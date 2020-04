MotoGP 20: guida e trucchi per padroneggiare la moto e vincere le gare

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro Stadia

Uscito leggermente in anticipo rispetto all'anno scorso, MotoGP 20 è il primo corsistico dell'anno. Con il campionato reale in pausa forzata, quindi, a noi appassionati non resta altro da fare se non lanciarci a capofitto sui bolidi a due ruote dell'opera targata Milestone. Partendo dalla già ottima base dell'anno scorso, gli sforzi del team di sviluppo si sono concentrati interamente sul raffinare ulteriormente il feeling alla guida, così come nel rimpolpare e svecchiare le modalità storiche della serie, capitanate, ovviamente, dall'immancabile modalità carriera. Di seguito alcuni consigli utili per affrontare al meglio le corse, per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla recensione di MotoGP 20.

Modello di guida e aiuti

Prima di scendere in pista, è sempre buona norma impostare gli aiuti e il grado di simulazione in base al nostro livello di abilità. Pur mantenendo un profilo prettamente simulativo, la nuova iterazione di Milestone sembra gestire ancora meglio gli aiuti, rendendo di fatto il prodotto ancor più scalabile rispetto al passato.

Il nostro consiglio iniziale è quello di disabilitare tutti gli aiuti più invasivi, capitanati ovviamente dalla frenata automatica, la quale tende a semplificare - e secondo noi banalizzare - in maniera eccessiva l'esperienza di gioco. Se siete alle prime armi, il consiglio è di iniziare con la fisica facilitata, consapevoli però del fatto che, una volta che vi sarete abituati a guidare così, sarà leggermente più difficile cambiare stile di guida e virare in favore di uno step superiore. Se invece avete già giocato qualche gioco della serie o volete un grado di sfida più accentuato, rischiando magari di fare qualche caduta in più al costo di imparare a dosare al meglio acceleratore e freno, potete tranquillamente andare sul livello "normale". Se proprio siete dei temerari e vi volete divertire ancora di più, potete persino cedere al fascino dei tasti separati per freno anteriore e posteriore, in modo tale da avere pieno controllo del mezzo in fase di frenata e spingervi ancora di più verso il limite.



I cambiamenti più evidenti al modello di guida, soprattutto quando si è alla guida di una motoGP, interessano proprio la fase di staccata e di gestione dei freni durante l'ingresso in curva, quindi non scoraggiatevi se non riuscite a giocare bene fin da subito con i freni disgiunti. Per il resto, comunque, il consiglio resta quello rimuovere progressivamente tutti gli altri aiuti, in modo tale da concedervi il tempo di apprendere nuove cose e adattarvi progressivamente, in maniera meno traumatica.

Sistema di controllo

Sembra una banalità, ma vi garantiamo che non lo è; il sistema di gestione dell'analogico all'interno di MotoGP funziona in maniera leggermente diversa rispetto a quello usato, ad esempio, nei vari giochi di auto o simili. Il trucco, a nostro avviso, è quello di spingerlo sempre in avanti prima di approcciare la curva e solo successivamente ruotarlo in modo tale decidere l'angolo di piega da noi desiderato.

A meno che non decidiate di rendervi la vita più facile optando per la fisica facilitata, uno degli aspetti più complicati del gioco è comunque la necessità di dosare in maniera certosina l'utilizzo di freno e acceleratore. Mancando sistemi di input dedicati specificatamente ai giochi di moto (una sorta di alternativa motociclistica ai volanti dei giochi di auto, per capirci), dobbiamo imparare a dosare con cura la pressione sui grilletti del nostro pad, e vi garantiamo che all'inizio non è proprio facilissimo.

Imparare i tracciati

Imparare a conoscere i tracciati in MotoGP 20 è, come in ogni altro corsistico che si rispetti, una delle cose più importanti. Gli appassionati di vecchia data non avranno problemi nel riconoscere i soliti tracciati di sempre, ma dovranno comunque fare attenzione a una new entry di tutto rispetto: il tracciato del GP di Finlandia. Come sempre, il consiglio è quello iniziare con la traiettoria integrale, e poi diminuire progressivamente gli aiuti anche in tal senso.

Noi, in tutta onestà, abbiamo particolarmente apprezzato l'opzione intermedia, quella che ci permette di visualizzare soltanto delle bandiere colorate volte a segnalare l'effettiva traiettoria in curva. Una volt imparate le curve, il consiglio è quello di creare delle gare rapide ad hoc in modo tale da comprendere meglio il comportamento dell'IA e cercare di capire quali sono i vostri punti forti e dove invece perdete terreno. Spesso le traiettorie indicate dal gioco, ad esempio, si sono rivelate un po' troppo conservative o, al contrario, fin troppo rischiose. Nelle curve dove siete meno sicuri, è meglio mollare il gas 50m prima piuttosto che andare lunghi o finire a terra.

Carriera

Una delle novità più interessanti del nuovo capitolo è la modalità carriera e la sua inaspettata svolta manageriale. Per essere certi di ottenere il meglio da essa vi consigliamo caldamente di non correre, di prendervi del tempo per cercare di comprendere nel dettaglio tutte le novità e le funzionalità dell'impianto di gioco.

Non assumete personale in maniera casuale, ma studiatene attentamente le statistiche e valutate l'impatto che il loro ingaggio può avere sul vostro team. Controllate sempre se avete risorse per sbloccare qualche nuova miglioria tecnica e distribuite in maniera sensata i vostri ingegneri sui vari rami dello sviluppo, in maniera tale da massimizzare i risultati senza spendere troppi soldi. Prestate molta attenzione alla possibilità di creare un vostro team personalizzato, feature in passato molto richiesta che si sposa alla perfezione con gli efficacissimi editor di livree, tutte e caschi personalizzati.

Il livello di difficoltà

Impostare correttamente il livello di difficoltà è la chiave per iniziare con il piede giusto ed essere certi di divertirsi davvero. In modalità carriera cercare di fare in modo di avere prestazioni in linea con le richieste del team o di poco superiori, in modo tale da garantirvi un grado di sfida sufficientemente alto da costringervi ad essere sempre sotto pressione e rendere il tutto molto più immersivo.

Nelle altre modalità offline, invece, cercate comunque di ricreare una situazione verosimile: se vincete facilmente anche con una moto abituata a terminare buona parte dei GP a fondo griglia, potreste finire per non migliorare mai il vostro stile di guida.