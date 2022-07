MultiVersus: da Batman a Bugs Bunny, i personaggi da comprare e sbloccare

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Nella maggior parte dei titoli free to play, il più grosso dilemma risiede nella scelta dei modi migliori per spendere la propria valuta, virtuale o reale che sia. MultiVersus non fa eccezione: le monete d'oro (la currency virtuale gratuita) possono essere utilizzate per sbloccare personaggi e perk con cui potenziarli.



Nel ricordarvi di recuperare la nostra prova della Beta di MultiVersus, ci siamo soffermati sui modi più veloci per accumulare le monete d'oro e non solo. Abbiamo dedicato uno spazio importante ai combattenti su cui è preferibile spendere i sudati guadagni, non mancando di menzionare i lottatori che, a nostro parere, non dovrebbero rientrare tra le vostre priorità, per un motivo o per l'altro.



Caccia alle monete d'oro

Potrete accumulare il prezioso danaro in vari modi, dalla vittoria delle partite in ogni modalità, al salire del livello del season pass o dei propri combattenti. Il gioco vi premierà per l'utilizzo di molti personaggi, quindi sentitevi liberi di esplorare il roster senza timore, così da accumulare oro velocemente nei primi livelli. Se avete la possibilità di giocare in modalità 2vs2 con un amico tanto meglio, poiché questo vi fornirà un bonus all'acquisizione di monete d'oro.



Un altro metodo veloce per sbloccare i guerrieri risiede nelle "Missioni del Giorno". Tali compiti vanno letti con attenzione e completati quotidianamente, perché così facendo riceverete preziosi punti esperienza per il season pass. Se una delle missioni non dovesse incontrare i vostri gusti o rivelarsi non completabile - perché magari non avete il personaggio per occuparvene, avrete l'opzione (una volta al giorno) di resettarla in forma gratuita. Sconsigliamo di utilizzare monete d'oro per tentare ulteriori reset, poichè come nella maggior parte dei free to play sarà necessario evitare di impiegare la valuta faticosamente accumulata in questo modo. In tal senso, siccome le risorse saranno limitate, specialmente per chi deciderà di non investire denaro reale in MultiVersus, è importante individuare i personaggi che ci offriranno il miglior rapporto qualità/prezzo. Fare acquisti poco oculati infatti potrebbe impedirvi di ottenere il vostro eroe preferito al momento del suo debutto, giacché tanti combattenti andranno ad aggiungersi al roster nei prossimi mesi. Ad ogni modo, il pool di lottatori offerto in via gratuita a chi scarica il gioco è molto solido, con alcuni pezzi da novanta già riusciti a guadagnarsi il favore dell'utenza.



Potrete quindi essere assolutamente competitivi senza impiegare una sola moneta d'oro, qualora decidiate di conservarle per le future uscite. Se non sapete chi scegliere, andrete sicuramente a colpo sicuro utilizzando Jake the Dog o Taz, personaggi semplici ed estremamente efficaci. Andiamo tuttavia ad analizzare i combattenti a pagamento per capire a quali dovreste dare la precedenza. Il costo di ciascuna icona di Warner varia da 1500 a 3000 monete d'oro.



La prima regola da imparare subito è che il prezzo del lottatore non indica la sua forza in partita: esistono personaggi gratuiti o poco costosi che risultano decisamente più performanti dei colleghi dal prezzo elevato. Questi ultimi di solito presentano animazioni più elaborate, si trasformano durante il match o dispongono di meccaniche ed effetti speciali particolari. Il costo elevato insomma è ascrivibile all'impatto estetico, che in ogni caso potrebbe avere una sua importanza per una certa fascia d'utenza. Ebbene, è arrivato il momento di soffermarsi sui protagonisti sia in base all'efficacia in battaglia, che sul fronte del mero divertimento.



Wonder Woman

Si sblocca gratuitamente al completamento del tutorial, quindi non compratela per nessuna ragione. Fortunatamente il gioco fa di tutto per avvisarvi al primo avvio.



Si tratta di un ottimo personaggio di supporto che va benissimo anche in solo play, con una meccanica di parata interessante e versatile, ottimi colpi di scudo orizzontali e verticali e un livello di difficoltà non troppo elevato. Wonder Woman è divertente da utilizzare e risulta indicata sia per i principianti che per i giocatori di livello intermedio.



Batman

Sicuramente il miglior personaggio DC Comics al momento. Come spesso succede in ambito picchiaduro, un lottatore non molto performante nella prima fase Beta diventa esageratamente forte nell'iterazione successiva.



Il Cavaliere Oscuro è versatile in ogni modalità di gioco, con la possibilità di utilizzare una cortina di fumo per sé e il proprio alleato e non solo: ci sono poi il batarang a ricerca che è praticamente impossibile da evitare e delle combo veloci e devastanti. Acquisto obbligato per ogni giocatore, soprattutto considerato il suo costo relativamente basso (2000 monete).



Arya Stark

Purtroppo la letale sicaria de Il Trono di Spade non ha ricevuto un trattamento ottimale da parte degli addetti ai lavori, giacché non eccelle in nessun ambito e risulta un "classe assassino" un po' fragile, senza un danno sufficiente a compensare una quantità limitata di punti salute.



Se siete fan dell'universo da cui proviene, capiamo il vostro desiderio di sbloccarla ma sappiatelo: è complessa da utilizzare e molto costosa (vi chiederà l'esborso di 3000 monete).



Bugs Bunny

La leggenda dei Looney Tunes non è particolarmente cara (2000 monete) e tra l'altro è estremamente divertente da usare. Ha diversi stili di gioco e non è caratterizzata da particolari debolezze.



Se siete patiti del famoso coniglio e cercate un gameplay vario e divertente, è un acquisto consigliatissimo, a patto che riusciate a sopportare le sue freddure durante i combattimenti.



Gigante di Ferro

Nonostante il costo elevato (3000 monete) è senza ombra di dubbio il personaggio più divertente del roster attuale. Pur essendo ancora in fase sperimentale - non gli sono stati applicati ancora gli ultimi ritocchi - le idee di gameplay alla base del Gigante sono incredibili.



Le sue animazioni sono bellissime e, durante le partite a squadre, il vostro compagno potrà "pilotarvi", occupandosi della vostra potenza di fuoco mentre voi muoverete gli arti del robot. Must have assoluto.



Steven Universe

Il suo costo (3000 monete) è sicuramente dovuto alla qualità delle sue animazioni e alla varietà del suo gameplay, oltre che alla sua popolarità.



Dal punto di vista del livello di forza Steven non si è rivelato efficace quanto speravamo, quindi se siete meramente interessati all'aspetto competitivo del titolo statene alla larga per il momento. Se invece volete utilizzarlo come supporto, è una buona scelta.



Tom e Jerry

Il dinamico duo merita un discorso a parte. Si tratta di uno dei personaggi più divertenti e al contempo tecnici dell'intero roster. Il gameplay di Tom e Jerry ruota attorno al micromanagement del topolino, che in battaglia potrà scatenarsi al fine di attaccare l'avversario da varie angolazioni (rischia però di essere eliminato).



Tom sarà decisamente poco performante, e quindi bisognerà aspettare il tempo di respawn e nel mentre giocare in maniera difensiva. Insomma, parliamo di un duo estremamente interessante ma anche difficile da gestire e quindi non consigliabile ai neofiti. Se però avete intenzione di impegnarvi seriamente in partita, spendete serenamente le 3000 monete necessarie a farlo vostro.



Velma

In molte tier list, che indicano i livello di potenza dei combattenti, Velma è quasi sempre tra i peggiori, al netto delle sue spassose animazioni e di quel che è un gameplay interessante.



La consigliamo soltanto se siete appassionati di Scooby-Doo, tenendo presente che il gioco sarà soggetto a patch frequenti che di certo andranno ad alterare gli equilibri di forza tra i componenti del roster. Ciò significa che in futuro potreste spendere le 2000 monete d'oro per acquisirla a cuor leggero.



Da Superman a Garnet: un roster variegato

Superman è forte, pesante, resistente ma purtroppo estremamente lento. Se preferite il gameplay ragionato e dai ritmi più compassati, allora fa per voi, visto anche il suo costo non proibitivo e le potenti abilità del kryptoniano (2000 monete). Rendog è un personaggio originale di Player First Games che, come ogni combattente di supporto, è consigliato per le partite a squadre, durante le quali risulta estremamente performante. Evitatelo se siete interessati agli scontri uno contro uno.



Garnet costa poco (1500 monete) e rende poco. Questa lottatrice di supporto purtroppo non performa come dovrebbe ma il basso prezzo del biglietto potrebbe convincervi ad acquistarla per aggiungere un po' di varietà alla rotazione giornaliera dei lottatori. Più forte negli scontri a team che in solitaria. Finn è un combattente forte e ben riuscito, con una meccanica di gioco unica. Colpire gli avversari infatti vi permetterà di accumulare monete - da non confondere con la valuta virtuale dello shop - con cui migliorare il vostro equipaggiamento attraverso il tasto giù+special.



Se siete fan degli RPG questo personaggio sarà il vostro preferito. Utile per partite in solitaria e durante gli scontri a squadre.