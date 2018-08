No Man's Sky Next: guida all'Economia per aspiranti imprenditori e "furbetti"

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

A meno che non abbiate intenzione di affrontare No Man's Sky come un "simulatore di vagabondaggio siderale", passando da un sistema solare all'altro su un cencioso Shuttle di classe C, esplorando il meno possibile e prendendovi solo lo stretto necessario dai terminali commerciali delle stazioni spaziali, dovrete, prima o poi, iniziare ad accumulare Unità e prendere parte al sistema economico interstellare su cui si basa l'universo creato da Hello Games.

Esistono due "vie" principali per ottenere la ricchezza, quella "imprenditoriale" e quella "rapida", o da "furbetti". Se siete interessati a quest'ultima vi consigliamo di saltare direttamente gli ultimi due capitoli di questa guida; per gli altri vi consigliamo di continuare a leggere e, metaforicamente, prendere appunti.

Il mercato cosmico

Nell'Universo di No Man's Sky ogni sistema solare, indipendentemente dalla fazione predominante, appartiene a una delle sette Economie, che ne indica il tipo di merci richieste e prodotte; altro elemento caratterizzante è la "ricchezza", che influisce sui prezzi praticati e sul tipo di navette NPC che potrete incontrare in giro per il sistema. Le economie "povere" o bilanciate avranno una maggiore incidenza di navette di classe C e B nella popolazione, mentre nei sistemi "forti" vedrete circolare con più frequenza veicoli di classe A e S, nonché prezzi decisamente più "interessanti" per i beni.

I sette tipi di Economia presenti in No Man's Sky, identificabili con un apposito colore sulla mappa galattica, con il filtro "Economia" attivato, sono: Commerciale, icona a forma di orologio e colore verde sulla mappa galattica; Materiali Avanzati, icona a forma di elica di DNA, colore viola sulla mappa; Scientifico, icona a forma di ampolla da laboratorio, colore blu scuro; Minerario, con icona a piccone e colore arancione; Manifatture, icona a ingranaggio e stella di colore giallo; Tecnologico, simbolo da chip di computer e colore blu chiaro e Generazione d'Energia, con icona a forma di generatore di corrente e colore rosso sulla mappa galattica. Queste, a loro volta, sono organizzate in rotte commerciali, in cui i beni prodotti da un sistema sono necessari al funzionamento delle infrastrutture di un altro e, quindi, risultano molto "richiesti" sia dai mercanti locali, che dalle stazioni spaziali; la prima "rotta" collega Commerciale, Materiali Avanzati e Scientifico, mentre la seconda riunisce i sistemi Minerari, Manifatture, Tecnologici e Generazione d'Energia.

No Trucker's Sky

Una volta compreso il meccanismo delle rotte commerciali il modo più facile di accumulare le prime decine di migliaia di crediti consiste nel trasportare i beni di consumo specifici da un'economia all'altra, guadagnando sulla differenza fra il prezzo d'acquisto e quello di vendita. Questa tecnica, ovviamente, è rozza e comporta, nel tempo, una riduzione dei margini di guadagno a seguito della "saturazione" del mercato, che andrà recuperata cambiando destinazione per un certo periodo di "tempo di gioco". Per questo vi consigliamo di applicare questo schema solo per avviare le vostre imprese o, se proprio avete problemi a stabilirvi, a "diversificare" i vostri affari su più rotte commerciali.

Per aiutarvi ulteriormente nella ricerca di sistemi dove vendere i vostri beni potrete installare, avendo i materiali necessari per costruirlo o i naniti per comprarlo già pronto, il modulo Scanner Economico per l'astronave, che vi permetterà di visualizzare le percentuali di sovrapprezzo o sconto, per le merci "caratterizzanti", nei singoli sistemi dalla mappa galattica, senza bisogno di trovarsi fisicamente nel sistema.

Ok, il prezzo è giusto

Un metodo infallibile per massimizzare i guadagni dal commercio consiste, banalmente, nel prendere appunti sui prezzi proposti, per i singoli beni in vostro possesso, dalle varie basi commerciali sui pianeti e sulle stazioni spaziali.

Nel caso di merci di scambio meno "rilevanti", potreste anche limitarvi a registrare le quotazioni dei soli terminali delle stazioni spaziali, anche se vi avvisiamo che queste ultime sono sempre meno remunerative. Potrebbe sembrare una scocciatura, ma qualche minuto passato a fare la spola fra i terminali delle stazioni spaziali per annotarsi i prezzi migliori vi permetterà di sapere sempre dove andare per liberarvi di stock altrimenti ingombranti di materiali di cui non vi potete servire al momento, guadagnandoci sempre il massimo possibile, tenendo d'occhio le eventuali fluttuazioni di prezzo ed evitando al tempo stesso il rischio di saturazione.

Industriali cosmici

Il mezzo per ottenere un flusso lento, ma costante, di introiti, in ogni caso, è rappresentato dalla creazione di prodotti tecnologici d'alta gamma (i cui prezzi di vendita possono arrivare a diversi milioni di unità al singolo pezzo), leghe di risorse arricchite, materiali semilavorati avanzati e le risorse ottenibili dalla coltivazione agricola nelle serre. Si tratta di impegni a lungo termine, frutto di importanti investimenti in risorse e tempo speso nell'edificare basi planetarie in grado di sostenere la produzione agricola e, soprattutto, le questline specifiche per il base building necessarie per sbloccare i progetti adeguati.

Una volta allestite le infrastrutture, sistemato i vassoi per la coltura idroponica e ottenuti i semi per coltivare le diverse piante-risorsa, non vi basterà che attendere i minuti necessari alla coltura, dopodiché potrete reinvestirne i frutti nella produzione di semilavorati pregiati o nella raffinazione/trasmutazione in risorse più avanzate.

Quest'ultima fase di lavoro vi richiederà, prevedibilmente, di allestire delle vere e proprie basi-manifatture, in luoghi separati da quelle dove coltivate, per evitare di superare il punteggio di "complessità" della base, che rappresenta la quantità massima di strutture costruibili nel territorio associato ai singoli Computer Base.

Cacciatori di Artefatti

Un'interessante attività collaterale dal grande potenziale di ritorno economico, è la caccia agli Artefatti, ovvero oggetti rari dispersi tra le Antiche Rovine di generazioni passate.

Non essendo possibile rintracciarle attraverso i Ripetitori di Segnali, la posizione delle Antiche Rovine sui singoli pianeti va identificata attraverso un lavoro leggermente più impegnativo, che può includere la ricerca di un Osservatorio e decrittazione dei dati in esso contenuti, girovagare a bordo della propria navicella o la fortuita indicazione da parte di un autoctono riconoscente. Ad ogni modo, una volta raggiunte le Rovine occorrerà esplorarle con il Visore Tattico alla ricerca dei "Frammenti d'Artefatto", casse sepolte nel terreno al cui interno troverete le "Chiavi Antiche", necessarie per aprire i lucchetti di sicurezza dello "Scrigno Grande dell'Artefatto", anch'esso sotterrato, contenente la preziosa reliquia.

Molte sono le varietà e variabili a influenzare il valore finale del bottino, che può oscillare da poco più di 100.000 Unità a quasi 20 Milioni (secondo le più recenti testimonianze della community), ma una cosa è certa, queste cifre verranno pagate sempre e comunque, senza alcuna oscillazione da qualsiasi terminale commerciale galattico quindi, se va "male" una volta, non è detto che ricapiti la prossima!

Una volta raccolto l'Artefatto, non scappate! Esplorando meglio le rovine - zone, tra l'altro, che offrono un riparo naturale da qualsiasi effetto atmosferico negativo presente sul pianeta - potrete trovare anche fino a quattro obelischi in grado di insegnarvi parole appartenenti alla lingua locale e, soprattutto, altre Chiavi Antiche, buone per essere vendute al mercato (non esistono Rovine senza abbastanza chiavi per aprire il forziere nascosto, state tranquilli) e, soprattutto, le Sfere di Gravitini, rari beni di consumo, identificabili come palle che splendono come una stella quando il vostro personaggio si avvicinerà ad esse, che non solo procacciano discrete somme al mercato galattico, ma sono anche necessarie per la creazione di alcuni potenziamenti avanzati. Vi avvisiamo, però, che appena preleverete la prima sfera partirà un allarme e dovrete fronteggiare le Sentinelle finché non riuscirete a scappare, quindi preparatevi a correre e saltare a bordo della navicella per dileguarvi (NON fuggite nello Spazio, altrimenti l'allerta verrà esteso a tutto il sistema e gli inseguitori vi impediranno qualsiasi salto a impulsi o nell'Iperspazio).

Compravendita aerospaziale

Sappiamo bene che, una volta superato il milione di Unità sul proprio conto, il primo desiderio che vorrete esaudire sarà sbarazzarvi della navicella macilenta con cui vi siete trascinati da un pianeta all'altro.

Fidatevi di noi, aspettate.

Con l'avvento dell'aggiornamento NEXT, oltre al ripensamento della "tavola periodica" del gioco e all'inserimento di nuovi beni e merci di scambio, i prezzi sono aumentati a dismisura, al punto che l'astronave modello "Trasporto" di classe più infima vi costerà non meno di 4 milioni di Unità e sarà, per lo più, sfornita di tutti gli accessori che avrete nel frattempo montato sul vostro Pilastro Radiante BC1. Ragionamento analogo per la nave mercantile che, almeno nel caso del primo "incontro", può essere ottenuta gratuitamente soccorrendone una coinvolta in un attacco di pirati. Una volta ottenuta la prima di queste "base mobili" spaziali, potrete utilizzarla, eventualmente, come scambio per ottenerne di migliori. Sempre a bordo dei mercantili, nello specifico negli hangar, potrete ormeggiare fino a 6 astronavi di vostra proprietà e cambiare quella "principale" semplicemente salendovi a bordo. Sempre nell'hangar troverete, dopo aver fatto un viaggio in teletrasporto da e per il sistema in cui si trova il mercantile, anche le navette danneggiate recuperate dai radiofari d'emergenza sui pianeti, pronte per essere barattate con gli ignari avventori NPC che verranno a farvi visita. Non varranno granché, ma potrete comunque risparmiare qualcosa sullo scambio finale.

In definitiva, prima di scambiare qualsiasi cosa con gli NPC assicuratevi di poter ricomprare o montare gli stessi potenziamenti che avevate in precedenza (o migliori) e, nel caso di navi e mercantili, di avere gli inventari vuoti perché, una volta concluso l'affare, non potrete recuperare alcunché dalle stive dei mezzi permutati.

Il mercato delle "pompe"

Il primo exploit "noto" dall'uscita dell'aggiornamento NEXT riguarda uno dei semilavorati d'"alta gamma" citati in questa guida, ovvero le Pompe Criogeniche (o Cryo-Pump nella lingua d'Albione). Il progetto per la creazione di quest'oggetto, dal valore di circa 2 milioni di Unità al pezzo, può essere trovato nelle fabbriche e manifatture disseminate sui pianeti (se va male il tentativo potreste provare a ricaricare il salvataggio precedente alla distruzione della porta d'ingresso) e, per essere prodotto, richiede appena 1 unità di Ghiaccio Caldo (Hot Ice) e 1 unità di Condensato Termico (Thermic Condensate).

Non c'è bisogno di possedere i progetti per questi due materiali, anche perché non sono "convenienti" da produrre in proprio, ma vi basterà sostare nell'hangar di una stazione spaziale o una base commerciale e interagire direttamente con gli NPC che attraccheranno, per acquistarli. L'investimento "iniziale" per questo schema si aggira intorno al mezzo milione di Unità, una cifra ottenibile con relativa facilità e il profitto di ritorno lo rende un affare sicuramente remunerativo.

Ovviamente Hello Games, dopo l'ennesimo tutorial su come diventare miliardari in questo modo, ha sospeso le vendite e gli acquisti di Pompe Criogeniche in tutto i terminali del mercato galattico, lasciando però la possibilità di scambiarle con i mercanti NPC; questo significa che lo schema non è più facilmente realizzabile, ma rimane ancora possibile, con qualche accorgimento.

I nuclei larvali

Un altro metodo, ancora più veloce ma sensibilmente più rischioso, per accumulare qualche milione crediti consiste nella raccolta di Nuclei Larvali, ottenibili raccogliendo le uova violacee deposte attorno alle strutture abbandonate, per intenderci quelle fabbriche che sembrano corrotte da qualche organismo pseudo-biologico/demoniaco.

Una volta localizzata una simile struttura non vi resta che individuare uno dei nidi, "scavare" le uova violacee con il vostro raggio minerario e raccogliere il nucleo prima che si deteriori.

Non vi avevamo avvisato degli orrori biologici che sarebbero apparsi alla distruzione del primo uovo per ridurvi in hummus? Ops, colpa nostra...

Scherzi a parte, esistono due modi per sopravvivere alle ondate di orrori biologici che, nonostante le apparenze, hanno una durata limitata. La prima prevede, banalmente, di saltare con il jetpack, raggiungere il tetto dell'edificio vicino e aspettare da lì che l'orda si ritiri, mentre la seconda, più "coraggiosa" e decisamente più veloce ai fini della raccolta, richiede delle doti da equilibrista e consiste nel saltare su un uovo, durante l'apparizione delle mostruosità, e da lì raccogliere tranquillamente i nuclei, mentre i mostri vi osserveranno, senza poter reagire, con la bava, metaforicamente, alla bocca. Questo perché, nonostante possano attaccarvi dalla distanza con una carica in grado di scaraventarvi per aria, i mostri non possono volare e, di conseguenza, superare qualsiasi asperità del terreno che necessiti di un salto.

Se non credete a queste affermazioni, vi invitiamo a provare voi stessi, a vostro rischio e pericolo!