MotoGP 19: guida e trucchi per sfrecciare sulle piste del gioco Milestone

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro

Se i bolidi di F1 2019 non fanno al caso vostro e preferite le due ruote, nel mese di giugno ha fatto il proprio debutto sul mercato anche MotoGP 19, nuovo titolo sviluppato da Milestone, software house tutta italiana. Se state quindi per muovere i primi passi nella simulazione con protagonisti i velocissimi mezzi, abbiamo qualche consiglio per voi, utili trucchi e suggerimenti per padroneggiare i velocissimi bolidi su due ruote della MotoGP.

Sistema di guida

MotoGP 19 non si differenzia dalla stragrande maggioranza dei titoli di guida moderni e, pertanto, mette a disposizione del giocatore una notevole quantità di opzioni utili a personalizzare l'esperienza di gioco sotto diversi punti di vista. Questi assist possono essere controllati in ogni minimo dettaglio dall'utente, che può quindi decidere per ciascuno di essi se disattivarli o attivarli, rendendo l'aiuto più o meno invasivo.

Se siete alle prime armi con i giochi di guida, il consiglio che possiamo darvi è quello di attivare quanti più aiuti possibile e, quando vi sentirete pronti, potrete toglierne uno alla volta per iniziare a rendere le cose più difficili e, allo stesso tempo, imparare ad avere un maggior controllo sul veicolo. Senza l'ausilio degli assist sarà infatti molto difficile per voi gestire l'accelerazione del mezzo e approcciarvi alle curve, quindi dovrete avere la piena padronanza della moto per evitare collisioni.

Imparate le piste

In MotoGP 19 sono presenti più di 20 tracciati e, per massimizzare le prestazioni in ciascuno di essi, è molto importante conoscerli a fondo. Si tratta di un'impresa complicata e che potrebbe richiedervi un bel po' di tempo, ma vi assicuriamo che conoscere a memoria tutte le piste presenti nel gioco vi darà una marcia in più rispetto agli avversari e fungerà da primo passo verso la vittoria.

Sapere dov'è possibile accelerare, quali sono le curve più pericolose e i punti nei quali conviene rischiare il sorpasso potrebbero infatti essere elementi complementari all'abilità di guida, che resta comunque l'elemento fondamentale ai fini del raggiungimento del podio.

Completate le sfide

Nel corso della modalità Carriera di MotoGP 19 vi vengono proposte numerose sfide. Alcune di queste sono piuttosto semplici da completare, mentre altre richiedono nervi saldi e una buona dose di tentativi per essere portate a termine. Il completamento di tutte le sfide in questione non vi serve solo ad ottenere degli oggetti esclusivi in gioco.

Sarà utile anche a fornirvi delle basi per affrontare ogni singola situazione possibile e a farvi apprendere più velocemente alcune delle piste. L'obiettivo delle sfide varia di corsa in corsa e in alcuni casi vi viene chiesto di superare uno specifico pilota o di completare la gara senza mai commettere alcun tipo di errore.

Personalizzate la vostra moto

Oltre ad essere dei bravi piloti, in MotoGP 19 potete anche dare sfogo alla vostra creatività grazie alla presenza di un editor delle livree. Attraverso questa particolare funzionalità di gioco, è possibile dare un tocco di classe non solo al mezzo su due ruote, ma anche al casco e alla tuta dell'alter ego digitale. Se siete degli appassionati di questo sport potrete sbizzarrirvi non solo nella creazione di nuovi stili, ma anche nella riproduzione di alcune delle più celebri moto del passato.

Se volete accedere ad un numero sempre maggiore di adesivi per la personalizzazione, non possiamo che consigliarvi ancora una volta di completare tutte le sfide. È proprio grazie ad esse, infatti, che potrete sbloccare una notevole quantità di oggetti per la personalizzazione aggiuntivi. Alcuni di questi non saranno semplici da sbloccare, ma potrebbe valerne davvero la pena.

Limitate l'utilizzo del rewind

Proprio come in Forza Motorsport, F1 2019 e tantissimi altri titoli di questo genere, anche in MotoGP 19 è presente la cosiddetta "funzione rewind". Per chi non la conoscesse, si tratta di una meccanica di gameplay presente solo nelle partite single player (non è possibile in alcun modo utilizzarla nelle partite online) grazie alla quale potrete riavvolgere il tempo e porre rimedio a situazioni spiacevoli come un sorpasso andato male o un a curva non presa in tempo.

Il nostro consiglio è quello di non abusare di questa funzionalità, la quale potrebbe nel tempo farvi adagiare sugli allori e di conseguenza spingervi più facilmente a commettere degli errori. Giocare con la consapevolezza di non poter correre ai ripari in seguito ad un errore vi spronerà a tenere alta l'attenzione e a sbagliare un numero minore di volte.