Monster Hunter World Guida: come trovare e affrontare Anjanath

A pochi giorni dal suo esordio mondiale, Monster Hunter World è già diventato un vero e proprio fenomeno videoludico, in grado di trascinare in una meravigliosa dipendenza tanto i giocatori novizi, quanto veterani della caccia. Lo snellimento funzionale messo in atto da Capcom ha offerto al pubblico un prodotto che, pur conservando gran parte delle sue caratteristiche storiche, risulta accessibile alla grande platea videoludica. Proprio per facilitare i nuovi giocatori sulla strada del perfezionamento venatorio, abbiamo deciso di stilare una serie di mini guide dedicate ai mostri più temibili del gioco.

La prima di queste è dedicata a quel gran simpaticone dell'Anjanath, uno degli scontri più ostici posti dinnanzi ai giocatori nelle prime fasi dell'avventura di Monster Hunter World.

Regole d'ingaggio

L'infame Anjanath (Anjie, per gli amici) è probabilmente il primo vero ostacolo che incontrerete sul vostro percorso da anonimi scafisti della Quinta Flotta a provetti sterminatore di draconidi infuriati. Basta una sola occhiata per rendersi conto che questo malmostoso t. rex rosaceo rappresenta un possibile dolore per le terga corazzate di un cacciatore in erba, dato che il mastodonte colpisce sin dal primo istante con un possente uno-due di mole e cattiveria. Fortunatamente per voi, abbiamo in canna un paio di consigli utili per sopravvivere allo scontro, senza compromettere troppo la santità delle vostre anime. Cominciamo con un paio di indicazioni di base.

Considerate le dimensioni del buon Anjie, vi consigliamo caldamente di evitare l'ingaggio in aree troppo risicate, in modo da avere sufficiente spazio di manovra per "gestire" agilmente il colosso zannuto. Il posto migliore per affrontarlo è l'area numero 8 della Foresta antica (habitat naturale della bestia), che offre ai cacciatori una certa abbondanza di rialzi per gli attacchi in salto, elementi sospesi da far precipitare a colpi di fionda e ben due trappole di rampicanti che, vista la tendenza del mostro a caricare selvaggiamente, si dimostrano facilmente attivabili (basta posizionarsi nei pressi degli alberi morti della zona). Malgrado le proporzioni imponenti, l'Anjanath è un wyvern abbastanza mobile, ed è quindi consigliabile combatterlo con strumenti offensivi che vi permettano di schivare rapidamente i suoi attacchi, specialmente nel caso siate cacciatori alle prime armi. L'elemento più efficace è l'acqua (il fuoco è vietatissimo), ma potrete ottenere buoni risultati anche equipaggiando un'arma dotata di status paralisi o veleno. Anche le armi a distanza si dimostrano decisamente efficaci contro la creatura, tenendo sempre a mente che un gioco troppo stanziale può rivelarsi potenzialmente controproducente.

"Mira agli occhi, Boo!"

Il nostro amico zannuto ha la tendenza ad attaccare frontalmente e in linea retta, sia con temibili morsi (portata media) che con cariche (molto lunghe), ed è quindi consigliabile avviare le combo tenendosi sempre su di un lato, per facilitare eventuali manovre evasive. Tenete a mente che questa strategia, come la gran parte delle tattiche di Monster Hunter World, non è una garanzia di intoccabilità, dato che la bestia può anche dispensare spallate e zannate laterali. Una dose di rischio è quindi inevitabile, specialmente nel caso vogliate raggiungere quello che è in assoluto il suo punto più debole, ovvero quel dolce musetto da sterminatore giurassico. Spadoni, martelli e balestre (con munizioni esplosive) sono le armi migliori per "rompere" il punto sensibile sul faccino dell'Anjanath, ma vi consigliamo di mirare alla zona solo se sufficientemente esperti.

La coda è il secondo punto debole della bestia, sebbene le sue dimensioni la rendano relativamente difficile da raggiungere, se non con armi a distanza o lame lunghe. In ogni caso, non possiamo fare a meno di consigliarvi - specialmente all'inizio - di colpire nei pressi di queste coordinate anatomiche, ma con uno specifico iter d'attacco. Il punto migliore dove trovarsi è infatti la zona tra le gambe dell'Anjanath, subito sotto l'attacco della coda. Nella gran parte dei casi non farete grossissimi danni, ma il posizionamento vi garantirà una relativa immunità a molti degli attacchi più feroci del wyverm, nonché una corsia preferenziale per il taglio della coda quando l'animale l'abbasserà durante alcuni dei suoi colpi frontali. Di tanto in tanto il mostro cercherà di colpirvi raspando il terreno con le zampe posteriori, ma si tratta di un attacco piuttosto prevedibile che, salvo problemi d'equipaggiamento, non dovrebbe infliggervi una grossa quantità di danni. Dopo aver ricevuto una certa quantità di danni, il caro Anjie estrarrà membrane e cresta, entrando in "modalità furia" e aumentando notevolmente la propria aggressività. In questi momenti dovrete fare il possibili per non trovarvi nei pressi delle fauci del mostro, visto che la sola vicinanza può attivare lo status alterato "in fiamme" (danno continuativo a meno che non rotoliate per tre volte o raggiungiate uno specchio d'acqua). Tenete inoltre a mente che la fiammata dell'Anjanath, caratterizzata da una portata modesta ma con un ampio angolo d'azione, può massacrarvi con un singolo colpo. Gingillarvi tra le zampe del mastodonte garantisce inoltre buone chance di ferirne le zampe, provocando la caduta del mostro e offrendovi una preziosa finestra di opportunità per assaltare la testa. Quindi, riassumendo, se volete affrontarlo senza rischiare di finire orizzontali su una barella, vi consigliamo di tenervi a debita distanza dalla traiettoria frontale dell'Anjanath, passando buona parte del vostro tempo fra le sue gambe e approfittando di tutti i momenti utili per attaccare l'area più sensibile alla portata delle vostre armi.



Buona fortuna, cacciatori!Se siete cacciatori alle prime armi, non dimenticate di visitare la nostra guida di Monster Hunter World con i consigli utili e le strategie giuste per iniziare!