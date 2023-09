Mortal Kombat 1 trucchi: monete gratis, combo, ricompense, invasioni

Fra le tante produzioni che stanno caratterizzando quella che a tutti gli effetti possiamo definire una nuova epoca d'oro per i picchiaduro troviamo anche e soprattutto Mortal Kombat 1. Questo capitolo, che segna il ritorno della serie di Ed Boon e riscrive letteralmente la storia di Liu Kang e soci, accompagna alle novità della narrazione anche meccaniche di gioco inedite e modalità mai viste prima negli esponenti del brand. Se anche voi state per prendere parte al torneo più sanguinolento di tutti i regni, ecco alcuni consigli che potrebbero tornarvi utili per diventare più bravi e sbloccare tutti gli extra.

Comandi

Sebbene l'esecuzione delle varie combo possa essere complessa, i comandi di base di Mortal Kombat 1 sono piuttosto semplici:

• Movimento del personaggio: stick analogico sinistro o croce direzionale

• Pugno anteriore: Quadrato su PlayStation 5 (X su Xbox Series X|S)

• Pugno posteriore: Triangolo su PlayStation 5 (Y su Xbox Series X|S)

• Calcio anteriore: X su PlayStation 5 (A su Xbox Series X|S)

• Calcio posteriore:Cerchio su PlayStation 5 (B su Xbox Series X|S)

• Lancio: L1 su PlayStation 5 (LB su Xbox Series X|S)

• Parata: R2 su PlayStation 5 (RT su Xbox Series X|S)

• Kameo Fighter: R1 su PlayStation 5 (RB su Xbox Series X|S)

• Inverti posizione: L2 su PlayStation 5 (LT su Xbox Series X|S)

Tutorial e monete gratis

Ora che abbiamo appreso le basi del sistema di controllo di Mortal Kombat 1, è ora di procedere con i tutorial. Oltre ad essere molto utili per scoprire tutte quelle che sono le regole alla base del combat system, i numerosi tutorial che gli sviluppatori hanno creato per i giocatori del picchiaduro ricompensano chi riesce a completarli con migliaia di monete d'oro.

Terminando ogni singolo tutorial, vi ritroverete con quasi 19.000 monete in tasca, con le quali è possibile ottenere parecchi oggetti presso il Santuario. Se poi volete ottenere ancora più risorse di questo tipo, sappiate che potete dedicarvi anche alle sfide pensate per i singoli personaggi: in questo caso, però, il livello di complessità è molto più alto rispetto ai tutorial di base e completarli tutti richiede uno sforzo notevole.

Terminare la Storia è utile

Il primo consiglio che possiamo dare a chi si sta avvicinando a Mortal Kombat 1 per la prima volta è senza ombra di dubbio quello di portare a termine la modalità Storia. Oltre ad essere un concentrato di azione e spettacolarità con al centro i lottatori che i fan della serie hanno sempre apprezzato, questa componente del gioco è molto utile per chi vuole impratichirsi con i vari elementi del roster. Per ovvie ragioni, i vari capitoli della campagna single player prevedono l'utilizzo di kombattenti diversi e, di conseguenza, è possibile farsi un'idea di quelle che sono le potenzialità di ciascuno di essi, così da capire quale potrebbe essere quello da utilizzare in maniera fissa. Non dimentichiamo inoltre che per sbloccare Havik in Mortal Kombat 1 è fondamentale completare la storia.

Le Invasioni sono ricche di ricompense

Una volta portata a termine la storia e sbloccato l'unico personaggio segreto di Mortal Kombat 1 (che poi tanto segreto non è, visto che è perfettamente visibile nei menu sin dal primo istante), è il turno della modalità Invasioni.

Si tratta di un'altra componente single player del picchiaduro Netherrealm Studios che prova a proporre qualcosa di completamente nuovo che possa anche adattarsi alla natura live service del gioco. Si tratta di una modalità in cui il giocatore usa una pedina in una sorta di gioco da tavolo e può spostare il personaggio per affrontare vari incontri con tanto di modificatori ed altri fattori che rendono tutto più complesso. Sfruttando le debolezze elementali degli avversari, potenziando il Talismano e acquistando i consumabili presso il Kollezionista, è possibile avere un vantaggio sui nemici e proseguire nel percorso più facilmente. Il motivo per cui è importante andare avanti in questa modalità è semplice: dopo una breve introduzione nella dimora di Johnny Cage, affronterete il percorso stagionale, il quale permette di sbloccare tantissime skin gratis per tutti i lottatori. Parliamo di contenuti a tempo, poiché al termine della Stagione 1 il percorso verrà rimpiazzato da un altro e queste skin non saranno più disponibili.

Skin e colorazioni alternative

Come ormai ben saprete, in Mortal Kombat 1 non sarà presenta la Kripta, l'iconico luogo che nei vecchi capitoli della serie permetteva di completare mini-giochi e sbloccare i vari collezionabili. Ovviamente questo non significa che in MK1 non vi siano costumi, emblemi, artwork e altri pezzi da collezione da sbloccare, anzi.

L'unica differenza col passato consiste nel fatto che i metodi per ampliare la raccolta di questi elementi sono differenti e vi è più di un modo per ottenerli. Per ottenere i costumi alternativi dei kombattenti dovrete prendere parte alla modalità Invasione, nella quale è possibile affrontare le sfide stagionali e sbloccare le varie skin a tempo dei personaggi. Le colorazioni sono invece legate al livello del personaggio e, pertanto, occorre continuare a giocare con lo stesso lottatore per farne aumentare il livello e ottenere le sue ricompense speciali.

I Kameo vanno usati

Soprattutto per chi è un grande appassionato dei vari capitoli della serie, sarà difficile abituarsi alla presenza dei Kameo Fighters di Mortal Kombat 1. Questi personaggi, che affiancano il lottatore principale, sono veri e propri aiutanti che possono essere richiamati in qualsiasi momento tramite la semplice pressione di un tasto.

Ognuno di questi personaggi dispone di mosse uniche che possono entrare in sinergia con le combo e permettere di prolungarle - magari tenendo l'avversario sospeso per quella frazione di secondo aggiuntiva - oppure di interrompere il nemico mentre è in un momento di furia.



Concludere un match senza mai ricorrere a questo fondamentale aiuto sarebbe sbagliato, anche perché abituarsi a non premere il tasto dedicato al Kameo Fighter farà sì che nei momenti di reale bisogno ci si dimentichi di avere questa opportunità. Insomma, fate il possibile per rendere questi alleati parte integrante del vostro stile di lotta.

Tutte le monete di MK1

Chi ha iniziato a giocare da poco a Mortal Kombat 1 potrebbe fare confusione di fronte alle numerose valute che si possono spendere all'interno del negozio e delle varie voci del menu principale. Onde evitare che possiate fare confusione e sperperare nel modo errato alcune di queste risorse, abbiamo deciso di realizzare un piccolo schema che vi aiuterà a comprendere lo scopo di ciascuna di essere.



Ecco di seguito l'elenco completo delle valute disponibili in Mortal Kombat 1 e i loro possibili impieghi:



• Monete d'oro col logo di Mortal Kombat: queste monete si ottengono completando tutte le missioni giornaliere, portando a termine i tutorial o eseguendo le sfide basate sulle combo dei singoli personaggi. È possibile spendere questa valuta al Reliquiario, che in cambio di 1.000 monete premia il giocatore con un oggetto casuale



• Monete d'argento col logo di Mortal Kombat: si tratta dei crediti stagionali che si ottengono al completamento degli incarichi giornalieri/settimanali e alla conclusione dei match di qualsiasi modalità. All'interno del negozio è disponibile una sezione dedicata ai contenuti stagionali, così che i giocatori possano spendere queste monete per ottenere in cambio i cosmetici per la personalizzazione dei kombattenti



• Monete con lo sfondo verde ed il simbolo dorato: la moneta in questione è legata alla sola modalità Invasioni e si accumula completando gli incontri in questa particolare componente del gioco. Tale risorsa si può investire per acquistare oggetti consumabili presso il Kollezionista, così da rendere più semplici alcuni scontri



• Kristalli del Dragone: a meno che non ne abbiate un po' da parte per aver acquistato la versione Premium del gioco, sappiate che non potrete ottenerne altri in maniera gratuita. Si tratta infatti della risorsa che si ottiene solo tramite microtransazioni e che serve per acquistare le skin a rotazione nel negozio



Qui sotto trovate l'elenco dei bundle della valuta premium con il relativo prezzo:



• 500 Kristalli del Dragone - Prezzo: 4,99 euro

• 1.250 Kristalli del Dragone - Prezzo: 9,99 euro

• 2.700 Kristalli del Dragone - Prezzo: 19,99 euro

• 5.900 Kristalli del Dragone - Prezzo: 39,99 euro

Missioni giornaliere

Se ci tenete particolarmente ad accumulare quanti più elementi cosmetici possibile in Mortal Kombat 1, vi consigliamo di sbloccare rapidamente l'accesso alle missioni a tempo. Una volta avviato il gioco Netherrealm Studios per la prima volta, noterete che nella schermata del profilo vi sono cinque semplici incarichi che vanno dall'avviare la modalità Storia (potete anche uscire prima ancora che inizi il filmato iniziale, l'obiettivo verrà ugualmente conteggiato) a compiere specifiche azioni durante un incontro.

Dopo aver portato a termine queste banali missioni, che vi ricompenseranno con qualche centinaio di monete d'oro, sbloccherete le missioni giornaliere e quelle settimanali. Tutte queste sfide vi garantiranno monete stagionali, ma vi saranno anche ricompense extra: completando cinque missioni giornaliere si ottengono 500 monete d'oro, invece portando a compimento 5 sfide settimanali si sblocca un gruzzoletto di monete oppure un elemento estetico (skin, equipaggiamento o colorazioni extra).