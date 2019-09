Ni no Kuni Remastered: guida e trucchi utili per aspiranti maghi

A lungo ambito dai fan storici e da chi si è avvicinato alla saga attraverso la sua seconda iterazione, Ni no Kuni Remastered è finalmente approdato nelle librerie di PlayStation 4 e PC. Le sue meccaniche così diverse da quelle del frenetico Ni no Kuni 2 Il Destino di un Regno potrebbero tuttavia spiazzare chiunque non abbia mai giocato il titolo su PlayStation 3, anche a causa di una curva di difficoltà non sempre ben bilanciata, specialmente nelle fasi iniziali dell'avventura. Abbiamo dunque stilato una serie di consigli utili che tutti gli aspiranti maghi alle prese con Ni no Kuni Remastered farebbero meglio ad annotare sui propri grimori.

Adattate il livello di difficoltà

Come anticipato nella nostra introduzione, le prime ore di Ni no Kuni: La minaccia della Strega Cinerea sono forse le più traumatiche, poiché il protagonista Oliver ed il suo famiglio iniziale sono gli unici componenti disponibili del party. Va da sé che il giocatore, in quella non troppo contenuta finestra temporale, è quindi costretto ad attaccare i nemici e a curare le proprie ferite, cercando al contempo di conservare quanti più MP possibili.

La situazione cambia drasticamente dopo l'ingresso in squadra della graziosa Ester, ragion per cui, qualora vi trovaste alle strette, vi suggeriamo di sfruttare almeno fino all'arrivo della fanciulla la possibilità di abbassare la difficoltà.



Come la maggior parte dei titoli sviluppati dai Bandai Namco, il titolo presenta infatti le modalità Normale e Facile, e gli utenti possono passare in qualsiasi momento dalla prima alla seconda, e viceversa. Anche durante il resto dell'avventura, qualora vi imbattiate in nemici troppo ostici o giungiate in una determinata area con un livello particolarmente basso, tenete sempre bene a mente quest'opzione ed eviterete la necessità di dedicare tante ore del vostro tempo all'amato/odiato grinding.

Gestite i compagni di squadra

Diversamente da quanto accade, ad esempio, negli episodi della serie Tales of, il menu di pausa di Ni no Kuni: La minaccia della Strega Cinerea non consente di accedere alle abilità dei compagni e impartire loro degli ordini specifici. In compenso, una volta reclutati i simpatici Ester e Arsuino, avrete accesso alla voce "Tattiche", che se utilizzata correttamente semplificherà non poco la gestione dei compagni.

Sebbene le opzioni risultino piuttosto limitate, la suddetta voce consente infatti di scegliere l'approccio bellico da far adottare ai commilitoni: nel corso della lotta potreste ad esempio ordinare loro di dedicarsi soltanto alle cure, o magari far sì che attacchino automaticamente i bersagli più deboli. Va infatti segnalato che, a causa della scadente intelligenza artificiale che gestisce i compagni, questi finiranno troppo spesso con sprecare i propri MP e di tanto in tanto si lanceranno addirittura in assalti kamikaze. Purtroppo l'utilizzo delle tattiche non eliminerà il fastidioso problema alla radice, ma quantomeno dovrebbe arginarlo.

Occhio ai segni dei famigli!

Come segnalato nella recensione di Ni no Kuni Remastered, il JRPG sviluppato dai ragazzi di LEVEL-5 include ben 400 famigli da reclutare e allenare. Durante la scelta delle creature da aggiungere alla squadra occorre prestare molta attenzione al segno delle stesse, poiché i famigli, similmente a quanto accade coi Pokémon e i Digimon, sono suddivisi in otto segni diversi: sole, luna, stella e pianeta, più i rari segni doppi (esempio: doppio pianeta, doppio sole, e così via).

Dal momento che i suddetti indicano le resistenze e le debolezze dei mostriciattoli, è imperativo avere in squadra almeno un famiglio di ogni tipo, in questo modo potrete sostituire al volo le creature in difficoltà con guerrieri più indicati agli avversari ingaggiati. Viceversa, una squadra costruita senza criterio o magari basata soltanto sull'aspetto esteriore, potrebbe provocarvi guai seri nelle fasi avanzate del gioco e piazzarvi dinanzi a ostacoli insormontabili.

I Tank

Sebbene il sistema di combattimento di Ni no Kuni: La minaccia della Strega Cinerea poggi principalmente sui famigli, Oliver e gli altri eroi della vicenda partecipano in maniera attiva alle battaglie e i giocatori possono persino controllarli per poterne utilizzare le abilità esclusive. I loro parametri di difesa, tuttavia, sono estremamente bassi, tant'è che molti boss riescono con facilità ad annientarli con un colpo solo.

E siccome i pezzi di equipaggiamento destinati agli umani sono davvero risicati e scadenti, la strategia migliore per evitare che Ester e compagni vadano incontro a uno svenimento è quella di affiancare almeno un tank ad ogni eroe. Rimpiazzare il domatore col giusto famiglio permette infatti di sopravvivere persino agli attacchi più devastanti dei boss, a patto che il giocatore riesca a effettuare la sostituzione col giusto tempismo.

Non dimenticate i DLC gratuiti

Gli utenti al loro primo rodeo potranno anche non saperlo, ma la versione PlayStation 3 di Ni no Kuni: La minaccia della Strega Cinerea giunse sul mercato con una serie di preorder bonus, a seconda del negozio in cui si acquistava una copia del gioco. Com'era lecito aspettarsi, la versione rimasterizzata del prodotto include tutti i famigli DLC, che potrete sbloccare dopo aver ottenuto l'Arpa Angelica.

Una volta diventati dei domatori a tutti gli effetti, basterà consegnare a Solomon l'Immenso (rintracciabile presso il Tempio del Cimento) i vari ticket presenti nel vostro inventario, i quali vi garantiranno dei famigli altrimenti inottenibili. Fra questi figura persino la Chimera, una creatura decisamente più grande degli altri famigli e dotata di parametri sorprendenti. A ragion veduta, questa prezioso e affascinante compagno saprà rivelarsi la punta di diamante di qualsiasi team, anche grazie ad abilità speciali molto efficaci.

Caccia al fantasma di Horatio

Il portentoso Abbecedabra ottenuto all'inizio della vicenda è un libro magico estremamente utile, ma purtroppo molte delle sue pagine dovranno essere recuperate durante i vostri vagabondaggi. Sebbene molte di queste vengano rinvenute in automatico, nel corso della campagna principale, altre vi costringeranno a dedicarvi ad attività secondarie.

Il fantasma di Horatio, che dopo il vostro primo incontro in Gatmandù si sposterà di città in città, vi porrà ogni volta un indovinello diverso, la cui risposta sarà sempre individuabile fra le pagine dell'Abbecedabra.



Rispondendo correttamente ai suoi quesiti, verrete puntualmente ricompensati con incantesimi sempre più utili, come ad esempio Tagliacorda: la magia necessaria per lasciare istantaneamente un dungeon e sfuggire a situazioni di estremo pericolo. Una volta raggiunta una nuova città, il nostro consiglio è quindi quello di esplorarne con cura ogni singolo anfratto, poiché il fantasma e le sue ghiotte ricompense potrebbero aspettarvi dietro l'angolo.