Minecraft Legends trucchi: ricompense, risorse, potenziamenti e skin gratis

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X SteamDeck

Mojang ha deciso ancora una volta di stravolgere la sua gallina dalle uova d'oro per creare qualcosa di completamente nuovo ed è così che è nato Minecraft Legends, titolo che trasforma il gioco a cubetti in uno strategico in tempo reale colorato e accessibile a tutti. Se anche voi state per vestire i panni dell'eroe di turno e proteggere il Sopramondo dall'invasione dei Piglin, magari perché siete abbonati a Xbox Game Pass, ecco alcuni consigli che potrebbero tornarvi utili nella modalità storia. Se invece volete saperne di più sul gioco, non dimenticate di dare un'occhiata alla nostra recensione di Minecraft Legends.

Non restate fermi

Una delle principali differenza tra Minecraft Legends e i tradizionali strategici in tempo reale (RTS) consiste proprio nella possibilità di attaccare in prima persona con il personaggio sotto il diretto controllo del giocatore. Sebbene non possa nulla contro gli edifici e i Piglin più potenti, il colpo di spada del nostro eroe può mandare senza troppi problemi al tappeto tutti i nemici più deboli, anche quando sono numerosi.

Proprio per questo motivo, è bene non stare fermi a guardare mentre le unità attaccano e gettarsi nella mischia per far fuori tutti i Piglin nei paraggi e proteggere gli alleati. In questo modo farete da scudo per le vostre truppe e aumenterete le loro possibilità di sopravvivenza.

Accumulate risorse

Anche in Minecraft Legends sono presenti blocchi di vario tipo, ma in questo caso non sarete voi a scavare per raccoglierli, poiché dare l'ordine di farlo ai vostri aiutanti. A tal proposito, è bene che impariate a posizionare con precisione le scatole azzurre che contengono questi speciali esseri in grado di accumulare risorse: prima di collocare l'oggetto, è possibile vedere in anteprima quanti blocchi del materiale che state cercando è possibile estrarre in quell'area.

Per farsi un'idea, è sufficiente leggere il numero in basso a sinistra, così che possiate regolarvi e massimizzare il numero di blocchi ottenuti nel tempo. Sappiate inoltre che esiste un trucco per trovare in maniera semplice e veloce grosse quantità del materiale che state cercando. Ogni area della mappa è circondata da numerosi depositi di uno specifico tipo di blocchi e questo è lo stesso che viene distribuito a cadenza regolare dal villaggio vicino. In poche parole, vi basterà aprire la mappa e leggere quale materiale è associato ad un determinato villaggio per comprendere quale risorsa possa essere trovata in generose quantità nei paraggi.

Liberate le basi dei mob

Come noterete ben presto nella campagna di Minecraft Legends, in giro per la mappa sono collocate in maniera casuale le basi di Zombi, Scheletri e Creeper. Ciascuno di questi luoghi è stato preso d'assalto dai Piglin ed è quindi richiesto il vostro intervento affinché tutti i prigionieri possano essere liberati e il portale dei malvagi maialini possa essere distrutto.

Sottrarre uno di questi avamposti al controllo dei Piglin non sarà semplice per via della presenza di numerosi nemici, ma è fondamentale per poter ampliare il ventaglio di unità che si possono costruire. Ciascuna delle tre tipologie di creatura potrà infatti essere generata solo ed esclusivamente se la sua base è stata conquistata.

Punti interrogativi

Man mano che esplorerete la mappa di Minecraft Legends, vi renderete conto che sono comparsi alcuni punti interrogativi di colore giallo.

Se volete un consiglio, correte a visitarli il prima possibile, poiché ciascuno di essi ha il potere di rivoluzionare in meglio la partita. Oltre alle cavalcature alternative, queste icone potrebbero indicare la presenza di enormi torri che potete aggiungere all'inventario e poi collocare in prossimità di una base da difendere o da attaccare: ogni tipo di torre ha un potere unico e la sua presenza non può che rappresentare un vantaggio per voi. Vi sono infine i Giganti, esseri particolarmente potenti che andrebbero sbloccati il prima possibile. Ognuno di essi si unirà in maniera permanente al vostro esercito e, in caso di sconfitta, riapparirà immediatamente al momento della visita ad un qualsiasi villaggio: in poche parole, si tratta di elementi essenziali per il vostro esercito.

Muovetevi rapidamente

Che dobbiate raggiungere un punto d'interesse o vogliate semplicemente esplorare qualche bioma della mappa, sappiate che in Minecraft Legends esistono due trucchetti che permettono di muoversi più velocemente. Il primo consiste nel correre attraverso il grano: in questo modo, guadagnerete un potenziamento alla velocità per qualche istante e potrete correre più rapidamente. Passando invece su uno dei funghi rossi con i puntini bianchi acquisirete un buff temporaneo al salto, grazie al quale sarà possibile eseguire balzi molto più elevati ed agili rispetto al normale.

Potenziamenti

Ogni struttura nemica distrutta in Minecraft Legends permette di ottenere 10 preziosi cristalli azzurri, i quali rappresentano l'esperienza dell'RTS Mojang. Dal momento che esiste un limite di cristalli trasportabili, vi consigliamo di recarvi periodicamente in base e costruire ai quattro lati le strutture che fungono da potenziamenti.

Alcune di esse si limitano ad aumentare la quantità di risorse che si possono conservare, altre aggiungono invece nuove strutture da costruire e, ad esempio, consentono di rendere di pietra qualsiasi edificio in legno, mura e torri comprese.

Pulizia del Nether

Uno dei potenziamenti più utili in Minecraft Legends è senza alcuna ombra di dubbio la Pulizia del Nether. Si tratta di uno strumento richiamabile dal menu degli estrattori di risorse, il quale però ha una funzione ben diversa: una volta posizionato, questo aiutante purifica i blocchi rossi e fa in modo che il giocatore possa costruire qualsiasi tipo di struttura nei dintorni. Come potete facilmente intuire, usare questa funzionalità permette di posizionare numerosi generatori di truppe e altri edifici in prossimità della base da attaccare e avere così sempre nuove unità con cui fare pressione sul nemico.

Costruite una catapulta

Nella stragrande maggioranza dei casi, attaccare in Minecraft Legends equivale ad ordinare a qualche decina di unità di muoversi verso un nemico o una struttura. Esiste però un metodo alternativo per colpire duramente il bersaglio e questo corrisponde all'utilizzo della Catapulta a pietra rossa.

Si tratta di un edificio che potete posizionare tranquillamente anche vicino alla base di un nemico (sfruttando il trucco della Pulizia del Nether che trovate poco più sopra): interagendo con l'oggetto, potrete indicare un punto in cui colpire e nel giro di qualche istante verranno sparati due potenti proiettili, dopodiché dovrete attendere qualche secondo affinché possiate dare un nuovo ordine d'attacco. Costruendo alcuni potenziamenti nei pressi della catapulta, potrete anche renderla più efficiente ed aumentarne il raggio d'azione, così da distruggere lentamente qualsiasi portale anche da lontano.

Risorse gratis

Ogni singolo villaggio sparso in giro per la mappa di Minecraft Legends genererà nel tempo alcune risorse che potrete raccogliere in maniera del tutto gratuita.

Vi basterà utilizzare il viaggio rapido per far visita ad uno di questi checkpoint ed interagire col forziere azzurro in corrispondenza del centro città per riscattare la vostra ricompensa. Sappiate inoltre che esiste uno specifico potenziamento da costruire alla base per fare in modo che la raccolta delle risorse gratis possa avvenire in maniera molto più veloce: così facendo, sarà sufficiente interagire con un solo forziere per ottenere ogni singola ricompensa disponibile anche negli altri villaggi.

Difendete i villaggi

Oltre a fornire benefici, i villaggi di Minecraft Legends vi daranno anche qualche grattacapo. In maniera del tutto casuale, i Piglin potrebbero decidere di attaccare uno di questi luoghi nel corso della notte: in tal caso, riceverete una segnalazione durante il giorno e potrete decidere se costruire una serie di fortificazioni che si occuperanno del nemico al posto vostro oppure se intervenire in prima persona.

In ogni caso, vi consigliamo di proteggere i villaggi dagli attacchi sempre e comunque. Malgrado l'assenza di vere e proprie conseguenze nel caso in cui un villaggio dovesse essere distrutto dai Piglin (vi basterà un Riparatore vicino al centro città per rimetterlo in sesto), le ricompense che si ottengono respingendo i nemici sono molto interessanti. Dopo aver protetto uno di questi luoghi dall'avanzata dei nemici, vi verrà donato un forziere speciale contenente sia risorse che cristalli per i potenziamenti.

A caccia di forzieri

Un altro elemento che potrebbe aiutarvi nel corso della vostra lotta ai Piglin in Minecraft Legends è la ricerca dei forzieri. Sparsi in giro per la mappa ci sono numerosi forzieri, al cui interno è possibile trovare estrattori di risorse extra, gruzzoletti d'oro o addirittura i cristalli utili per l'acquisto dei potenziamenti. Se trovate difficoltà nell'arrampicarvi sulle montagne o nei biomi più articolati, potete prima partire alla ricerca dello Scarabeo, la particolare cavalcatura che rende più semplice muoversi in verticale.

Skin gratis

Sebbene le skin aggiuntive per personalizzare l'aspetto del protagonista e quello delle sue cavalcature siano principalmente legate alle microtransazioni, in Minecraft Legends esistono anche delle speciali sfide che permettono ai giocatori più abili di ottenere elementi cosmetici gratis.

Recandovi nel Marketplace dal menu principale, potrete scaricare senza costi aggiuntivi la prima Leggenda Perduta: si tratta di una speciale missione da affrontare da soli o in compagnia che consiste in una serie di 20 ondate di nemici. Nel caso in cui doveste riuscire a sopravvivere, potrete sfoggiare in qualsiasi modalità una splendida skin con l'armatura dorata.