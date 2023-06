One Piece Odyssey Reunion of Memories: trucchi e guida ai finali del DLC

Pubblicato nell'ultima decade di maggio 2023, ONE PIECE ODYSSEY: Reunion of Memories racconta l'ultima avventura vissuta dai Pirati di Cappello di Paglia sulla leggendaria isola di Waford (per tutti i dettagli sul main game fiondatevi sulla recensione di ONE PIECE ODYSSEY). Essendo ambientato subito dopo la conclusione della campagna principale, il DLC confezionato dai ragazzi di ILCA è nettamente più impegnativo, motivo per cui abbiamo preparato una lista di consigli che potrebbero aiutarvi a prevalere sui terrificanti boss proposti dal contenuto scaricabile. È tempo di salpare!

Ultimi preparativi

Per quanto strano possa sembrare, durante le cinque ore circa che ONE PIECE ODYSSEY: Reunion of Memories richiede per giungere ai titoli di coda non vi imbatterete in nemici comuni, ma parteciperete esclusivamente agli scontri previsti dalla storia. I boss in particolare vi forniranno parecchi punti esperienza (non a caso chi vi scrive ha iniziato il DLC col party al livello 58 e lo ha completato all'83), ciononostante alcuni picchi di difficoltà registrabili perlopiù nelle fasi finali della vicenda potrebbero costringervi ad abbandonare l'episodio extra per tornare a Waford e salire di qualche livello. Qualora non vogliate rischiare di dover interrompere anche solo momentaneamente il contenuto scaricabile, potreste considerare l'idea di cominciarlo solo dopo aver raggiunto determinati requisiti.

Dal momento che la prima battaglia di ONE PIECE ODYSSEY: Reunion of Memories prevede un livello consigliato non inferiore a 54, da parte vostra sarebbe saggio iniziare il DLC con un party di livello compreso fra 55 e 58, in questo modo avreste sempre un piccolo margine di vantaggio sui vostri avversari.



Fatto questo, dovreste recarvi nel menu dell'equipaggiamento e assicurarvi che tutti i vostri combattenti preferiti abbiano almeno 10.000 punti vita, nonché dei valori di attacco e difesa rispettivamente pari o superiori a 13.000 e 7.500. Raggiungere questi parametri è molto semplice, tant'è che vi basterà distribuire equamente i migliori accessori recuperati nel corso di ONE PIECE ODYSSEY e riempire gli slot vuoti: acquistando i seppur costosi oggetti venduti dal buffo Yoisa reperibile nel "Guardino di Purezza" situato nella Torre Celeste e fondendoli coi vostri sarà un gioco da ragazzi massimizzare le statistiche della ciurma.

Ordini limitati

In ONE PIECE ODYSSEY: Reunion of Memories sono state introdotto le cosiddette battaglie con "ordine limitato", vale a dire degli scontri che il giocatore può superare soltanto se soddisfa le condizioni di vittoria e, al tempo stesso, evita quelle che conducono alla sconfitta. Se nella maggior parti dei casi il sistema vi chiederà di annientare tutti gli avversari entro un certo numero di turni, in alcune occasioni potreste dover difendere un alleato o impedire che uno specifico membro della banda subisca un KO. In presenza di tanti avversari, il metodo più rapido per far piazza pulita - e magari chiudere la partita con un solo turno! - è quello di sfruttare in rapida successione le tecniche speciali che hanno effetto sull'intero terreno di gioco.

Prima ancora di passare all'attacco, cambiate la formazione e schierate in campo i tre personaggi che intendete utilizzare, scegliendo Brook come quarto e ultimo alleato. Il "Soul King" dispone infatti di un'abilità utilissima e che vorrete pertanto utilizzare all'inizio del primo turno: chiamata semplicemente "Nuovo Mondo", questa potenzia infatti l'attacco di tutti i membri della ciurma per la bellezza di 5 turni.



Una volta attivato il power-up temporaneo non dovrete far altro che ricorrere al portentoso "Haoshoku" (Ambizione del Re Conquistatore) di Luffy, al "Mil Fleur: Gigantesco Mano Stomp" di Nico Robin e al "Thunder-Breed Tempo" di Nami per eliminare in un batter d'occhio anche i gruppi di nemici più folti.

Nuovo Mondo L'Ambizione del Re Conquistatore

Giacché ONE PIECE ODYSSEY non consente di riprovare una battaglia persa, ma al contrario riporta il giocatore alla schermata del titolo, costringendolo a ricaricare il salvataggio più recente, durante il DLC dovrete assicurarvi di salvare continuamente. A ragion veduta, quando la campagna vi proporrà una battaglia con ordini limitati ricordatevi di rifiutarla, in questo modo riavrete il controllo della squadra e, guardandovi attorno, troverete sicuramente un save point. Dopo aver messo al sicuro i vostri progressi potrete dunque procedere e accettare qualsiasi scontro con ordini limitati.

Sbloccare entrambi i finali

Nonostante le differenze siano davvero minime, ONE PIECE ODYSSEY: Reunion of Memories presenta due diversi epiloghi: il cosiddetto "Finale [L]", che può essere ottenuto semplicemente portando a termine l'episodio extra, e il "Finale [A]", che al contrario va sbloccato soddisfacendo una serie di requisiti specifici. Nel caso vogliate ottenerli entrambi senza dover necessariamente giocare più volte l'episodio extra, vi basterà seguire alla lettera una precisa serie di passaggi. Attenzione però, perché un solo errore potrebbe costringervi a ripetere l'intero processo!

Bloccata in una situazione alquanto scomoda (che preferiamo non approfondire per evitarvi qualsiasi spoiler), nel passaggio da un capitolo all'altro dell'avventura la giovane Lim si farà tre domande e sarà di volta in volta il giocatore a selezionare la risposta fra quelle disponibili. Le risposte che vi consentiranno di accedere a entrambi i finali in una sola partita sono le seguenti.



Quesito a fine capitolo 11: "Pensa a cosa farebbe Rufy."

Quesito a fine capitolo 12: "Agire. Tocca a me salvare tutti!"

Quesito a fine capitolo 13: "Assicurarmi che non ci sia davvero nulla che possa fare."

Di capitolo in capitolo dovrete inoltre individuare i sette Yoisa ninja reperibili ad Alabasta, Enies Lobby, Water Seven e Dressrosa, ricordandovi però di non ritirare le ricompense sbloccabili nel menu Obiettivi.



Se i due ninja nascosti ad Alabasta saranno a Nanohana e nel mausoleo reale, troverete quello di Enies Lobby a pochi metri dalla cella coi prigionieri, mentre quello di Water Seven sarà ai piedi della scalinata che conduce alla residenza del sindaco Iceburg. Infine, in tre ninja rintracciabili a Dressrosa si nascondono rispettivamente nell'area cittadina, nella nuova piana reale e nel campo di girasoli.

Dopo aver selezionato le tre risposte corrette e aver trovato tutti i ninja, raggiungete l'ultimo save point del DLC, create un salvataggio di backup e sconfiggete il boss finale, così facendo otterrete il Finale [L]. Ricaricate quindi la partita, fiondatevi nel menu Obiettivi e ritirate finalmente i cosiddetti "Promemoria Yoisa", vale a dire le ricompense per aver rintracciato le sette scimmiette ninja. A quel punto vi basterà ripetere la boss fight e potrete godervi l'agognato Finale [A].



Vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate anche una guida per trovare tutti i Cubi Sfida, dei trucchi per guadagnare rapidamente punti esperienza, consigli per accumulare facilmente Berry e una lista di suggerimenti che potrebbero semplificarvi la vita in ONE PIECE ODYSSEY.