No More Zoomed In Dialogue Camera

Anche nella nostra recensione vi abbiamo parlato di un'impostazione dei dialoghi piuttosto rigida e poco esaltante. Di pari passo, a gusto personale, anche l'inquadratura stretta sugli NPC durante gli scambi potrebbe non farvi impazzire, principalmente perché spezza in maniera piuttosto importante sul mondo di gioco perdendo in coinvolgimento e immersione.

Con No More Zoomed In Dialogue Camera la telecamera resterà al suo posto una volta avviato un dialogo, senza obbligarvi a percepire l'alito degli altri personaggi mentre vi affidano una quest. Anche perché, diciamocelo, chissà cosa mangiano nello spazio!

In-Game FOV Changer

Su Starfield non si può in alcun modo intervenire sul FOV, sia in prima che in terza persona, durante il gioco. O, almeno, questo fino alla pubblicazione di In-Game FOV Changer. Senza mod, infatti, per modificare valori diversi da quelli di default al campo visivo è necessario uscire dal gioco, aprire la directory in cui è installato e modificare manualmente i valori sul file ini. Ogni volta, finché non troverete il vostro sweet spot.

Grazie a questa mod, per fortuna, vi basterà aprire la console di gioco e inserire l'apposito comando, ma attenzione: per prima e terza persona i comandi sono differenti.



Una volta digitato comando e valore, vedrete le modifiche immediatamente applicate a schermo e non dovrete più preoccuparvene, poiché verranno salvate direttamente nel file di configurazione in maniera permanente finché non cambierete di nuovo valore.

Starfield Performance Optimizations

Questa mod ricade nella categoria "FPS Gratis per tutti" e promette di migliorare le performance indipendentemente dalla vostra configurazione impattando solo marginalmente sul risultato finale. Starfield Performance Optimizations è un pacchetto di ottimizzazioni grafiche che migliora e leviga i preset immagine del gioco.

L'obiettivo finale è quello di fare in modo da poter guadagnare una manciata di fotogrammi a tutti i livelli di qualità disponibile. Se siete a un passo dai 30 o dai 60 FPS stabili, è a questa mod che dovreste rivolgervi per cercare di risolvere il problema.

Consistent Sensitivity

Il nostro ultimo suggerimento sarà Consistent Sensitivity, una mod di gioco che agisce sulla telecamera rendendo uguali in tutte le situazioni i valori di sensibilità sui due assi, ovvero x e y. In questo modo, proprio come l'omonima mod per Skyrim, avrete l'impressione di una maggiore uniformità di movimento, sebbene nel caso del titolo fantasy di Bethesda avesse un impatto principalmente sulla sola mira con l'arco.

Siamo arrivati alla fine di questo primo assaggio di ciò che la vulcanica community che gravita attorno alle IP di Bethesda ci offrirà nel corso degli anni. Ci fermiamo giusto a un passo dalle mod che diventano veri e propri cheat. Buona avventura a tutti!