Need for Speed Heat Guida: i trucchi per dominare le strade di Palm City

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

Dopo un anno sabbatico, una delle serie di racing arcade più amate e longeve di sempre ha fatto il proprio ritorno su PC e console. Stiamo ovviamente parlando di Need For Speed Heat, i cui bolidi sono tornati a sfrecciare con un sistema di personalizzazione che promette faville in una nuova mappa completamente esplorabile. Se avete bisogno di qualche consiglio su come gestire al meglio la vostra carriera da pilota clandestino a Palm City, ecco per voi una serie di consigli che vi aiuteranno a diventare i re della strada.

Di sera leoni...

A differenza dei soliti open world, Need For Speed Heat non implementa un classico ciclo giorno/notte e sta al giocatore decidere di volta in volta quale momento del giorno scegliere per giocare. In aggiunta al fattore estetico, saltare a bordo del proprio bolide di giorno o di notte influisce anche su svariate meccaniche di gioco, oltre al fatto che gli eventi a disposizione cambiano drasticamente.



Nelle ore diurne potrete infatti cimentarvi in corse "ordinarie", il cui esito vi porterà a guadagnare del denaro utile all'acquisto di potenziamenti in grado di rendere sempre più veloce e performante la vostra automobile. Le corse notturne, come da tradizione per la serie, sono illegali e consentono al giocatore di accumulare punti reputazione e, in alcuni casi, anche del denaro.

Il consiglio che possiamo darvi è quello di completare qualche evento o distruggere qualche auto della polizia nel corso del pomeriggio così da accumulare un moltiplicatore della reputazione da sfruttare poi nelle ore notturne. Così facendo riuscirete ad accumulare moltissimi punti reputazione, che vi ricordiamo essere fondamentali per convincere le officine della città a vendervi pezzi di ricambio di livello più alto.

Fare cassa

Avere a disposizione un bel gruzzoletto in un gioco come Need For Speed Heat non fa mai male e, a questo proposito, potreste sfruttare a vostro vantaggio alcune meccaniche legate alle gare su circuito. Non tutti gli eventi diurni richiedono infatti lo stesso tempo di completamento e alcuni di questi, nonostante possano essere portati a termine in una manciata di minuti, permettono di ottenere grosse somme di denaro quando si sale sul podio da vincitori. Vi suggeriamo quindi di individuare quelle che per voi sono le gare più semplici per poi completarle esattamente tre volte, fare una capatina al garage e poi ritornare in pista. Al terzo tentativo infatti, il gioco inizierà a tagliare gli introiti delle gare. Visitando il garage avverrà però una sorta di reset che vi darà l'occasione di tornare a guadagnare proprio come nella prima gara del giorno.

La gara più utile potrebbe essere quella chiamata The Resort's Circuit, che si svolge nel circuito in stile Nascar e premia il vincitore con ben 25.000 dollari. Alla terza vittoria andate a fare un riposino al garage di Lucas e tornate al circuito il giorno successivo.



Per ricevere del denaro e della reputazione extra vi invitiamo anche a tenere d'occhio l'elenco di missioni giornaliere. Si tratta di compiti più o meno semplici da portare a termine, i quali possono permettervi di gonfiare senza particolari sforzi il vostro portafoglio virtuale. Ogni giorno vi verranno proposte tre sfide notturne e altrettante diurne. Completando tutte e tre le missioni appartenenti ad un set riceverete non solo i premi di ogni sfida, ma anche una ricompensa extra.

In fuga

Tra una gara e l'altra (talvolta anche durante) di Need For Speed Heat vi ritroverete ad avere le auto della polizia alle calcagna. Quando iniziate ad udire il suono delle sirene il consiglio è sempre e solo uno: darsela a gambe. Finire in manette potrebbe infatti rovinare irrimediabilmente la vostra sessione di gioco per via delle meccaniche legate al sistema di reputazione. La cattura provoca infatti non solo la perdita dell'eventuale moltiplicatore, ma anche di tutta la reputazione che avete ottenuto con fatica durante la notte e di una piccola somma di denaro.

Per evitare che tutto ciò accada, potreste ad esempio analizzare con attenzione la mappa prima di dare il via ad un evento, così da pensare alle eventuali vie di fuga in caso di inseguimenti. Ogni notte avrete anche l'opportunità di riparare il veicolo presso una qualsiasi stazione di servizio per tre volte: individuate quelle situate nei paraggi per salvarvi la vita nelle situazioni critiche. I poliziotti di NFS Heat sono particolarmente aggressivi e, oltre ad essere molto difficili da seminare, non esiteranno a danneggiare il vostro veicolo. Una volta raggiunta la fase di fuga, tenete continuamente d'occhio la minimappa e fate il possibile per evitare le auto restando fuori dal loro campo visivo, il quale è evidenziato da un cono.

Come una catapulta

Che si tratti di una corsa clandestina o di un inseguimento tra le strade di Palm City, in Need For Speed Heat si è sempre di corsa e alle velocità più elevate potrebbe essere un problema avere il perfetto controllo del proprio veicolo. Se l'impatto con le altre automobili che si trovano in giro vi sarà fatale, non possiamo certo dire lo stesso per gli scontri con pali, cassonetti e altri oggetti dalle dimensioni più o meno generose che fanno da sfondo agli ambienti di gioco.

Per qualche bizzarro motivo, tali elementi risultano essere estremamente leggeri e possono tranquillamente essere colpiti dall'auto in corsa senza che vi sia per voi alcuna conseguenza. Cercate quindi di concentrare tutta la vostra attenzione solo su eventuali automobili provenienti dalla direzione opposta e sulle auto della polizia, tutto il resto non rappresenta un problema.

Collezionare che passione

Andare a caccia di collezionabili in Need For Speed Heat potrebbe essere una buona idea non solo per i completisti, ma anche per tutti gli altri giocatori.

Distruggere ogni singolo cartellone e trovare sia le opere di street art che i fenicotteri vi garantirà l'accesso ad una serie di personalizzazioni aggiuntive per i vostri veicoli e diversi bonus di denaro e reputazione. Vi suggeriamo quindi di tenere sempre d'occhio sulla mappa eventuali indicazioni sulla posizione dei collezionabili e di non lasciarvene scappare mai nessuno.