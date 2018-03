Monster Hunter World Guida: come ottenere il copricapo Testa di Tremogliola

Dopo l'eccellente risultato conquistato al botteghino, Monster Hunter World torna subito a far parlare di sé con un evento esclusivo a tempo. Capcom ha infatti da poco annunciato Tremogliole che passione!, la nuova missione a tempo che vi permetterà di ottenere l'esclusivo Testa di Tremogliola, un nuovo copricapo molto particolare che da rispettabili Cacciatori non vorrete di certo lasciarvelo sfuggire.

Come ottenere il copricapo Testa di Tremogliola

Il nuovo pezzo d'equipaggiamento non ha solo una curiosa funzione estetica (anche se siamo convinti che il suo ondulare vi farà fare un figurone con tutti gli NPC) ma possiede anche delle statistiche decenti, cosa che potrebbe portare certi giocatori a renderlo parte integrante delle loro build.

Per ottenerlo, però, bisognerà ottenere 3 Buoni Tremogliola, necessari per craftare l'oggetto; in questa guida vi spiegheremo tutti i passi da compiere per farlo vostro.La prima cosa da sapere riguardo questo evento è che sarà disponibile solamente per un periodo di tempo limitato, quindi dovrete affrettarvi perché il tempo stringe. Per poter iniziare la quest dell'evento, chiamata Tremogliole che passione!, non dovrete far altro che aprire la lista delle missioni e continuare a scorrere fino agli Eventi, dove troverete tutte le informazioni per cominciare: è necessario avere un personaggio di rank 11 o più elevato, e la missione è considerata da sei stelle.

Essenzialmente la quest, che andrà completata più volte, vi chiederà di catturare 10 Tremogliole, che sono quegli strani esseri a forma di verme che spuntano dal terreno nella zona di Altipiani corallini. Queste creature, malgrado siano completamente inoffensive per il vostro personaggio, saranno comunque difficili da catturare perché si spaventano molto facilmente, ritraendosi nelle viscere della terra. Sarà quindi necessario farsi vedere il meno possibile ed agire in velocità, catturandoli usando l'apposita rete.

Se per caso qualcosa nel vostro approccio dovesse andare storto e le Tremogliole sparissero, ricordatevi che basta abbandonare la zona e non farsi vedere per un po' perché essi ritornino in superficie. Una volta che ne avrete catturati 10 dovrete tornare ad Astera, dove potrete scambiare il vostro bottino con un Buono Tremogliola.Una volta ripetuta questa operazione per tre volte, ed ottenuti i tre Buoni Tremogliola, avrete tutto il necessario per farmare la Testa di Tremogliola. Buona fortuna, Cacciatori!