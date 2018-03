Ni No Kuni 2 Guida: come superare la prova d'Intelligenza per il Nume Tutelare

Dopo una manciata d'ore passate ad esplorare, sconfiggere mostri e reclutare cioffi, il protagonista di Ni no Kuni II, Evan, dovrà confrontarsi con la cosiddetta "Prova d'Intelligenza": una delle due prove che determineranno se il giovane sovrano sia degno di un Nume Tutelare. Trattandosi di un enigma che presenta le sue difficoltà, abbiamo pensato di stilare una breve guida che aiuti a completarla al 100%, oggetti opzionali compresi. Buona lettura!

Le regole di base

Per quanto le istruzioni fornite dal gioco spieghino le regole da tenere a mente per risolvere l'enigma, ci teniamo a entrare nel dettaglio di alcune meccaniche che potrebbero non risultare troppo chiare a una prima lettura.

Anzitutto, la Prova d'Intelligenza vedrà Evan muoversi attraverso una sorta di scacchiera fluttuante: tutti i tasselli sul quale il principe passa (fatta eccezione per quelli opachi) cadranno nel vuoto non appena Evan passerà ad un altro tassello.

Ciascuna delle tre "mappe" attraverso cui Evan dovrà destreggiarsi contengono delle statue - raffiguranti differenti personaggi o oggetti. Nella prima mappa vedremo il ragazzo, di colore azzurro, la fata, di colore arancio, e la bacchetta, di colore rosso; nella seconda, oltre al ragazzo, vedremo l'arpista, di colore rosa, il pistolero, di colore verde, il mago, di colore viola e il mostro, di colore rosso; nella terza, oltre al ragazzo, al pistolero, all'arpista, al mago e alla fata, vi sarà il guerriero, di colore rosso.

Risolvere l'enigma

Per risolvere l'enigma occorrerà far corrispondere le azioni di Evan alla narrazione di un racconto, fornito all'inizio di ognuno dei tre enigmi. In via generale, dovrete "attivare" ciascuna delle statue nell'ordine in cui i nomi dei soggetti rappresentati compaiono nel racconto (dato che i nomi sono evidenziati del colore della statua, il tutto dovrebbe risultare più facile da ricordare). Per attivare le statue, basterà passare sul pannello adiacente alla statua su cui è rappresentato un simbolo rotondo e luminoso. Tenete a mente, tuttavia, che il racconto fornirà occasionalmente indicazioni più precise: nella seconda mappa, ad esempio, bisognerà far ruotare la statua del mostro in modo che fronteggi quella del ragazzo - seguendo in questo modo il racconto che descriveva uno scontro tra i due. Sarà comunque piuttosto semplice capire quali siano le statue da ruotare, in quanto in un tassello a loro adiacente sarà presente una sorta di piccolo timone: interagite con quest'ultimo e ruoterete la statua di riferimento di 90 gradi.

Una volta attivate tutte le statue nell'ordine corretto, potrete raggiungere il libro sul piedistallo al termine della mappa e concludere l'enigma.

Non è tutto: sparsi per le mappe, vedrete anche delle sfere luminose. Raccogliendole, otterrete degli utili oggetti aggiuntivi al termine dell'enigma. Queste sono spesse posizionate fuori dal normale percorso che dovreste intraprendere e, come tali, richiedono una leggera pianificazione in più (dato che i pannelli, lo ricordiamo, cadono una volta che ci siamo passati sopra una volta sola).

La prima mappa

Prevedibilmente, il primo dei tre enigmi è piuttosto semplice. Non vi sono raccomandazioni particolari da fare, se non quella di ruotare la fata due volte in modo che fronteggi la bacchetta. Di seguito, trovate un'immagine che abbiamo messo insieme per illustrarvi il percorso completo:

La seconda mappa

La seconda mappa presenta già qualche difficoltà in più, soprattutto se si vogliono ottenere tutti gli oggetti opzionali. Tenete a mente che dovrete girare la statua rossa e la statua blu due volte se volete che l'enigma sia considerato risolto. Di seguito, vi proponiamo un'immagine illustrativa:

La terza mappa

La terza mappa è in assoluto la più difficile delle tre. Oltre a presentare una certa sfida a chi vuole ottenere tutti gli oggetti opzionali (uno in particolare può risultare piuttosto ostico), prevede una variabile aggiuntiva rispetto alle due mappe sopra descritte: al centro della mappa, infatti, vedrete l'immensa statua di un drago, ruotabile tramite timoni analoghi a quelli con cui è possibile ruotare le statue più piccole.

L'immagine qui sopra, oltre a illustrare il percorso da seguire, specifica anche quante volte (e in quali luoghi) occorre ruotare la statua del drago: ruotando tale statua, sarà possibile creare dei ponti in pietra per raggiungere pannelli altrimenti irraggiungibili.