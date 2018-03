Ni No Kuni 2 Guida: introduzione all'esplorazione, al combattimento e ai Cioffi

Come ogni JRPG che si rispetti, Ni No Kuni II offre al giocatore un'ampia varietà di meccaniche con le quali divertirsi e sperimentare. Per quanto il tutorial del gioco svolga già un ottimo lavoro nell'esporre tali dinamiche, abbiamo pensato di approfondire qualche dettaglio che nel gioco è solo accennato, così da fornirvi alcuni consigli per affrontare al meglio le prime ore di gioco di Ni no Kuni II. Che siate dunque dei giocatori che si apprestano ad avviare l'opera di Level 5 per la prima volta o dei semplici curiosi che vogliano farsi un'idea più precisa del gameplay, seguiteci: questa guida è diretta proprio a voi.

Esplorazione

L'esplorazione, in Ni no Kuni II, si divide in due ben distinte tipologie. L'opera di Level 5 propone la distinzione tra la world map e le singole aree, accessibili proprio dalla mappa del gioco. Nell'esplorare l'overworld, la telecamera sarà ragionevolmente distanziata e i nostri personaggi assumeranno un aspetto chibi; vagando all'interno dei dungeon o delle città, invece, la visuale sarà in terza persona, e riprenderà i personaggi nel loro aspetto consueto.

Le basi dell'esplorazione rimangono, tuttavia, fondamentalmente le stesse: in entrambi i casi incontrerete piccoli punti luminosi, forzieri e, soprattutto, delle Instaporte.

I primi due non necessitano certo di eccessivo approfondimento. La regola del "prendete tutto ciò che vedete", nei JRPG, è da tenere particolarmente a cuore: se vedete un punto luminoso, passateci sopra (sarete premiati con oggetti di vario tipo, solitamente materiali); se osservate un forziere, non esitate a deviare dal vostro percorso per aprirlo. Data l'enorme varietà di armi, armature e accessori in Ni no Kuni II, è sempre consigliato acciuffare tutto ciò che vi capita a tiro, soprattutto se siete tra coloro che vogliono potenziare al massimo i propri personaggi.

Sulle Instaporte, invece, vale la pena spendere qualche parola in più. Le riconoscerete come dei portali azzurri, sparsi sia per la world map che per le zone singole, e fungono da punti di teletrasporto. Una volta scoperta un'Instaporta, infatti, potremo trasportarci in qualsiasi momento nel luogo di riferimento. Attenzione, però: le Instaporte non si "attivano" in automatico; per sbloccare le loro funzionalità, dovremo attivamente interagire con loro premendo il tasto dedicato.



Come molti altri esponenti del suo genere, inoltre, Ni no Kuni II implementa delle meccaniche legate al backtracking: forzieri chiusi a chiave e sentieri il cui accesso è subordinato all'ottenimento di una skill particolare sono solo due dei possibili esempi. Quanto al secondo caso, avrete già modo di capirne l'importanza una volta ottenuto l'incantesimo Uragano nella Val Serpentina: simile magia, infatti, vi permetterà di "attivare" le cosiddette trieliche, che permetteranno al vostro personaggio di raggiungere luoghi sopraelevati altrimenti inaccessibili. Dato che nel corso del livello sono presenti svariate trieliche anche prima dell'ottenimento dell'incantesimo, sarà bene tornare sui propri passi.

A riguardo, ci teniamo a sottolineare che, per quanto il gioco non presenti certo un alto grado di sfida, affrontare nemici di livello troppo alto rispetto al proprio è generalmente sconsigliabile. Finché la differenza si limita a una decina di livelli, provate pure; andando oltre (sui venti o i trenta) sconfiggerli si dimostrerà del tutto proibitivo. Insomma, quando vedete quei Dracotonante di grado 50 vagare per la world map, non fatevi strane idee: nelle primissime ore di gioco, batterli sarà praticamente impossibile.

Combattimento

Il combattimento in Ni no Kuni II presenta un numero non indifferente di opzioni.

Sorvolando le meccaniche di più facile comprensione quali attacchi leggeri e pesanti, parata e schivata, concentriamoci sull'elemento forse più importante e, al tempo stesso, leggermente più complesso dell'intero sistema: l'armanello. Come vi verrà spiegato nelle primissime fasi di gioco, l'armanello è un artefatto in grado di contenere in sé svariati tipi di strumenti; nello specifico, tre armi da mischia e una a a distanza. Se pistole e bacchette a lungo raggio saranno sempre accessibili in battaglia premendo semplicemente il tasto relativo (R1 su Playstation, RB se avete un controller Microsoft e giocate su PC), le armi corpo a corpo saranno più o meno liberamente intercambiabili. Alla pressione dei pulsanti L2 o LT, infatti, potremo scegliere tra una delle tre armi equipaggiate nell'armanello.



Al di là degli effettivi vantaggi "pratici" derivanti dal cambiare sciabola (diverse statistiche, diversi tipi di danno, ecc), è fondamentale comprendere la meccanica alla base dello swap: la necessità di utilizzare il più possibile le armi con il 100% di carica. Accanto alle icone dei vostri strumenti, infatti, vedrete un numero percentuale; più questo si avvicina al 100, più l'arma sarà efficace. Naturalmente, esistono modi per caricare e scaricare questo numero. Colpendo i nemici ripetutamente, le percentuali di tutte le armi (non solo di quella attualmente in uso) si alzeranno, mentre utilizzando un'abilità (alla pressione di R2 o RT più il tasto relativo al singolo talento) quando la carica è massima precipiteranno di nuovo a 0. Tenete a mente, tuttavia, che il vantaggio di utilizzare un'abilità con un'arma la cui carica è massima risulta piuttosto evidente: gli effetti dell'attacco ne usciranno infatti considerevolmente potenziati e, in casi particolari, subiranno dei veri e propri cambiamenti visivi e di effetto.

Viene da sé che, una volta utilizzata un'abilità in questo modo, ci ritroveremo con un'arma che non infligge una soddisfacente quantità di danno. Da qui il consiglio di passare immediatamente (tramite i tasti sopra esplicati) a una spada con una carica maggiore, almeno fino a quando l'altra arma non si sarà ricaricata.



Riguardo al cambio di strumenti, occorre infine sottolineare come il gioco offra al giocatore tre differenti tipologie di approccio. Basterà andare in "Equipaggia" dal menù e premere l'analogico sinistro per vagliare le tre opzioni a disposizione. Al di là del semplice "premi L2 o LT per cambiare arma" (versione manuale), sarà infatti possibile impostare una modalità semiautomatica o una automatica. La prima consentirà ancora al giocatore di utilizzare il tasto dedicato per il cambio d'arma, ma sostituirà in automatico le lame con una percentuale pari allo zero. La modalità automatica, invece (come suggerisce il nome stesso), farà sì che le armi vengano cambiate completamente in autonomia, senza che il giocatore possa avere alcun potere sul processo.

Quanto alla scelta dell'armamentario in sé e per sé, nelle prime ore di gioco potete limitarvi a basare la vostra decisione sulle armi che forniscono un bonus più ingente alle statistiche: ognuna delle lame equipaggiate, infatti, modificherà in un determinato modo i parametri d'attacco (forza e magia) del personaggio.

I cioffi

Ed eccoci, infine, giunti alle piccole creaturine che aiuteranno Evan e Roland nel corso dei loro viaggi: i Cioffi. Spiritelli elementali e adorabili bestiole, i cioffi rappresentano una sorta di "seconda squadra", che si affianca in combattimento ai personaggi principali aiutandoli in svariati modi.

Esistono due tipi di cioffi: i cioffi carismatici e i cioffi soldato. I primi, come si intuisce dalla nomea, sono i capi del singolo gruppo di cioffi, e attorno a loro si uniscono tutti gli spiritelli del medesimo colore. Sono proprio i cioffi carismatici quelli le cui statistiche saranno visualizzabili nel menù: basterà andare alla voce "Squadra" e li troverete sulla destra. Come si intuisce dal numero di slot presenti in tale menù, non sarà possibile equipaggiare più di quattro cioffi alla volta; inoltre, la somma dei numeri accanto alla voce "costo" non potrà superare il 10.

I cioffi presentano svariate tipologie di poteri e utilità; potrete visualizzarli dallo stesso menù sopra descritto, cliccando più volte triangolo. Garantiranno bonus passivi (uno dei quali esclusivo per la modalità Frenesia), cure occasionali e, dietro un determinato comando, effettueranno abilità speciali differenti. Per far sì che tali talenti si attivino, dovrete avvicinarvi in battaglia a un gruppo di cioffi attorno al quale lampeggia un cerchio luminoso. Una volta premuto il tasto di interazione, i cioffi si esibiranno in un'abilità spesso esilarante ma dall'indubbia utilità.

All'inizio, sarà zia Martha a fornirvi il vostro primo cioffo: Dix il giusto. Proseguendo nella storia, tuttavia, sarete in grado di recuperare altre due creaturine già nella Val Serpentina. Il primo, Eolo, sarà il cioffo che vi consentirà di attivare le già citate trieliche e sarà ottenibile semplicemente proseguendo nell'area; il secondo, Flur, potrà essere sbloccato interagendo con l'idolo cioffo rintracciabile verso la fine del livello. Si tratta di statuine che, una volta ricompensate con un'offerta adeguata, genereranno un nuovo spiritello: nel caso dell'idolo che vi garantirà il cioffo Flur, ad esempio, dovrete presentare una noce croccante.



Speriamo che la nostra guida introduttiva alle meccaniche di base di Ni no Kuni II vi sia stata utile. Se avete domande, non esitate a farne nei commenti! Per ulteriori approfondimenti e guide più avanzate, restate invece sintonizzati sulle pagine di Everyeye.