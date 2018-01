Monster Hunter World Guida: tutto quello che c'è da sapere per iniziare

Dopo mesi di attesa e le due Open Beta pubblicate nel corso delle ultime settimane, finalmente Monster Hunter World si appresta a fare il suo debutto su PlayStation 4 e Xbox One. In questa guida introduttiva vogliamo fornirvi una panoramica sulle modalità di gioco, i controlli, la personalizzazione dei comandi e le meccaniche, spiegandovi tutto quello che c'è da sapere per muovere i primi passi nel nuovo hunting game targato Capcom.

Modalità di gioco: Nuova Partita

In Monster Hunter World si potrà giocare sia da soli che in compagnia, con la possibilità di unirsi in qualunque momento a un gruppo di cacciatori per affrontare assieme le cacce più dure. Sarà inoltre presente la modalità Addestramento Armi, l'ideale per prendere confidenza con i controlli e con il nuovo equipaggiamento guadagnato durante l'avventura.

Selezionando "Nuova Partita" dal menù principale, darete ufficialmente il via alle vostre avventure nel mondo di Monster Hunter World. Al primo avvio, dopo una sequenza introduttiva, passerete alla schermata di personalizzazione del cacciatore e del Palico, dove potrete scegliere il vostro aspetto e quello del vostro compagno felino. Rispetto a quanto visto nella Beta, dove erano disponibili soltanto una serie di personaggi predefiniti, il gioco completo offrirà maggiori possibilità di personalizzazione. Una volta creato il vostro cacciatore, vi ritroverete ad affrontare una breve missione introduttiva, utile a prendere dimestichezza con le meccaniche di base del gioco fino all'arrivo del personaggio ad Astera, ovvero l'hub principale del titolo. Qui potrete usufruire di tutti i servizi offerti dalla gilda dei cacciatori, e ovviamente creare ed equipaggiare armature e armi per il vostro personaggio. Per cambiare armi e armature durante una missione, invece, basterà entrare nelle tende che si trovano in ogni accampamento.

Multiplayer

In Monster Hunter World non c'è una vera e propria distinzione tra gioco online e offline, pertanto potrete affrontare ogni missione del gioco sia in solitaria che in compagnia di amici. Superata la schermata di selezione del salvataggio, potrete quindi creare una sessione di gioco impostando - eventualmente - parametri utili a limitare l'accesso degli altri giocatori, e a facilitare l'individuazione della vostra sessione per cacciatori con le medesime necessità (livello abilità, tipo missione, grado cacciatore, lingua). Potrete ovviamente impostare la vostra sessione come "privata", per evitare intrusioni indesiderate. Potrete anche unirvi alle sessioni degli altri giocatori, impostando i medesimi parametri alla voce "Ricerca Personalizzata" del menù "Cerca Sessione". Nello stesso menù potrete unirvi rapidamente alle altrui sessioni senza impostare alcun parametro, o partecipare a una specifica istanza di gioco inserendo l'ID della sessione dei vostri amici. Se fate parte di una Squadra di Caccia (i clan di MHW), potrete selezionare l'opzione Sessione della Squadra per verificare in tempo reale la disponibilità dei compagni a giocare, ed unirvi alle loro sessioni.

Cercate sessioni impostando eventualmente una serie di filtri per il Grado Cacciatore dei partecipanti, la Lingua, il numero massimo dei membri del gruppo e l'accessibilità della sessione (potrete renderla privata per giocare solo con gli amici). Una volta entrati in gioco potrete, presso una delle Bacheche presenti ad Astera, avviare missioni che saranno visibili a tutti i giocatori nella medesima sessione, che potranno quindi partecipare se dotati di un grado cacciatore sufficientemente alto (anche a missione già avviata). Allo stesso modo, avrete la possibilità di partecipare alle missioni pubblicate dagli altri giocatori dell'istanza o di cercare una sessione completamente diversa, con le medesime dinamiche viste nella sezione precedente. In caso di necessità, durante la caccia potrete anche sparare un segnale S.O.S di emergenza, che renderà visibile la vostra missione sulle bacheche degli altri cacciatori, alla voce "Richieste di S.O.S.".

Preparativi Missione

La partita verrà avviata quando tutti i partecipanti saranno pronti a partire per la missione, o quando il capogruppo (chi ha avviato la missione) avrà deciso di terminare forzosamente la fase di attesa. Tra l'avvio di una missione e la partenza, avrete la possibilità di personalizzare la vostra dotazione e di acquistare-craftare tutti gli oggetti che vi servono. Come nella Beta, per cambiare armi e armature sul campo di battaglia basterà entrare nelle tende che si trovano in ogni accampamento.

Chat e comunicazione

Durante le missioni si potrà comunicare con i compagni di squadra utilizzando la chat (con testo e adesivi) o eseguendo gesti vari. Per farlo potete aprire il menu di gioco con il tasto Options/Start e selezionare "Comunicazione", mentre per accedere alla finestra di chat basterà premere Touchpad/Select. Per velocizzare la comunicazione, in alternativa alla chat potrete utilizzare una serie di frasi preimpostate.

In aggiunta alla chat testuale, agli adesivi e ai gesti, i giocatori dotati di microfono potranno usare anche la chat vocale: per attivarla o disattivarla bisognerà andare su Menu del titolo - Opzioni - Audio - Chat vocale (oppure su Menu di gioco - Sistema - Opzioni - Audio - Chat Vocale). Se invece volete disattivare l'audio dei singoli giocatori, vi basterà andare su Menu di gioco - Comunicazione - Membri della squadra.

Addestramento Armi

Selezionate "Area di addestramento" dal menù principale per accedere alla modalità Addestramento Armi. Vi ritroverete all'interno di un'area in cui sarà possibile provare ogni tipo di arma, impiegando anche i rivestimenti e le diverse tipologie di munizioni disponibili.

Per provare il set di mosse di ogni arma vi basterà colpire i vari oggetti presenti nello scenario. Per cimentarsi con un'altra arma, invece, bisognerà modificare il proprio equipaggiamento in dotazione tramite la cassa cassa oggetti. Dal momento che in questa modalità l'utilizzo di munizioni e di qualsiasi altro consumabile non intaccherà la vostra scorta, sentitevi liberi di sperimentare il vostro armamentario senza limiti di sorta.

Comandi di base

La seguente Guida introduttiva ai comandi si riferisce ai controlli standard, ma sarà sempre possibile personalizzarli accedendo al menu e selezionando Sistema-Opzioni. Ricordate inoltre che le azioni di gioco varieranno in base al fatto che la vostra arma sia estratta oppure riposta nel fodero. Premendo il tasto X/A potrete eseguire le azioni di conferma, selezionare le opzioni dei menù, parlare con gli altri personaggi nel mondo di gioco, utilizzare le strutture, interagire con gli oggetti e così via. Al contrario, con il pulsante Cerchio/B si potranno eseguire le azioni di annullamento.

Sfoderare e rinfoderare le armi

Mentre la vostra arma è riposta nel fodero, premete Triangolo/Y oppure R2/RT per estrarla. Premendo R2/RT per sfoderare l'arma, inoltre, potrete eseguire un attacco unico che varierà in base all'arma che state equipaggiando.

Per rinfoderare l'arma, invece, vi basterà premere Quadrato/X oppure R1/RB (l'inattività o alcuni azioni causeranno comunque il rinfodero automatico dell'arma). Mentre la vostra arma sarà riposta nel fodero potrete raccogliere risorse o ricavare materiali dai mostri.

Movimenti e azioni di base

Il movimento del personaggio è assegnato alla levetta analogica sinistra, mentre per scattare basterà premere R1/RB (con l'arma riposta nel fodero). In alternativa si potrà scattare premendo una sola volta la levetta sinistra.

Con la levetta analogica destra si gestisce lo spostamento della telecamera, con la possibilità di reimpostarla con L1/LB. Tenendo premuto L1/LB, inoltre, si potrà mostrare la salute/resistenza del personaggio, ingrandire la minimappa e mostrare il menu di scelta rapida. Premendo Destra o Sinistra sul D-Pad si potrà infine scegliere l'oggetto da utilizzare.

Mentre la vostra arma sarà riposta nel fodero, con il tasto Quadrato/X si potrà usare l'oggetto selezionato, con Cerchio/B si potranno raccogliere gli oggetti ed eseguire le azioni contestuali, mentre con X/A ci si potrà accovacciare. Selezionando una direzione con la levetta sinistra e premendo X/A, invece, si potrà effettuare una schivata o saltare da un'altura.

Sempre con l'arma nel fodero, premete L2/LT per mostrare il reticolo di mira della fionda e usate la levetta destra per mirare. Per sparare con la fionda vi basterà tenere premuto L2/LT e premere una sola volta R2/RT. Ricordate che la fionda potrà essere utilizzata ad arma estratta solo mentre si usano spada e scudo.

Per attivare l'aggancio automatico durante i combattimenti vi basterà premere la levetta destra, mentre per consultare la mappa potete usare il tasto Touchpad/Select (tenendolo premuto, invece, verrà mostrata la finestra di chat). Infine, per aprire il menù di gioco in qualsiasi momento premete Options/Start.

Armi a lungo e corto raggio

Questi comandi riguardano le armi a lungo raggio, e anche in questo caso funzioneranno solo ad arma estratta. Premendo Su o Giu nel D-Pad si potranno scegliere le munizioni o i rivestimenti da equipaggiare. Per prendere la mira tenete premuto L2/LT e usate la levetta destra per puntare il nemico, dopodiché premete R2/RT per sparare.

Il tasto Triangolo/Y vi permetterà di ricaricare la Balestra oppure di equipaggiare o rimuovere il rivestimento del vostro Arco. Con il pulsante Cerchio/B, invece, si potrà eseguire un attacco speciale mentre si equipaggia la Balestra leggera, inserire o rimuovere le munizioni mentre si equipaggia la Heavy Bowgun, oppure eseguire un attacco speciale mentre si utilizza il Bow.



I seguenti comandi riguardano l'utilizzo delle armi a corto raggio, e naturalmente funzioneranno solo ad arma estratta. Per eseguire l'attacco normale vi basterà premere Triangolo/Y, mentre per l'attacco speciale dovete usare il tasto Cerchio/B. Premendo R2/RT, invece, potrete pararvi oppure effettuare un attacco specifico dell'arma equipaggiata.

Comandi in groppa a un mostro

Colpendo un mostro con un attacco in salto avrete la possibilità di salirgli in groppa. Mentre cavalcate un mostro potrete continuare ad attaccarlo per tutta la durata di questa fase, ma ricordate di tenere sotto controllo la vostra resistenza: questa diminuirà durante la cavalcata, e con il suo esaurimento verrete disarcionati.

Per attaccare mentre siete in groppa a un mostro vi basterà premere Triangolo/Y, ricordando che la minimappa si colorerà diversamente a seconda delle azioni intraprese dal mostro. In questo modo potrete pianificare al meglio i vostri attacchi in groppa, con la possibilità di sferrare un attacco finale non appena la minimappa si sarà colorata di bianco.

Se un mostro proverà a disarcionarvi, potrete opporvi al suo tentativo di farvi cadere a terra premendo R2/RT, così da mantenere salda la presa al suo dorso. La minimappa vi tornerà nuovamente utile colorandosi di rosso per indicare che il mostro tenterà di disarcionarvi.

Infine, i mostri proveranno talvolta a disarcionarvi scagliandosi contro una roccia, un albero o un altro ostacolo. Potrete evitare questo attacco spostandovi con la levetta sinistra, tenendo presente che la telecamera si avvicinerà al personaggio per avvertirvi che il mostro si sta per scagliare contro un ostacolo (nel frattempo la minimappa continuerà a colorarsi di rosso).

HUD e Interfaccia

L'interfaccia di gioco vi offrirà una serie di informazioni molto utili nel corso delle missioni. Andando ad analizzare i vari elementi della schermata, in alto a sinistra troverete il tempo limite della missione (la lancetta blu indica il tempo rimanente, la missione verrà considerata fallita non appena raggiungerà quella rossa), un indicatore per il ciclo giorno/notte, il nome del vostro cacciatore, la salute del cacciatore (la barra verde), la resistenza (barra gialla), lo stato dell'arma a corto raggio, lo stato dello strumento dedicato (un'icona a forma di croce indicherà che non sarà possibile usare un determinato strumento) e i membri della missione.

Conviene spendere qualche parola in più sul funzionamento della salute e della resistenza, due paramatri del vostro personaggio da tenere sempre d'occhio. Subendo dei danni, una porzione della barra della salute diventerà rossa e si ripristinerà gradualmente con il passare del tempo, ma ricordate che il cacciatore perderà i sensi non appena la barra verde si sarà esaurita.

Per quanto riguarda la resistenza, il vostro guerriero consumerà la barra gialla durante gli attacchi o gli scatti (la quantità di resistenza consumata sarà superiore durante i combattimenti), ma in questo caso la barra si ripristinerà con il passare del tempo diminuendo comunque il suo valore massimo (che potrete aumentare consumando per esempio una bistecca).

In alto a destra nella schermata trovate i comandi per le azioni attualmente disponibili, mentre in basso a destra verrà visualizzata la barra degli oggetti. Per cambiare l'oggetto selezionato bisognerà tenere premuto L1/LB e poi premere Quadrato/X oppure Cerchio/B (o in alternativa Sinistra e Destra del D-Pad).

Infine, in basso a sinistra potrete consultare la minimappa, con la possibilità di tenere sotto controllo l'area che circonda il vostro cacciatore (i mostri, i punti di raccolta e altre icone importanti verranno visualizzati al suo interno). Ricordate inoltre che il colore del bordo della minimappa indicherà il vostro stato di combattimento: bianco (quando verrete avvistati da un mostro), rosso (quando entrate in combattimento) e viola (quando il mostro non vi vede).

Meccaniche di gioco

Tra una missione e l'altra sarà importante sfruttare tutte le meccaniche e le funzioni messe a disposizione dal gioco. In questo modo potrete semplificarvi la vita durante le cacce, individuare più facilmente i vostri bersagli, prepararvi al meglio per la battaglia e così via.

Mensa e Accampamento

Visitando la mensa dell'accampamento potrete consumare un pasto caldo nel bel mezzo di una missione. Dal momento che i pasti possono offrire nuove abilità e diversi bonus di stato temporanei, senza contare la possibilità di ripristinare i valori di salute e resistenza, la mensa rimane un luogo molto importante da prendere in considerazione tra una caccia e l'altra.

All'inizio di ogni incarico troverete una cassa per le scorte presso l'accampamento: assicuratevi di raccogliere gli oggetti contenuti al suo interno prima di partire per la missione. Ricordate inoltre che all'interno della tenda potrete cambiare l'equipaggiamento del cacciatore e quello del vostro compagno, senza dimenticare la possibilità di schiacciare un pisolino per recuperare la salute ed eliminare gli stati alterati.

Raggiungere il mostro

Per raggiungere la posizione del mostro vi basterà inseguire gli insetti guida esaminando le varie tracce lasciate dalla bestia. Gli insetti guida reagiranno in base agli oggetti che si trovano nelle vostre vicinanze, indicandovi la loro posizione.

Se volete impostare manualmente una destinazione per gli insetti, aprite la mappa con Touchpad/Select e selezionate il bersaglio tramite la pressione della levetta destra.

Fionda

Potrete sfruttare la vostra fionda utilizzando come proiettili le pietre e i baccelli raccolti da terra. Dopo aver trovato una delle due cose, premete Cerchio/B per caricare la fionda, dopodiché tenete premuto L2/LT, mirate con la levetta destra e sparate con R2/RT. Durante le battute di caccia, la fionda potrebbe tornarvi molto utile sia per infliggere danni che per attirare l'attenzione dei mostri.

Rampino

Il rampino può essere utilizzato per aggrapparsi ai Cuneotteri, in modo da saltare da una sporgenza all'altra nel corso delle esplorazioni. Una volta selezionato l'oggetto, tenete premuto L2/LT per prendere la mira, usate la levetta destra per puntare il Cuneottero e premete Cerchio/B per aggrapparvi su di esso. Allo stesso modo, potrete aggrapparvi su un Mernos o un altro Pterowyvern premendo Cerchio/B nel momento giusto (ricordate però che non potrete scendere da uno Pterowyvern fino a quando questo non avrà raggiunto la sua destinazione).

Sfruttare l'ambiente

Imparare a sfruttare l'ambiente circostante vi aiuterà ad aumentare le vostre probabilità di successo durante le cacce. Potrete nascondervi nei cespugli per evitare gli scontri con i mostri, sfruttare gli effetti benefici della vegetazione e di alcuni insetti (gli Energigli potranno ripristinare la vostra salute, mentre gli Insetti abbaglio possono accecare temporaneamente i mostri con un lampo di luce) oppure creare trappole ambientali provocando una piccola frana (esistono alcune aree che colpite con un'arma possono causare la caduta dei massi).

Strumenti dedicati

Una volta equipaggiati, gli strumenti dedicati saranno in grado di fornirvi una serie di abilità molto utili. Per fare un esempio, l'indosso di un mantello mimetico vi permetterà di passare temporaneamente inosservati tra i nemici. Gli strumenti dedicati potranno essere utilizzati un numero illimitato di volte, ma dopo ogni riutilizzo sarà necessario attendere un determinato tempo di recupero. Selezionando "Equipaggiamento" dal menù potrete consultare gli effetti dei vari strumenti dedicati che avrete equipaggiato.

Pozioni e bistecche

Per ripristinare la salute potrete ricorrere alle pozioni o al pronto soccorso, con la possibilità di creare mega pozioni e pronto soccorso, combinando le pozioni normali e il pronto soccorso con il miele. Per ripristinare la resistenza, invece, vi basterà consumare una bistecca ben cotta: per cucinarne una usate la carne cruda presente nel vostro inventario, montatela sul barbecue e fate attenzione a non bruciarla (ascoltate attentamente la musica, osservate il cambio di colore della carne e premete Cerchio/B nel momento giusto).

Malus e alterazioni di stato

I malus e le alterazioni di stato possono produrre una serie di effetti negativi sul vostro cacciatore, procurando per esempio la perdita di salute, ma per fortuna potranno essere annullati utilizzando oggetti specifici o compiendo azioni particolari. Accanto al nome del vostro personaggio troverete un'icona a indicare gli effetti del malus o della stato alterato da cui sarete stati colpiti.

Il più delle volte subirete un malus dagli attacchi dei mostri: nel caso di malus da Fuoco (la vostra salute verrà ridotta progressivamente) potrete annullare l'effetto rotolandovi su una superficie bagnata o consumando una Nullbacca, mentre nel caso del malus da Acqua (verrà rallentato il recupero della vostra resistenza) dovrete ricorrere necessariamente al consumo di una Nullbacca.

Passando ai cambiamenti di stato, per contrastare l'Avvelenamento (il veleno riduce progressivamente la vostra salute) potrete usare gli antidoti o gli oggetti che a loro volta procurano lo stesso tipo di effetto (o in alternativa attendere che l'avvelenamento svanisca dopo un pò), mentre per lo Stordimento e la Paralisi (verrete immobilizzati per un breve periodo di tempo) si potrà accelerare il recupero muovendo più volte la levetta sinistra (l'effetto svanirà anche nel momento in cui si verrà attaccati).

Cacciaprede

Per aiutarvi nella caccia, il vostro compagno potrà ingaggiare altre creature nel ruolo di cacciaprede, con la possibilità di convincere alcuni tipi di mostri piccoli (come i Grimalkyne) a schierarsi dalla vostra parte nel corso delle missioni. Durante le fasi esplorative prestate dunque attenzione alle azioni del vostro Palico.

Menu di scelta rapida

Tramite il menu di scelta rapida potrete selezionare velocemente gli oggetti assegnandoli alle direzioni della levetta destra. Per scegliere un particolare oggetto dal menu rapido vi basterà inclinare la levetta destra mentre tenete premuto il tasto L1/LB. Infine potrete cambiare le sezioni del menu di scelta rapida con le frecce del D-Pad mentre tenete premuto L1/LB.