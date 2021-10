New World: trucchi e guida per esplorare il Nuovo Mondo di Amazon

Dopo una serie di progetti non andati a buon fine, la divisione gaming di Amazon è riuscita nella creazione di un prodotto di successo grazie a New World, il nuovo MMO che sta spopolando tanto tra i videogiocatori quanto tra gli streamer, dal momento che è al momento in prima posizione nella classifica dei più visti su Twitch. Se tutta questa attenzione nei confronti del titolo sviluppato dall'azienda di Jeff Bezos ha attirato la vostra curiosità e avete deciso di acquistarlo, ecco una serie di consigli che potrebbero aiutarvi a muovere i primi passi nel pericoloso mondo di Aeternum. In attesa della recensione vi invitiamo a leggere le nostre prime impressioni su New World.

Scegliete i server meno affollati

Avrete sicuramente letto delle lunghissime code per entrare in uno qualsiasi dei server di New World. Alcuni server sono sono più popolati di altri poiché al loro interno giocano i più popolari streamer italiani. Se volete giocare anche voi

in uno dei due server italiani, ovvero Brittia e Jotunheim, vi sconsigliamo di selezionarli al momento e di approfittare della possibilità di trasferire i personaggi di New World in un nuovo server che arriverà prossimamente e sarà temporaneamente gratuita, così da attendere che si calmino le acque prima di spostarvi sui server più popolati.

Siate pazienti

All'inizio della vostra avventura in New World verrete collocati in un'area specifica di Aeternum e, sebbene sia possibile allontanarsi senza alcun tipo di limitazione,

vi suggeriamo di restare nei paraggi. All'interno di questa porzione del mondo di gioco vi verranno infatti assegnati delle quest che fungono da tutorial e che vi guideranno a muovere i primi passi e ad apprendere alcune meccaniche legate al combattimento, alla pesca e, più in generale, al sistema attraverso il quale procurarsi risorse. Restando fermi per un po' in questa regione è anche possibile comprendere le dinamiche del sistema di crescita del protagonista e sbloccare qualche punto da spendere nell'apposita schermata per migliorare la sua efficacia nel combattimento, nella cucina o in qualsiasi altro aspetto nel quale volete iniziare a specializzarvi.

Provate tutte le armi

In New World non esiste il classico concetto di classe e, come avete potuto notare nelle fasi iniziali del gioco, non viene chiesto all'utente di sceglierne una. Proprio come in Dark Souls, sta al giocatore sviluppare tutte quelle caratteristiche sulle quali vuole puntare e tale libertà si riflette anche sulle armi, le quali possono essere utilizzate senza alcun tipo di limitazione. Per tale motivazione, è bene trascorrere le prime ore di gioco passando da un'arma all'altra: in questo modo vi farete un'idea su quali sono gli strumenti di morte più adatti al vostro stile di gioco e deciderete quelli su cui puntare. È molto importante focalizzarsi su una o due armi, poiché ciascuna

di esse non solo trae vantaggi da alcuni attributi che andrebbero potenziati per aumentarne l'efficacia, ma diventano via via più forti grazie alla maestria, la quale aumenta con il semplice utilizzo in battaglia. Imparate anche a comprendere il significato del colore dei numeri che appaiono quando si infligge danno ad un nemico: i numeri blu indicano che quel tipo di attacco è poco efficace su quell'avversario, i numeri bianchi indicano che l'attacco è andato a segno senza alcun problema, i numeri gialli indicano che quell'attacco è stato particolarmente efficace e infine i numeri arancioni stanno ad evidenziare un colpo critico.

Ampliate la capacità della borsa

Se volete massimizzare la vostra efficienza in New World non potete assolutamente ignorare la gestione dell'inventario, la quale coinvolge sia il peso degli oggetti equipaggiati che la capienza della borsa. A tal proposito è bene procedere con la creazione di una tracolla in grado di contenere un maggior numero di oggetti: è possibile crearne una presso le apposite stazioni per il crafting e la qualità dell'oggetto creato dipende dalla vostra competenza in questo settore. Non dimenticate inoltre di depositare costantemente gli oggetti in eccesso nel vostro inventario in uno dei bauli che fungono da deposito presso i vari avamposti, tenendo però in considerazione che non esiste un unico deposito e l'unico modo per trasferire gli oggetti da un baule all'altro è fare in modo che le regioni nelle quali sono collocate si trovino sotto il controllo della vostra Fazione.



Non dimenticate inoltre che il peso dell'armatura indossata non influisce solo su peso massimo dell'equipaggiamento che il protagonista può indossare (il quale può aumentare con gli appositi power-up), ma ha un impatto anche su specifiche meccaniche di gameplay. In base a quanto pesano gli oggetti utilizzati, si possono attivare tre diversi step che funzionano in maniera molto simile a quanto siamo abituati a vedere nei soulslike:



• Leggera: possibilità di eseguire una rapida schivata e 20% di danno aggiuntivo

• Normale: possibilità di effettuare una schivata normale, 10% di danno extra e 10% aggiuntivo nel controllo della folla (ovvero di piccoli gruppi di nemici)

• Pesante: possibilità di eseguire una schivata lenta, 20% extra di abilità nella gestione della folla e 15% aggiuntivo all'efficacia della parata

Scelta della Fazione

Un'altra importante decisione da prendere nelle fasi iniziali di una partita in New World è quella relativa alla scelta della Fazione. A prescindere dal server in cui state giocando, sono presenti le seguenti tre Fazioni tra le quali scegliere:

• Predoni (verdi): questo gruppo è formato da militari senza scrupoli e pronti a tutto pur di raggiungere l'obiettivo di creare una nazione libera

• Sindacati (viola): i membri di questa Fazione sono particolarmente furbi e non amano affrontare a viso aperto i pericoli, preferendo agire nell'ombra

• Confratelli (gialli): una sorta di setta religiosa che lotta per difendere i più deboli



Quale Fazione scegliere in New World? La risposta non è assolutamente banale e non esiste una risposta universalmente valida. Innanzitutto dovreste considerare se avete amici che hanno già iniziato a giocare, dal momento che selezionare una Fazione diversa rispetto ad altri utenti con i quali vorreste collaborare vi limiterà a svolgere con loro solo attività PvE. Altro elemento da tenere in considerazione riguarda le armature del gruppo al quale volete unirvi, poiché ciascuna Fazione permette di ottenere una corazza unica il cui aspetto potrebbe spingervi ad optare per una o l'altra.





Disabilitate il PvP

Dopo aver completato le prime quest di New World e aver selezionato la Fazione d'appartenenza, vi verrà data la possibilità di attivare il PvP, ovvero la modalità grazie alla quale

i giocatori legati a gruppi differenti possono darsele di santa ragione in giro per la mappa al fine di aumentare la reputazione della Fazione. Non tutti i giocatori gradiscono questa meccanica e, per permettere a tutti di godersi l'esperienza di gioco, il team di sviluppo ha inserito la possibilità di scegliere in qualsiasi momento se abilitare o disattivare il PvP tramite la semplice pressione del tasto ‘U'. Il nostro consiglio è quello di disabilitare questa funzione per le prime ore, così da avere tutto il tempo per padroneggiare il sistema di combattimento, acquisire la giusta competenza con le armi e potenziare un po' il personaggio.