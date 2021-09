NBA 2K22 guida: trucchi per guadagnare VC e codici gratis per MyTeam

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Anche quest'anno 2K Games ha pubblicato come di consueto il suo titolo annuale dedicato al basket, ovvero NBA 2K22. Il gioco, disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC, include una serie di migliorie a meccaniche di gameplay come il sistema di tiro o il movimento dei giocatori, ma propone anche svariate novità legate alla modalità carriera e alla creazione del proprio alter ego digitale. Se anche voi state per tuffarvi nella simulazione sportiva targata 2K, abbiamo preparato una serie di consigli che potrebbero aiutarvi nella creazione del personaggio e nell'accumulo delle risorse fondamentali per sbloccare personalizzazioni e nuovi giocatori.

Fiumi di Virtual Currency

Per qualsiasi fan di NBA 2K22 è di fondamentale importanza disporre sempre di discrete quantità di Virtual Currency, valuta conosciuta anche come VC e che corrisponde alle monete d'oro grazie alle quali i giocatori possono acquistare pacchetti di carte presso il negozio in game. Sebbene tale valuta si possa acquistare con la cara vecchia carta di credito, esistono anche tanti modi attraverso i quali chi gioca a NBA 2K22 può lentamente mettere da parte migliaia di VC.

Il modo più banale per racimolare questa risorsa è giocare nella modalità MyTeam, dal momento che al termine di un match riceverete un quantitativo di Virtual Currency proporzionale alle vostre prestazioni: cercate quindi di fare più canestri possibili senza lesinare assist e altre azioni in grado di far aumentare il punteggio. Se invece state giocando la modalità carriera, cercate di tenere alte le vostre prestazioni per farvi notare dagli agenti e siglare contratti prestigiosi grazie ai quali ottenere qualche VC extra.



Per maggiori informazioni su tutti quelli che sono i metodi per ottenere Virtual Currency, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra guida su come accumulare VC gratis in NBA 2K22.

Selezionate la scuola giusta

Nelle prime fasi della carriera di NBA 2K22 verrete chiamati a scegliere una scuola per il vostro personaggio e tale decisione non andrebbe presa sotto gamba.

Ciascun college permette di ottenere quattro punti che rappresentano il "Potenziale bonus ai punti distintivo" e che, in base alla scelta, vengono distribuiti su caratteristiche differenti.



Ecco di seguito l'elenco dei college presenti nel gioco e i bonus che derivano dalla loro scelta:



• Florida Gators: aggiunge un punto a Conclusione, Tiro, Regia e Dif/Rim

• UCLA Bruins : aggiunge due punti a Conclusione e Tiro

• Villanova Wildcats: aggiunge quattro punti al Tiro

• Oklahoma Sooners: aggiunge due punti al Tiro, uno alla Regia e uno alla Difesa

• Michigan State Spartans: aggiunge quattro punti alla Regia

• Gonzaga Bulldogs: aggiunge tre punti a Dif/Rim e uno alla Regia

• Syracuse Orange: aggiunge tre punti alla Regia e uno al Tiro

• Connecticut Huskies: aggiunge due punti a Dif/Rim e due alla Difesa

• Texas Tech Red Raiders: aggiunge quattro punti alla Difesa

• West Virginia Mountaineers: aggiunge tre punti alla Difesa e uno a Dif/Rim



Non esiste una scelta migliore in assoluto, ma ce ne sono un paio che potrebbero fare al caso vostro. Se la vostra intenzione è quella di creare un giocatore equilibrato sarebbe meglio optare per i Florida Gators, invece chi vuole puntato tutto solo sulle abilità di tiro dovrebbe spostare la propria scelta sui Villanova Wildcats.

Riscattate tutti i codici

Anche in NBA 2K22 è possibile ottenere agilmente delle ricompense gratuite e sarebbe un gran peccato se non ne approfittaste subito. Potete riscattare i codici gratuiti del titolo 2K Games visitando il menu Community Hub MyTeam e dando poi uno sguardo all'angolo in basso a sinistra, dove c'è una tabella di colore verde con su scritto "Codice Armadietto": cliccateci sopra per far apparire una schermata con una tastiera virtuale (se siete su console, in caso contrario la schermata sarà diversa e potrete utilizzare una tastiera fisica) tramite la quale inserire dei codici a tempo. Ognuno dei codici permette di ottenere dei bonus nel gioco e può essere riscattato solo in finestre di tempo molto precise.



Ecco di seguito i due codici attualmente attivi in NBA 2K22 e l'elenco degli oggetti che vengono aggiunti al vostro inventario al momento del riscatto:



2KDAY-IN-MyTEAM (Scadenza: 17 settembre 2021)

• Diamond +4 Driving Dunk

• Diamond Shoe

• Free Agent LeBron James

• Free Agent Russell Westbrook

• Free Agent Zach Lavine



WELCOME-TO-MyTEAM-CALL-TO-BALL (Scadenza: 17 settembre 2021)

• Deluxe Colossal Pack

• 5 Gold Shoe Boosts

• 5 Gold Shoe Bases

• Draft Ticket

Girate la ruota

Altra fonte di VC e tanti altri contenuti gratis è sicuramente la ruota della fortuna, altro elemento ricorrente della serie 2K. Nella Game Room, situata al piano 14 dell'edificio principale e raggiungibile tramite l'ausilio dell'ascensore, trovate diverse ruote della fortuna chiamate Spin Wheel: ogni giorno è possibile tentare la sorte in questo mini-gioco con la speranza di ottenere elementi cosmetici, contenuti extra o un piccolo gruzzolo di Virtual Currency.

Subito dopo aver girato la ruota, avvicinatevi nuovamente al gioco per scoprire quanto manca al prossimo tentativo, dal momento che il reset della Spin Wheel avviene allo stesso momento per tutti i giocatori e non devono intercorrere necessariamente ventiquattro ore tra un tentativo e l'altro. Non meno importanti sono le ricompense per l'accesso giornaliero, le quali non richiedono particolari sforzi per essere ottenute e basta avviare il gioco per riceverle. Se non volete perdervi assolutamente nulla, assicuratevi di non saltare mai l'accesso giornaliero, poiché al settimo giorno consecutivo in cui si effettua il login ai server si può ricevere una delle esclusive ricompense speciali tra le quali vi sono anche giocatori particolarmente forti.

Fate gradare le carte

Se aperto abbastanza pacchetti di carte, avrete sicuramente a vostra disposizione una piccola collezione. In tal caso dovreste approfittare di una nuova funzionalità presente in NBA 2K22 ispirata alla possibilità nel mondo reale di inviare delle carte ad un gruppo di esperti che valutano lo stato della stessa e le applicano un bollino con una valutazione da 0 a 10.

Anche nel titolo 2K Games è possibile inviare una selezione di carte virtuali agli esperti che, dopo qualche tempo, vi restituiranno i vostri preziosi oggetti arricchiti da un elemento estetico aggiuntivo ispirato proprio alle vere carte gradate e che ne indica la valutazione. Sia chiaro, far gradare una carta non ha alcun impatto sulle sue statistiche, ma potrebbe farvi ugualmente comodo: in base al voto ottenuto, infatti, si ottiene un moltiplicatore di MT (MyTeam Coins) grazie al quale si possono accumulare molte monete sopratttutto quando si utilizzano carte con una valutazione elevata.