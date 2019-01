New Super Mario Bros U Deluxe: guida agli sbloccabili e alle uscite segrete

Dopo aver accompagnato il debutto di Nintendo Wii U sul mercato, New Super Mario Bros U è finalmente disponibile anche su Switch in edizione Deluxe, permettendo ai possessori della console ibrida di recuperare l'avventura originale e la maxi-espansione New Super Luigi U, oltre a una serie di aggiunte inedite pensate per arricchire ulteriormente l'offerta ludica. Riprendendo lo spirito dei classici capitoli della serie usciti su NES e SNES, il gioco è infarcito di segreti e bonus da scoprire tra un livello e l'altro. In questa Guida introduttiva vi diremo tutto quello che c'è da sapere prima di giocare a New Super Mario Bros U Deluxe.

Stelle sul file di gioco

Completando determinati obiettivi potrete sbloccare fino a 5 Stelle sul file di salvataggio del gioco. Ottenendole tutte potrete visitare la casa di Toad ogni volta che volete, in quasiasi momento. Ecco come fare:



Stella 1: Sconfiggete il boss finale, Bowser

Stella 2: Collezionate tutte le Monete Stella dai Mondi 1 a 8

Stella 3: Completate tutti i livelli, trovate tutte le 94 uscite nei Mondi da 1 a 8 ed entrate nella casa Fungo Viola

Stella 4: Raccogliete tutte le Monete Stella nel Mondo 9 (Pista Superstar)

Stella 5: Catturate Ruboniglio nei Mondi da 1 a 7

Stelle Brillanti: Otterrete le Stelle Brillanti se riuscirete a non utilizzare mai il blocco Super Guida

Uscite Segrete

In New Super Mario Bros U Deluxe sono presenti numerose uscite segrete in vari livelli dell'avventura, di seguito le indicazioni per trovarle e raggiungere così rapidamente altri livelli dello stesso mondo.



Mondo 1 - Piana delle Ghiande

Nelle ultime fasi del livello 1-2 (Tunnel Sbilenco) troverete una zona della mappa con un cerchio rosso nel quale saltare, posto sopra un grande cristallo rosa, attendi che la roccia sia inclinata in il basso e corri verso la cima per raggiungere la parte alta dello schermo, raccogli le monete extra e sfrutta la montagna di cristallo azzurro per saltare al piano superiore, correte verso la parte destra per trovare un sentiero che conduce al livello Covo Segreto dei Calamaki.



Mondo 2 - Deserto delle Torte

Il livello 2-4, Sabbie Spunzose, nasconde una uscita per lo stage Piante Piranha Sul Ghiaccio. Raggiungere questa zona è piuttosto semplice, dopo la terza e ultima Moneta Stella troverete alcuni cartelli che raffigurano la freccia verso destro, uno di questi è posizionato sopra un blocco di pietra.

Scendete nella parte sottostante e voltatevi a sinistra per raggiungere il tubo verde, entrateci e seguite il percorso per raggiungere Piante Piranha Sul Ghiaccio.



Mondo 3 - Acque Frizzanti

Nel livello Relitto Infestato, appena prima della porta verde che vi porterà all'esterno (poco più avanti rispetto alla terza Moneta Stella) saltate verso l'alto per trovare una fessura che vi permetterà di salire sul soffitto.

Qui troverete un fantasma ad attendervi, attiratelo verso di voi e poi saltate sul muro a destra per trovare una porta che vi condurrà verso l'uscita segreta per il livello Verso il Cielo su un Fagiolo.



Mondo 4 - Ghiacciaio Candito

L'uscita segreta che vi condurrà al Lago dei Tricherini si trova ne La Casa Barcollante dei Fantasmi: nei pressi della fine del livello è presente una piattaforma che si muoverà volta l'alto non appena ci salterete sopra, dopo aver superato la prima porta verde continuate a salire fino a raggiungere il soffitto, dove troverete una seconda porta contenente l'uscita segreta e la terza Moneta Stella.



Mondo 5 - Giungla Gassata

Nel quinto mondo di New Super Mario Bros U Deluxe sono presenti ben quattro uscite segrete:



Ponti sulle acque velenose (5-2)

Alla fine del livello è presente una sezione con alcuni tronchi che spuntano fuori dalla melma viola, vi accorgerete che uno di questi è accompagnato da un singolo blocco "?", colpiscilo con un guscio di tartaruga per far apparire una pianta rampicante che vi porterà all'uscita segreta per Corsa sui Tronchi.



Labirinto della Via Perduta

La casa fantasma del mondo 5 nasconde una uscita segreta per il livello Il Volo delle Paranelle, per trovare il percorso alternativo entrate nella magione e raggiungete una zona con il pavimento mobile, aspettate che questo arrivi sino al soffitto e voltatevi a sinistra per trovare un piano con una porta verde, entra dentro, supera questa sezione e raggiungi l'uscita segreta.



Palude Dipinta (5-4)

Raggiungete l'area con il cerchio rosso, entrateci dentro e raccogliete tutte le monete, sotto l'ottava e ultima moneta rossa troverete un tubo verde galleggiante che vi condurrà ad una piattaforma che a sua volta conduce all'uscita segreta per La Carica dei Torcibruchi.



Rovine Sommerse (5-5)

Al termine del livello troverete un tubo rivolto verso l'alto che vi permetterà di raggiungere l'uscita, oltre la statua, sulla destra, troverete invece un secondo tubo con un'uscita segreta che vi porterà anche in questo caso al livello La Carica dei Torcibruchi.



Mondo 6 - Miniere di Caramella

Verso la fine del livello Piante Piranha Ambulanti (6-5) troverete alcune piattaforme mobili che ospitano due Piante Piranha, superato questo ostacolo per raggiungere una catena di ferro e oscillare lungo la parete in basso a sinistra, qui è presente un tubo che vi porterà rapidamente alla fine del livello.



Torre della Pietra Stridente nasconde una uscita segreta: all'inizio dello stage è presente un tubo verde sulla parte sinistra, entra dentro e continua a correre verso sinistra per trovare una zona nascosta con un blocco "?" che contiene un mini fungo, utilissimo per raggiungere il mini tubo presente in alto a destra, che vi porterà in un'area piuttosto difficile da superare, con blocchi di pietra che non vedono l'ora di schiacciarvi. Superato questo ostacolo troverete la terza Moneta Stella e il percorso per raggiungere Scarrossamento Pauroso.



Mondo 7 - Nuvole di Meringa

Nella casa fantasma La casa delle Stanze che Girano raggiungete l'enorme trampolino al secondo piano e saltate sulla sinistra per raggiungere una porta, entrate e superate l'area per trovare il percorso verso il Castello Meccanico di Ludwig.



Mondo 8 - Castello di Peach

Nel primo livello Fossato Vulcanico (8-1) raggiungete l'Interruttore P, attivatelo e iniziate a correre fino a trovare una serie di monete allineate in area, in realtà si tratta di una serie di piattaforme, correte su queste ultime e saltate fino a raggiungere un piccolo blocco nascosto sotto un tubo, entrate in quest'ultimo per trovare l'entrata per Pioggia Infuocata sulle Rupi.

Mondo 9 e Isola Segreta

Dopo aver completato il Mondo 8 raccogliendo tutte le Monete Stella sbloccherete la Pista Superstar, un mondo bonus composto da livelli extra più difficili: in questo modo potrete accedere anche all'Isola segreta situata tra Piana delle Ghiande e Acque Scintillanti, mettendovi alla prova con nuove sfide via via più impegnative.

Per sbloccare tutti i livelli della Pista Superstar dovrete raccogliere le Monete Stella, esplorando con attenzione i vari stage. L'Isola Segreta ospita al suo interno la casa di Toad, location in cui potrete vedere quante monete avete raccolto e altri record maturati nel corso dell'avventura.

Bonus e Fuochi d'Artificio

Alla fine dei livelli è possibile far comparire dei fuochi d'artificio. Per farlo bisogna saltare sull'asta della bandiera in modo che le ultime due cifre del tempo siano uguali. Se le ultime due cifre del tempo saranno pari "22", allora appariranno due fuochi d'artificio, mentre "55" mostrerà cinque fuochi d'artificio e così via. Inoltre, alcuni numeri vi daranno anche una ricompensa bonus particolare:



Super Fungo: 11 o 22

Fiore di Fuoco: 33 o 44

Fiore di Ghiaccio: 55

Piccolo fungo: 66

Super Acorn: 77

Stella: 88 o 99

Salto di Mario in Super Luigi U

Dopo aver completato lo stage finale di New Super Luigi U, i blocchi "M" appariranno all'inizio di ogni livello di Luigi. Colpire questi blocchi con la testa permetterà a Luigi di giocare esattamente come Mario per il resto dello stage, ereditando il suo salto e le sue movenze. Ricordiamo che l'effetto si attiverà solo su Luigi, e che il blocco "M" non funzionerà né con Ruboniglio né con Toadette. Questi ultimi due personaggi potranno essere utilizzati nella modalità New Super Luigi U, mentre l'unico modo per usare un personaggio equivalente a Mario sarà quello di colpire il blocco con Luigi.

Ruboniglio

Nella versione originale del gioco Ruboniglio poteva essere usato esclusivamente in New Super Luigi Bros U. Per selezionarlo bastava tenere premuto il tasto ZL mentre si selezionava uno stage. Ruboniglio avrebbe rimpiazzato Luigi per quel livello, oppure sarebbe subentrato non appena sareste stati colpiti dai nemici.

Adesso in New Super Mario Bros U Deluxe per Switch è possibile giocare nei panni di Ruboniglio sia in Super Mario Bros U che in Super Luigi Bros U, senza nessuna limitazione. L'unica cosa che dovete fare è selezionarlo dal menu del gioco prima di avviare un determinato livello.

Costumi Extra

Per sbloccare questi due oggetti tratti da New Super Mario Bros Wii vi basterà sbloccare il Mondo 9 (Pista Superstar) e andare in una qualsiasi delle Case di Toad dove troverete il Cappello Elica e il Costume da Pinguino ad attendervi, utilizzabili in qualsiasi livello del gioco.

Toad Blu

Toad Blu era originariamente presente in New Super Mario Bros U ma è stato rimosso nella versione Deluxe per fare spazio a Toadette. In realtà le cose non stanno propriamente così: selezionando Toad Giallo e premendo (e tenendo premuti) i tasti L e ZL in contemporanea sarà possibile sbloccare Toad Blu.

Da notare in ogni caso come si tratti solamente di una personalizzazione estetica che non influisce in alcun modo sulle abilità e le caratteristiche del personaggio.

Salvataggio Libero

Una volta completata la modalità Storia l'opzione "Salvataggio Rapido" verrà sostituita con l'opzione "Salva" nel menu di avvio.

Questa funzione vi consentirà di salvare i progressi di gioco in qualsiasi momento dalla mappa e non solo dopo aver portato a termine i livelli. Una feature molto utile da sfruttare nella fase avanzata della partita, quando vi dedicherete alla raccolta delle Monete Stella rimanenti e alle varie sfide extra presenti nel gioco.