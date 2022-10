Migliori trucchi di The Sims 4, dai soldi infiniti alle case gratis

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

Per celebrare il recente annuncio di The Sims 5, nuovo capitolo della serie Electronic Arts il cui nome in codice è Project Rene, il colosso dell'industria videoludica ha deciso di fare un gratido dono a tutti i videogiocatori. The Sims 4 è infatti disponibile al download in maniera completamente gratuita su tutte le piattaforme (Steam, EA Origin per PC/Mac, PlayStation 4, Xbox One e console di ultima generazione tramite retrocompatibilità), così che tutti possano godersi la versione di base del famosissimo simulatore e valutare se acquistare o meno una delle tantissime espansioni che modificano il gameplay ed introducono personaggi e pezzi d'arredamento. Se anche voi state per approfittare di questa iniziativa per creare il vostro alter ego digitale, ecco una serie di consigli che potrebbero fare al caso vostro.

Scorciatoie da tastiera

Se la vostra piattaforma di riferimento è il PC e siete intenzionati a giocare tramite l'uso di mouse e tastiera, vi suggeriamo di imparare sin da subito quali sono le scorciatoie che, attraverso la pressione di pochi tasti, consentono di eseguire qualsiasi azione in maniera rapida.

Ecco di seguito l'elenco completo delle scorciatoie da tastiera di The Sims 4 in versione PC:



Comandi del tempo

• Pausa: ‘P'/'0' (zero)/'à'

• Velocità normale/alta/super: ‘1'/'2'/'3'



Spostamento della visuale

• Sposta a sinistra/destra: Freccia sinistra/destra o ‘A'/'D'

• Sposta in avanti/indietro: Freccia su/giù oppure ‘W'/'S'

• Sposta più velocemente: Maiusc (premuto) + spostamento della visuale

• Zoom in avanti/indietro: ‘Z'/'X' oppure ‘+'/'-‘

• Visuale della mappa sì/no: ‘M'



Modalità Vivi - Comandi per Sims e unità familiari

• Passa al Sim seguente nell'unità familiare: Spazio/'N'

• Passa a un Sim specifico: Clicca sul ritratto del Sim

• Blocca la visuale su un Sim: Clicca con il destro sul ritratto del Sim

• Centra la visuale sul Sim attivo: Invio



Modalità Costruisci - Strumenti per collocare oggetti

• Annulla/Ripristina: Ctrl + ‘Z'/Ctrl + ‘Y'

• Ruota l'oggetto: ‘,' oppure '.' dopo averselezionato l'oggetto

• Elimina l'oggetto: Canc/Indietro

• Attiva la collocazione libera: Alt (mentre tieni l'oggetto)

• Attiva la rotazione libera: Alt (mentre ruoti l'oggetto)

• Sposta nello spazio: ‘M'

• Griglia sì/no: ‘G'

• Seleziona lo strumento Muro: ‘B'

• Visuale dall'alto sì/no: ‘T'

• Colloca un quarto di piastrella sì/no: Ctrl + ‘F' (mentre tieni la piastrella di pavimento)

• Riempi l'area: Maiusc (mentre tieni la piastrella di pavimento)

• Costruisci una stanza: Maiusc (mentre tieni il muro)



Modalità "Crea un Sim"

• Passa al Sim seguente: Spazio

Menu di Debug

Il vostro Sim è incastrato in un luogo della mappa oppure è andato a fare una commissione e non è più tornato? Nessun problema, dal momento che The Sims 4 è un titolo complesso e intoppi di questo tipo potrebbero capitare a chiunque.

In casi come quelli descritti, è possibile accedere al Menu di Debug e sbloccare la situazione in pochi e semplici passi sia su PC che su console. Ecco come accedere a questo menu speciale:



• PC: premete Ctrl + Shift + ‘C', poi digitate senza virgolette ‘testingcheats true' e infine premente Invio

• Mac: premete Cmd + Shift + ‘C', poi digitate senza virgolette ‘testingcheats true' e infine premente Return

• PlayStation e Xbox: tenete premuti tutti e quattro i tasti dorsali contemporaneamente (R1 + L1 + R2 + L2 su PS4/PS5, RB + LB + RT + LT su Xbox)



Una volta effettuato l'accesso al menu speciale, selezionate il Sim da sistemare e selezionate l'opzione intitolata ‘Reimposta un oggetto (debug)'. Per disattivare il menu in questione basta riaprire la console dei comandi ed inserire il codice ‘testingcheats false'.

Sfruttate i Trucchi

A meno che non vogliate giocare in maniera rigorosa e rispettando le regole, non possiamo che suggerirvi di mettere un po' di pepe alle vostre partite grazie all'uso dei trucchi. In The Sims 4 è infatti possibile inserire alcune linee di codice che consentono di ottenere generose quantità di denaro, abitare nei quartieri di lusso senza curarsi dei costi, sbloccare oggetti nascosti oppure modificare le statistiche dei Sim e fare in modo che non vi infastidiscano con i loro continui bisogni. Per poter utilizzare i trucchi dovete seguire i passaggi indicati poco più sopra per accedere al Menu di Debug, inserire un codice tramite tastiera fisica o virtuale e infine confermare per ottenere l'effetto desiderato.



Qui sotto trovate alcuni dei trucchi più gettonati in The Sims 4:



• Codice ‘motherlode' - Effetto: aggiunge 50.000 Simoleon al vostro conto

• Codice ‘FreeRealEstate on' - Effetto: permette di trasferirsi in qualsiasi altro appartamento

• Codice ‘bb.showhiddenobjects' - Effetto: sblocca gli oggetti nascosti nel catalogo "Costruisci"

• Codice ‘bb.ignoregameplayunlocksentitlement' - Effetto: rende acquistabili gli oggetti delle carriere nel Catalogo Costruisci



Se volete saperne di più su quali sono le follie che si possono compiere con i codici, sappiate che sulle pagine di Everyeye trovate l'elenco completo dei trucchi di The Sims 4.

Scaricate case e Sims

Siete a corto di idee per la creazione di un personaggio oppure non avete voglia di arredare un nuovo appartamento? Allora dovreste assolutamente dare un'occhiata alla Galleria, una funzionalità preziosa per tutti i giocatori PC di The Sims 4. Visitando il sito ufficiale della Galleria, creato dagli stessi sviluppatori, è possibile accedere ad un database particolarmente ricco di modelli di personaggi e case che possono essere scaricati ed utilizzati nel titolo gratis.

Il portale include anche un approfondito sistema di filtri che vi permetterà di cercare tutto ciò di cui avete bisogno o di sfogliare i contenuti più gettonati dagli altri utenti. Osservare i lotti presenti in Galleria potrebbe anche essere utile per i giocatori PlayStation e Xbox: in questo caso non potrete scaricare i contenuti, ma potrete utilizzarli come riferimento per riprodurli fedelmente nella vostra partita, magari facendo uso di trucchi per ottenere i Simoleon necessari ad acquistare tutto.