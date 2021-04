Oddworld Soulstorm per PS5: la guida alla nuova avventura di Abe

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5

A pochi anni dal debutto di Oddworld New 'n' Tasty, il team di Oddworld Inhabitants propone una nuova avventura con protagonista Abe, uno dei personaggi più celebri del mondo videoludico. In Oddworld Soulstorm prosegue il viaggio del protagonista Abe, che deve condurre alla salvezza le centinaia di Mudokon proteggendoli da numerosi pericoli. Se state per intraprendere anche voi questo viaggio, magari grazie al suo arrivo nel catalogo dei giochi gratis di aprile per gli abbonati PlayStation Plus in possesso di una PlayStation 5, ecco una serie di consigli che potrebbero tornarvi utili.

Controlli

Ecco di seguito lo schema dei comandi di Oddworld Soulstorm su PlayStation 4 e PlayStation 5.



Comandi di Abe

• Movimento di Abe: stick analogico sinistro

• Mira: stick analogico destro

• Salta: X (premi X una seconda volta mentre Abe è sospeso in aria per eseguire un doppio salto)

• Abbassati: Cerchio

• Inventario: Triangolo

• Menu del crafting: tieni premuto Triangolo

• Interagisci: Quadrato

• Corsa: tieni premuto R1 mentre Abe è in movimento

• Movimento furtivo: tieni premuto L1 mentre Abe è in movimento

• Canta: tieni premuto L2

• Lancio degli oggetti: R2 (anche in modalità mira)

• Scambia oggetto: R3

• Saluta: freccia su della croce direzionale

• Aspetta: freccia giù della croce direzionale

• Invita i Mudokon ad avere un atteggiamento aggressivo: freccia sinistra della croce direzionale

• Invita i Mudokon ad avere un atteggiamento passivo: freccia destra della croce direzionale



Comandi degli Slig

• Esplosione (fa morire lo Slig): tieni premuto L2

• Fuoco: R2 (anche mentre si mira con l'analogico destro)

• Attacco corpo a corpo: Triangolo

• Interagisci: Quadrato

• Abbandona il corpo (addormenta lo Slig): Cerchio



Nel caso in cui decidiate di giocare su PlayStation 5, sappiate che non è possibile modificare i singoli tasti ma che si possono apportare dei piccoli cambiamenti relativi alle funzionalità esclusive del DualSense e, ad esempio, disabilitare l'utilizzo dei Grilletti adattivi o disattivare l'ascolto di alcuni suoni attraverso lo speaker montato sul controller.

Mudokon in soccorso

L'obiettivo principale di Oddworld Soulstorm è quello di portare in salvo quanti più Mudokon possibili nei vari livelli di gioco e, a differenza di Oddworld New 'n' Tasty, questa volta i nostri alleati non ci seguono come dei docili cagnolini ma hanno anche un'utilità in termini di gameplay. Oltre a poter dare loro degli ordini e intimargli di seguire o attendere Abe, è possibile anche controllare il loro comportamento suggerendogli ad esempio di avere un atteggiamento aggressivo o più pacato con i nemici che intralciano il loro cammino.

Ovviamente l'aggressività li porterebbe a morte certa senza l'adeguato equipaggiamento e, a tal proposito, è possibile accedere con la pressione del tasto Triangolo ad una schermata di gestione dei seguaci attraverso la quale assegnare loro degli oggetti tra quelli presenti nello zaino. Per quello che riguarda invece la comunicazione con gli alleati, è possibile per il giocatore decidere se comunicare con il singolo Mudokon o con tutti quelli nei paraggi con una diversa combinazione di tasti: la pressione singola serve a comunicare con un solo alleato e quella prolungata a passare il messaggio a tutti.

Esplorate ogni angolo

Ciascuno dei livelli che compongono l'avventura principale di Oddworld Soulstorm nasconde una miriade di segreti che i giocatori possono scovare con l'obiettivo non solo di migliorare il punteggio finale (il gioco implementa un sistema di classifiche online), ma anche di ottenere delle medaglie in base alle azioni compiute nel corso dello stage.

Ecco di seguito alcune delle medaglie che si possono guadagnare:



• Esploratore: i progressi in questa medaglia dipendono dal numero di aree segrete trovate in un livello

• Spazzino: per ottenere le medaglie Spazzino occorre frugare all'interno dei vasi sparsi per le aree di gioco

• Aiuto Nascosto: le medaglie di questo tipo sono legate alla Pappa Reale, una risorsa nascosta nei vari livelli

• Salvatore: questa medaglia si ottiene salvando i Mudokon

• Accalappia Slig: per progredire con questa medaglia bisogna eliminare gli Slig che pattugliano i livelli



Per completare tutti questi obiettivi occorre avere una buona capacità nell'individuare quei percorsi nascosti e apprendere sin da subito le nuove meccaniche di gioco legate al doppio salto e all'utilizzo degli oggetti. I segreti potrebbero ad esempio nascondersi dietro una porta di legno da distruggere con il fuoco oppure trovarsi in un luogo molto alto e raggiungibile solo con un doppio salto particolarmente preciso.

Sfruttate il Canto

In Oddworld Soulstorm il nostro Abe può cantare proprio come nei prequel, ma questa volta la particolare azione ha un funzionamento leggermente diverso. Una volta attivato il canto, il giocatore prende il controllo della Sfera del Ch'i, un globo luminoso che può essere spostato in giro per la mappa per un periodo di tempo limitato. Quest'oggetto può essere posizionato in corrispondenza di alcuni marchingegni per attivarli o dei nemici per prendere il temporaneo possesso del loro corpo.

Sfruttare questa meccanica di gameplay può avere una grande utilità, poiché nei panni di uno Slig possiamo ad esempio accedere a leve altrimenti impossibili da raggiungere, eliminare nemici che ci ostacolano o, ad esempio, far esplodere delle mine che non vogliamo disattivare manualmente inducendo il nemico al suicidio. Sfortunatamente, però, non è sempre possibile ricorrere al Canto poiché gli sviluppatori hanno posizionato in svariati punti della mappa i Soppressori canori, dispositivi in grado di intercettare la Sfera del Ch'i impedendo ad Abe di eseguire qualsiasi tipo di azione: in questi casi occorre quindi sfruttare gli oggetti nell'inventario o avere un approccio furtivo.

Siate silenziosi

Proprio come nei vecchi capitoli, anche Oddworld Soulstorm fa della furtività un elemento predominante nel gameplay, dal momento che il caro vecchio Abe è incredibilmente fragile e non può in alcun modo affrontare a viso aperto le minacce che si aggirano per il mondo di gioco. Pertanto è sempre bene cogliere i nemici di sorpresa e avere un atteggiamento furtivo: per far ciò, il protagonista può muoversi silenziosamente tenendo premuto l'apposito tasto sia mentre è in piedi che da accovacciato.

In questo modo non solo si evita che gli Slig possano percepire la presenza di Abe nei paraggi, ma viene impedito loro di svegliarsi mentre il Mudokon si muove indisturbato su di loro e li deruba. Eliminare gli avversari in Oddworld Soulstorm non è sempre la migliore delle idee, poiché in questo capitolo si può frugare nelle tasche dei nemici e trovare al loro interno oggetti utili per il crafting e addirittura chiavi che permettono di accedere a porte e armadietti il cui contenuto potrebbe semplificarvi lo svolgimento dell'avventura.

Sbloccate tutti i finali

A prescindere dal livello di difficoltà selezionato nel menu delle opzioni (Facile, Normale o Difficile), Oddworld Soulstorm offre ai giocatori quattro diversi finali che si possono sbloccare esclusivamente salvando uno specifico numero di Mudokon.

Senza fare spoiler sul contenuto dei vari finali, eccone l'elenco completo con qualche consiglio su come ottenerli:



• Peggior finale: salva l'80% dei Mudokon in 6 livelli o meno

• Finale cattivo: salva l'80% dei Mudokon in 7 a 11 livelli

• Finale buono: salva l'80% dei Mudokon in 12 o più livelli. Questo finale dà accesso non solo ad un filmato extra ma anche ai livelli 16 e 17

• Finale definitivo: salva l'80% dei Mudokon in tutti i 17 livelli



Impegnarsi nel salvataggio delle creature non serve solo a sbloccare un finale aggiuntivo e il relativo filmato, ma uno di questi sblocca anche due livelli di gioco extra.