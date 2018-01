Monster Hunter World: guida alle armi del gioco (Pesanti, Leggere, Tecniche)

Monster Hunter:World è un titolo capace di adattarsi allo stile di gioco di chiunque. Piuttosto che offrire la possibilità di scegliere tra differenti classi, mette a disposizione un'unica tipologia di cacciatore in grado di ricoprire potenzialmente qualsiasi ruolo, che varia in base agli equipaggiamenti e alle armi scelte. Ci son ben quattordici differenti armi in Monster Hunter World, suddivise in tre macro categorie: armi leggere, armi pesanti e armi tecniche. Alcune di esse sono taglienti, perfette per colpire le parti scoperte e morbide dei mostri, altre invece invece sono da impatto, indicate per rompere le loro difese e stordirli. Gli Archi e le Balestre causano danni con i proiettili e sono utili per tenerli a debita distanza. Come è facile intuire, le armi leggere sono quelle che forniscono la maggiore mobilità in battaglia, a discapito della potenza bruta.

Viceversa, le pesanti picchiano davvero forte, ma la loro lentezza richiede una migliore pianificazione degli scontri. Le tecniche, infine, sono decisamente particolari e uniche nel loro genere. Starà a voi decidere se studiarne più di una oppure specializzarvi nell'utilizzo di una singola arma. Nel tentativo di rendervi la scelta meno ardua, in questa guida illustreremo le caratteristiche di tutte quelle a disposizione, mettendo bene in evidenza i punti forti e soprattutto le debolezze. Tenete presente, infine, che nell'ambito di una medesima tipologia sono presenti armi differenti: ad esempio, esistono molte Spade Lunghe che si distinguono in base alle statistiche e ai danni elementali associati, ma condividono tutte lo stesso feeling e le stesse modalità di utilizzo.

Armi Leggere

Rientrano in questo gruppo Spada e scudo, balestra leggera, doppie lame e la spada lunga.

Spada e scudo

La combinazione Spada e Scudo, che infligge danni da taglio, è particolarmente indicata per i cacciatori in erba, dato che è ben bilanciata e consente di attaccare rapidamente senza tralasciare la difesa, grazie allo scudo utilizzabile per parare gli attacchi dei mostri. La rapidità con la quale è possibile mettere a segno i colpi è la croce e la delizia di questa combinazione, poiché provoca un rapido deterioramento dell'acutezza. Con Spada e Scudo è possibile utilizzare gli oggetti curativi senza riporre l'arma, opportunità che può tornare utile proprio ai più inesperti che hanno poca dimestichezza con le meccaniche di gioco.

Nonostante ciò, può rivelarsi un'ottima scelta anche per i cacciatori più navigati, che potrebbero optare per questa versatile combinazione per non farsi trovare impreparati all'incontro con i nuovi mostri, prima di mettere a punto una strategia più adatta. L'ampia varietà di danni elementali e status alterati che può infliggere, inoltre, la rendono adatta ad ogni tipo di situazione. Purtroppo, bisogna segnalare che l'accoppiata Spada e Scudo causa relativamente pochi danni, e la sua portata ridotta la rende poco efficace contro i mostri di grandi dimensioni.



Pro

•Adatta ai giocatori alle prime armi

•Possibilità di parare gli attacchi dei nemici

•Permette di utilizzare gli oggetti senza riporre l'arma

•Ampia varietà di danni elementali e status alterati



Contro

•Quantitativo di danni per colpo non particolarmente alto

•Portata ridotta

•L'acutezza si riduce rapidamente a causa dell'elevata rapidità degli attacchi

Doppie lame

Le Doppie Lame garantiscono un'elevata mobilità in combattimento, adatte a coloro che non vogliono sentir parlare di una strategia attendista e preferiscono lanciarsi a capofitto negli scontri. Dovranno, tuttavia, prendersi qualche rischio in più, visto che sono efficaci solo a brevissima distanza e non forniscono alcuna protezione, rendendo necessario schivare gli attacchi dei mostri. L'alta cadenza dei colpi, inoltre, svuota rapidamente la barra della resistenza, che va tenuta costantemente d'occhio per evitare di rimanere inermi nel bel mezzo dello scontro.

Un singolo attacco non infligge danni particolarmente elevati, ma le Doppie Lame sono in grado di metterne a segno tantissimi in breve tempo grazie all'incredibile velocità che le caratterizza e l'elevato numero di combo in dotazione, utili per provocare un'ampia varietà di status alterati. Le Doppie Lame possono persino contare sulla Modalità Demone, che una volta attivata potenzia i parametri dell'arma prosciugando più rapidamente la resistenza a disposizione.



Pro

•Elevata mobilità in combattimento e grande numero di combo

•Molte tipologie di Doppie Lame permettono di infliggere status alterati

•Modalità Demone che potenzia i parametri dell'arma



Contro

•Impossibile parare gli attacchi

•Portata estremamente ridotta

•Bisogna tenere d'occhio la barra della resistenza

Spada lunga

La Spada Lunga è l'arma leggera con la maggiore portata in assoluto, ed è in grado di mettere a segno attacchi verticali. Non può contare sulla stessa velocità delle altre della medesima categoria, ma riesce ad essere più rapida delle Armi Pesanti, risultando quindi un ottimo compromesso tra velocità, mobilità e danno.

I giocatori che decideranno di optare per quest'arma dovranno anche imparare a padroneggiare la Lama Spirito: le combo messe a segno con successo contribuiscono a riempire la barra dello Spirito su tre livelli di potenza crescente (bianco, giallo e rosso), che una volta pieni permettono di concludere gli attacchi con un potente colpo con la pressione di R2/RT. Purtroppo non permette di parare gli attacchi dei nemici, costringendo i cacciatori ad effettuare una schivata, possibile durante l'esecuzione della maggior parte delle combo.



Pro

•Portata elevata

•Ottimo bilanciamento tra danno, velocità e mobilità

•Ha in dotazione la Lama Spirito, che permette di concludere le combo con attacchi devastanti



Contro

•La più lenta delle armi leggere

•Richiede precisione nell'esecuzione delle combo

•Impossibile parare gli attacchi dei nemici

Balestra leggera

Per chi preferisce stare a debita distanza dai mostri c'è la Balestra Leggera, la più agile delle due presenti nel gioco (l'altra è la Balestra Pesante), ma anche la più debole dal punto di vista dei danni inflitti. Risulta invece più potente dell'Arco, anche se il quantitativo di munizioni trasportabile è più limitato.

Queste vanno craftate utilizzando le parti dei mostri, ma sono disponibili in tante tipologie differenti (come quelle elementali o quelle capaci di infliggere status alterati come paralisi e avvelenamento), che contribuiscono a rendere la Balestra Leggera una delle armi più versatili del lotto, utile per ogni tipo di mostro e capace persino di posizionare degli esplosivi a terra. È anche compatibile con le mod, che intervengono su statistiche dell'arma come ricarica, deviazione e portata. Durante il suo utilizzo la camera si adatta di conseguenza donando al gioco un feeling da sparatutto in terza persona, che permette di mirare con precisione.



Pro

•Alta cadenza di fuoco

•Tante tipologie di munizioni

•Elevata mobilità



Contro

•Danno per colpo piuttosto ridotto

•Impossibile parare

•Le munizioni vanno craftate

Armi Pesanti

Fanno parte di questa categoria il martello, lo spadone, la lancia, Lancia-fucile e Balestra pesante.

Martello

Il Martello è un'arma pesante di grandi dimensioni capace di infliggere un ingente quantitativo di danni da impatto, in grado di stordire i mostri e di rompere le loro parti protettive. La probabilità di stordimento aumenta in maniera esponenziale colpendo ripetutamente la stessa parte del malcapitato, specialmente la testa.

È possibile incrementare ulteriormente il quantitativo di danni inflitti caricando i colpi, abilità che richiede pratica, tempismo e un'ottima conoscenza dei pattern di attacco, poiché il Martello ha una portata ridotta ed è efficace solo a breve distanza. Fortunatamente, nonostante il suo peso non penalizza in maniera eccessiva la mobilità dei cacciatori e permette loro di correre con l'arma sguainata.



Pro

•Gli attacchi caricati sono incredibilmente potenti

•Può stordire i mostri

•I cacciatori possono correre con l'arma sguainata



Contro

•Gli attacchi caricati richiedono pratica per essere padroneggiati

•Portata ridotta

•Danni elementali trascurabili

Spadone

Lo Spadone è un'arma di grandi dimensioni e dall'ottima portata che, come il Martello, permette di caricare i colpi al fine di mettere a segno attacchi dall'elevata potenza. È un'arma tagliente a due mani che non permette di utilizzare lo scudo, ma che fornisce in ogni caso la possibilità di parare i colpi degli avversari (merito della sua larghezza) al costo di un ridotto quantitativo di punti vita.

I giocatori che decideranno di optare per lo Spadone dovranno tuttavia fare i conti con una mobilità ridotta e una scarsa capacità di evasione. La fase di carica dei colpi lascia il cacciatore scoperto e vulnerabile, per cui si rende necessaria un'elevata conoscenza dei pattern dei mostri e un'ottima pianificazione degli attacchi. Una volta superati questi scogli, nelle mani giuste lo Spadone può rivelarsi un'arma eccezionalmente efficace.



Pro

•Infligge un ingente quantitativo di danni, specialmente con i colpi caricati

•Portata elevata

•Possibilità di parare



Contro

•Richiede pratica per essere padroneggiato

•Ridotta mobilità e ridotta capacità di evasione

•Gli attacchi caricati sono lenti e lasciano i cacciatori scoperti

Lancia

La Lancia, come lo Spadone, ha una portata eccellente che consente di mettere a segno colpi taglienti da una distanza di relativa sicurezza, e può persino contare su uno scudo dall'elevato potere bloccante (pareggiato solamente da una sua cugina, la Lancia-Fucile). Lo scudo, che può essere tenuto alzato mentre ci si muove, permette di parare la maggior parte degli attacchi avversari (ad eccezione dei più potenti) e di contrattaccare rapidamente.

Un vero e proprio riparo mobile quasi impenetrabile. La Lancia, come le compagne di categoria, infligge un elevato quantitativo di danni, e i suoi attacchi caricati permettono di mettere a segno colpi in rapida successione. Al termine delle combo il cacciatore può saltare all'indietro, allontanandosi dal mostro e tornando a controllare le mosse dell'avversario a debita distanza. Si tratta, in ogni caso, di un'arma particolarmente lenta e pesante, che rende difficoltoso effettuare le schivate, e che richiede pratica prima di essere padroneggiata al meglio.

Pro

•Eccellente portata e alto quantitativo di danni

•Lo scudo della Lancia permette di parare quasi tutti gli attacchi e di contrattaccare rapidamente

•Gli attacchi caricati colpiscono ripetutamente i mostri



Contro

•Attacchi nemici difficili da schivare

•Lenta e pesante

•Richiede precisione

Lancia-fucile

Esattamente come la sua parente più stretta, la Lancia-Fucile infligge danni da taglio e ha in dotazione uno scudo dall'elevato potere bloccante, ma come il suo stesso nome suggerisce permette anche di sparare dei proiettili esplosivi che ricordano molto da vicino quelli di un comune shotgun. Tali proiettili non possono essere bloccati, e risultano utilissimi per rompere le parti dei mostri.

Esistono tre tipologie di proiettili (ogni tipo di Lancia-Fucile ne ha in dotazione una sola): normali, disponibili in grandi quantità, a lunga gittata, efficaci da una distanza maggiore, e a rosa ampia, che permettono di infliggere danni in un'area maggiore davanti a sé. La Lancia-Fucile è tuttavia un'arma piuttosto pesante, che riduce la mobilità del cacciatore e rende difficile schivare gli attacchi. L'utilizzo dei proiettili, inoltre, fa calare rapidamente l'acutezza della lama, costringendo a ricorrere molto spesso alle coti.



Pro

•Eccellente portata

•I proiettili sono utilissimi per rompere le parti dei mostri.

•Il danno dei proiettili non può essere bloccato



Contro

•Mobilità limitata

•Attacchi difficili da schivare

•L'acutezza si riduce velocemente utilizzando i proiettili esplosivi

Balestra pesante

La Balestra Pesante, come la Leggera, permette di attaccare i mostri da distanze elevate, pur distinguendosi sotto molteplici aspetti. I colpi infliggono molti più danni, ma la cadenza di fuoco è più bassa, costringendo i cacciatori ad essere più precisi poiché il tempo che passa tra una scoccata e l'altra potrebbe dare la possibilità ai mostri di contrattaccare. Fortunatamente può essere accoppiata con uno scudo, che aumenta in maniera esponenziale il suo potere difensivo.

A causa del suo peso, a farne le spese è la mobilità, al punto che alcuni attacchi, come quello a raffica, richiedono al cacciatore di essere completamente fermo. Come la Leggera, anche la Balestra Pesante può essere equipaggiata con un'ampia varietà di proiettili (che vanno craftati) capaci di infliggere danni elementali, status alterati e altro ancora, e mod che potenziano le statistiche dell'arma (ricarica, deviazione, portata).



Pro

•Danni elevati e portata considerevole

•Permette di parare gli attacchi se equipaggiata con uno scudo

•Ampia varierà di munizioni



Contro

•Bassa cadenza di fuoco

•Mobilità ridotta rispetto alla Balestra Leggera

•Le munizioni vanno craftate

Armi Tecniche

Nel gruppo Armi Tecniche troviamo invece Corno da Caccia, Spadascia Arco, Lama Caricata e Falcione Insetto.

Corno da Caccia

Il Corno da Caccia è un'arma di supporto con un'ottima portata e particolarmente utile nelle partite cooperative, dato che le sue melodie possono potenziare l'intero gruppo. Avete letto bene, il Corno da Caccia può suonare della musica: ogni attacco aggiunge una nota musicale ad una sequenza, che una volta completata in maniera corretta dà vita ad una melodia sullo spartito. È possibile conservare fino ad un massimo di tre melodie per volta (al raggiungimento del limite una nuova melodia rimpiazza quella più vecchia).

I cacciatori possono suonare le melodie conservate in ogni momento. L'esatta sequenza di note e l'effetto sulla squadra varia da un Corno da Caccia all'altro: alcune curano dall'avvelenamento, altre conferiscono immunità ai ruggiti dei mostri, e così via, capaci letteralmente di capovolgere le sorti degli scontri. Una volta suonata la melodia è possibile continuare a colpire i mostri, dopotutto il Corno da Caccia è pur sempre un'arma, capace di infliggere un alto quantitativo di danni da impatto e di stordire i nemici con dei colpi ben piazzati. Purtroppo, è piuttosto lenta, è caratterizzata da un move set limitato e non è egualmente efficace nelle partite in solitaria.



Pro

•Perfetta arma da supporto per la squadra

•Infligge un alto quantitativo di danni

•Può stordire i mostri



Contro

•Velocità di attacco ridotta

•Ridotta varietà di combo

•Poco indicata nelle partite in solitaria

Spadascia

La Spadascia è un'arma tagliente piuttosto complessa che può assumere due forme diverse, particolarmente indicata per i giocatori più esperti. In modalità Ascia ha un'ottima mobilità e una discreta portata. In versione Spada, invece, causa danni extra e può contare sull'utilizzo delle boccette (che si caricano in formato Ascia), che incrementano il danno, aggiungono effetti elementali e infliggono status alterati a seconda di quella scelta (anche se provocano un rapido deterioramento dell'acutezza).

In questa forma è anche possibile colpire rapidamente in avanti, rilasciare l'energia accumulata nella boccetta (visibile in un indicatore) con un potente attacco esplosivo. È possibile mettere a segno un'ampia varietà di combo, e anche passare da una forma all'altra nel bel mezzo di esse. Purtroppo, la Spadascia non permette in alcun modo di parare gli attacchi degli avversari, e in formato Spada è caratterizzata da una ridotta mobilità.



Pro

•Ottima mobilità in formato Ascia, ingenti danni in versione Spada

•Ampia varietà di combo che coinvolgono l'uso di entrambe le forme

•Le boccette possono aggiungere tanti effetti differenti all'arma



Contro

•Impossibile parare

•Ridotta mobilità in versione Spada

•L‘acutezza si riduce rapidamente usando le boccette

Falcione Insetto

Il Falcione Insetto è un'arma tagliente che garantisce un'elevata mobilità e che permette di eseguire un'ampia gamma di combo aeree ad alta velocità. È possibile lanciarsi in aria in qualsiasi momento, spostarsi in volo alla ricerca di una posizione più favorevole, attaccare a mezz'aria, effettuare attacchi in picchiata e saltare in groppa ai mostri. I singoli attacchi, tuttavia, infliggono un quantitativo ridotto di danni, e l'elevata mobilità prosciuga le riserve di stamina molto velocemente.

La principale caratteristica distintiva è tuttavia il Kinsetto, parte integrante dell'arma. Simile ad uno scarabeo e posizionato sul braccio del cacciatore, può essere lanciato verso un mostro al fine di catturarne l'essenza. Sono presenti in totale quattro essenze, e ognuna di esse fornisce un buff differente: rossa (aumenta il danno), arancione (aumenta la difesa), bianca (aumenta la velocità di movimento) e verde (curativa). Collezionando contemporaneamente la rossa, l'arancione e la bianca si estende la loro durata e anche la loro efficacia. Si segnala, infine, l'impossibilità di parare, che costringe il giocatore a sfruttare la sua elevata mobilità per schivare gli attacchi nemici.



Pro

•Mobilità eccezionale

•Possibilità di potenziare le proprie statistiche grazie al Kinsetto

•Permette di salire in groppa ai mostri



Contro

•Danni per colpo piuttosto ridotti

•Impossibile parare

•Prosciuga velocemente la resistenza

Lama Caricata

La Lama Caricata è tanto potente quanto complessa. Come la Spadascia, può assumere due forme differenti. Una composta da Spada e Scudo, che bilancia mobilità, difesa e attacco, e una a forma d'Ascia, che infligge un gran quantitativo di danni, ha una grande portata e può sfruttare l'energia immagazzinata nelle boccette durante l'utilizzo di Spada e Scudo per mettere a segno attacchi devastanti.

Volendo, i giocatori possono anche decidere di convogliare l'energia immagazzinata nello Scudo, che viene rilasciata al momento del blocco di un attacco nemico. Considerato che ha a disposizione un numero elevato di combo che coinvolgono entrambe le forme, e che a conti fatti è costituita da tre differenti strumenti (Spada, Scudo, Ascia), si rivela una delle armi melee più complesse del gioco, sconsigliata ai novellini e indirizzata ai cacciatori più esperti.



Pro

•La forma Spada e Scudo è molto versatile

•La forma Ascia infligge ingenti danni

•Sistema di boccette che può essere utilizzato in entrambe le forme



Contro

•È l'arma melee più complessa del gioco

•Non adatta ai giocatori alle prime armi

•I cacciatori meno attenti potrebbero facilmente sbagliare l'esecuzione delle combo

Arco

Delle tre armi a distanza presenti nell'arsenale, l'Arco è sicuramente la più semplice da utilizzare, che dà il meglio di sé a media distanza. Può contare su un'elevata cadenza di fuoco e su munizioni base praticamente illimitate, che possono essere caricate e anche intinte in boccette che garantiscono diverse tipologie di buff, come l'aumento del danno, della gittata, effetti elementali e status alterati come paralisi, avvelenamento, sonno e altri.

Alcune frecce speciali permettono addirittura di colpire ripetutamente i mostri piovendo dal cielo, come un vero e proprio mortaio (sul suolo appare anche un indicatore che fornisce informazioni sul punto di atterraggio della raffica). L'elevata mobilità e l'ottima capacità di schivata si rivelano estremamente utili dal momento che con l'Arco non c'è alcuna possibilità di parare gli attacchi avversari. Risulta poco efficace nel corpo a corpo, l'unico attacco a disposizione può essere effettuato dalle sporgenze premendo Triangolo/Y, utilizzabile anche per cavalcare alcune tipologie di mostri.



Pro

•Alta cadenza di fuoco

•Munizioni base illimitate

•Un'ampia varietà di boccette che applicano buff alle frecce

•Attacco da sporgenza utilizzabile per cavalcare i mostri



Contro

•Non permette di parare

•Quasi del tutto inefficace nel corpo a corpo

•Danno inflitto inferiore a quello delle Balestre



