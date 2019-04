Mortal Kombat 11: Fatality, Kripta e Monete, la guida per iniziare

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro

L'undicesima iterazione della violentissima saga di Ed Boon e soci è finalmente giunta sugli scaffali di tutti i negozi e la mole di contenuti offerta potrebbe spaventare i giocatori abituati a picchiaduro piuttosto scarni a livello contenutistico. Cerchiamo quindi di capire insieme come muovere i primi passi in Mortal Kombat 11 e sbloccare nel minor tempo possibile un discreto numero di potenziamenti e personalizzazioni.

Completate il tutorial

Che siate amanti dei picchiaduro o alle prime armi con questo genere di titoli, i tutorial di Mortal Kombat 11 sono consigliatissimi. Raramente un fighting game include al suo interno dei tutorial non solo numerosi ma anche estremamente curati, grazie ai quali riuscirete ad apprendere ogni singola nozione del combat system. Si partirà con la classica lista dei comandi di base per poi passare alla costruzione di combo, allo studio dei frame e alle contromosse.

Una volta terminati i tutorial, che vi daranno accesso alla voce di Shao Kahn come annunciatore, potrete gettarvi nella mischia. Il consiglio è quello di focalizzarvi, almeno inizialmente, su un unico lottatore. Un po' come Ryu in Street Fighter, Scorpion è un personaggio perfetto per i principianti e non dovrebbe darvi particolari problemi con le sue mosse speciali semplici da apprendere e le combo non troppo ardue da eseguire.

Kustom Fighter

In Mortal Kombat 11 la personalizzazione dei lottatori è totale. Ogni singolo singolo personaggio del roster non solo presenta tre diversi pezzi d'equipaggiamento personalizzabili (ad esempio di Scorpion potremo cambiare maschera, katane e punta dell'arpione), ma permette di incastonare delle gemme che li potenziano. Ovviamente dovrete accumulare abbastanza esperienza per sbloccare i castoni e un bel po' di fortuna per ottenere le giuste gemme per il vostro personaggio preferito. Oltre ad un set di abilità standard per ciascun lottatore inoltre, i giocatori possono scegliere delle mosse speciali aggiuntive tra un elenco piuttosto corposo grazie alle quali creare il moveset più adatto al proprio stile di gioco.

L'ultima scheda relativa alla personalizzazione riguarda l'IA, poiché in MK11 è possibile far combattere la CPU al proprio posto. Se siete pigri, se una Torre è troppo difficile o se volete semplicemente darvi al grinding è bene creare un personaggio che possa essere all'altezza degli avversari. Avrete un totale di 60 punti da spendere nelle seguenti caratteristiche: Prese, Aggressivo, Kombo, Kontromossa, Distanziamento e Sfuggente. Non esiste purtroppo una combinazione perfetta e tali parametri andrebbero distribuiti in base al personaggio e alla relativa build.

Kripta e Monete

Ottenere tutti gli oggetti per il vostro personaggio preferito non sarà un'impresa tanto semplice e, nel caso in cui le Torri del Tempo siano troppo difficili per voi, tentare la fortuna nella Kripta è l'unica alternativa. In questo nuovo capitolo la Kripta consiste in un'area piuttosto vasta da esplorare, ricca di semplici enigmi da risolvere e scrigni da aprire. Purtroppo il contenuto dei forzieri è completamente casuale e non c'è modo di sapere quale scrigno recuperare per sbloccare una Fatality o la mascherà più rara di Scorpion. Esiste però un piccolo trucchetto per evitare di sprecare i vostri risparmi in bozzetti o altri extra che non avranno alcun impatto sul gameplay.

Il consiglio è quello di evitare qualsiasi scrigno il cui costo d'apertura sia inferiore alle 11.000 monete. Aprire solo ed esclusivamente i forzieri più costosi vi permetterà di andare quasi a colpo sicuro su skin, gemme e accessori per i vari personaggi. Vi sconsigliamo poi di spendere i Frammenti d'anima (le monete verdi, per intenderci), i quali potranno essere utilizzati per accedere ad aree segrete della Kripta.

Fatality!

Come avrete intuito, accumulare le tre diverse valute di gioco non è una passeggiata e ogni piccolo trucchetto per ottenere qualche gettone extra è sempre ben accetto. Uno di questi consiste nell'eseguire sempre una Fatality al termine di uno scontro. Sappiamo che dopo un determinato quantitativo di ore queste animazioni potrebbero venirvi a noia, ma l'esecuzione delle brutali mosse vi permetterà di ottenere un paio di Cuori, valuta necessaria ad aprire i forzieri di Shao Kahn nella Kripta (quelli che vanno prima colpiti col martello per essere aperti). Le esecuzioni sono anche un ottimo metodo per accumulare punti extra nelle Torri.

Fatality e Brutality (soprattutto le seconde) vi aiuteranno a raggiungere punteggi più elevati e di conseguenza ad ottenere un maggior numero di premi al completamento di ogni scalata. Ciascuna Torre ha infatti tre diversi traguardi grazie ai quali si possono ottenere Monete d'Oro, Frammenti d'Anima e Cuori aggiuntivi.

Mortal Kombat Mobile

Accedete al menu delle impostazioni e premete il tasto quadrato su PlayStation 4 (X su Xbox One) per avviare la procedura di collegamento. A questo punto vi apparirà un campo nel quale inserire un codice, il quale può essere facilmente trovato nella versione mobile di Mortal Kombat. Effettuate l'accesso alle opzioni dell'app (trovate il tasto nell'angolo in fondo a sinistra) e cliccate su Collegamento Console. A questo punto l'applicazione genererà un codice temporaneo da inserire in Mortal Kombat 11 entro pochi secondi.

Se avrete eseguito la procedura correttamente, tra le notifiche della vostra Kombat Kard (vi si accede col menu tramite il tasto L2 su PS4 e LT su Xbox One) ci saranno ricompense giornaliere e un messaggio che vi informerà del corretto collegamento tra le due versioni del gioco. In ciascuna notifica dovrete premere il tasto corretto per riscattare la relativa ricompensa, che verrà automaticamente aggiunta alla vostra Kollezione. Oltre a garantirvi diversi bonus in MK Mobile (Anime e personaggi), il collegamento vi permetterà di sbloccare la voce di Kronika come annunciatore e, effettuando il login giornalmente su entrambi i giochi, otterrete delle ricompense extra.