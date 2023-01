One Piece Odyssey: guida e trucchi per aspiranti pirati

Dopo tanti action adventure non sempre riuscitissimi, Bandai Namco ha recentemente proposto ai fan di ONE PIECE un gioco di ruolo a turni ispirato e divertente, riuscendo finalmente a valorizzare l'intera ciurma di Cappello di Paglia (per tutti i dettagli consultate la nostra recensione di ONE PIECE ODYSSEY). Trattandosi di un genere sempre meno diffuso e poiché il prodotto si serve di fantasiose meccaniche inedite, abbiamo preparato una lista di consigli che potrebbero permettere ai neofiti di padroneggiare il sistema di combattimento di ONE PIECE ODYSSEY.

Cambiate spesso il party!

Come spiegato più volte su queste pagine, i protagonisti e gli antagonisti sono divisi in tre diverse classi (Forza, Velocità e Tecnica), le cui resistenze e debolezze sono regolamentate dalla morra cinese. Di conseguenza, Forza ha la meglio su Velocità, Velocità batte Tecnica, e per finire Tecnica vince contro Forza. Durante le battaglie di ONE PIECE ODYSSEY è quindi fondamentale osservare la categoria cui appartiene il bersaglio designato e attaccarlo con un esponente della tipologia cui questi è debole: non a caso, la nuova proposta di Bandai Namco consente di sostituire in qualsiasi momento un personaggio in prima linea con un alleato in panchina, al fine di sfruttare le debolezze degli avversari.

Giacché cambiare la formazione non consuma alcun turno, prima ancora di lanciarvi contro i nemici vi suggeriamo pertanto di adattare la squadra agli oppositori ingaggiati, affinché ogni membro del vostro team possa infliggere il maggior danno possibile e, al tempo stesso, riportare pochi danni. Sostituire continuamente i combattenti in prima linea vi permetterà inoltre di studiare i talenti dei singoli pirati di Capello di Paglia, così che possiate servirvene ove necessario.



Se per esempio il capitano Monkey D. Luffy e lo spadaccino Roronoa Zoro dispongono di parecchie tecniche che danneggiano tutti i nemici presenti in una delle quattro aree in cui è diviso il terreno di gioco, Nami e Chopper sono rispettivamente in grado di derubare gli avversari e curare gli alleati, mentre il cecchino Usopp può ricorrere alla propria fionda per supportare gli amici in zone differenti o stordire bersagli umani col suo finto martello da cinque tonnellate.

Se per esempio il "Pugno della Felicità" di Nami ha effetto soltanto sugli uomini e ha un'alta probabilità di ammaliarli, il "Dos Fleur Grab" di Nico Robin è la tecnica ideale per finirli con un micidiale (e spassoso) colpo basso. Memorizzare le capacità dei singoli e modificare la formazione è insomma la chiave per avere la meglio persino sui boss e le creature più coriacee.

Accessoriatevi con criterio

Ogni personaggio giocabile di ONE PIECE ODYSSEY dispone di una griglia in cui incastonare un certo numero di accessori, che a seconda della forma e del numero di caselle occupate conferiscono agli eroi dei bonus sempre più grandi. Dal momento che questi consentono di migliorare a dismisura una o più statistiche dei pirati, vi consigliamo di accrescere l'Attacco dei personaggi in grado di colpire più nemici simultaneamente, così facendo il Gom Gom Gatling di Luffy, il Tornado del Drago di Zoro o il Thunderbolt Tempo di Nami avranno maggiori chance di mandare al teppeto tanti avversari con un solo colpo.

Viceversa, investire sulla Difesa permetterà ai lottatori meno resistenti - come ad esempio Usopp o Chopper - di sopravvivere agli attacchi speciali dei boss, che a partire dalla seconda metà dall'avventura diverranno particolarmente impegnativi.

Occhio ai cubi!

Che vi troviate sull'isola di Waford o nei cosiddetti "Mondi della Memoria" ricostruiti sulla base dei ricordi di Luffy e compagni, non dimenticatevi di perlustrare attentamente ogni singolo anfratto di mappa, al fine di recuperare i blocchi nascosti negli angoli più remoti (e talvolta impensabili) del mondo. Man mano che raccoglierete i cubi verdi sparpagliati da Lim all'inizio dell'avventura, potrete utilizzarli per potenziare a vostra discrezione le tecniche di combattimento di Zoro e degli altri pirati.

Accedendo all'apposito menu, sarete infatti liberi di incastonare i blocchi negli slot liberi, accrescendo il livello delle mosse più rovinose. Ricordatevi quindi di dare la priorità alle vostre tecniche preferite o comunque a quelle che utilizzate con maggiore frequenza.

Raccogliete tutto

A differenza di quanto accadeva in ONE PIECE: World Seeker, dove il giocatore controllava soltanto Luffy, durante le sessioni esplorative di ONE PIECE ODYSSEY è possibile impersonare qualsiasi componente della ciurma. Proprio per questa ragione, ognuno dei nove pirati protagonisti del tie-in è stato munito di azioni assai diverse: se il capitano è in grado di allungarsi e sfruttare l'Ambizione della Percezione per localizzare cubi e altri tesori nascosti, Zoro può tagliare gli ostacoli con le sue spade, mentre Franky è in grado di costruire ponti necessari per attraversare burroni e accedere a luoghi altrimenti irraggiungibili.

Proseguendo, se controllando Nami vi capiterà di raccogliere ingenti somme di denaro, utilizzando Sanji avrete maggiori chance di trovare ingredienti rari da impiegare in cucina, mentre la fionda del cecchino Usopp vi permetterà di far cadere gli oggetti nascosti nei nidi degli uccelli. A ragion veduta, durante le vostre scorribande dovreste cercare di utilizzare più o meno tutti i personaggi giocabili, così facendo entrerete in possesso di tanti oggetti diversi e, oltre a poter cucinar qualsiasi ricetta, non faticherete a completare le fetch quest che di tanto in tanto vi verranno assegnate dagli NPC.

Attivate lo scatto

Giacché i personaggi di ONE PIECE ODYSSEY camminano molto lentamente, gli sviluppatori di ILCA hanno ben pensato di implementato lo scatto, che una volta attivato attraverso la pressione dell'apposito tasto raddoppia la velocità di movimento. Nonostante il gioco non ne faccia menzione, nelle opzioni vi è una voce che consente di attivare lo scatto in modo permanente, cosa che difatti velocizza enormemente l'esplorazione. Poiché la sua attivazione scongiura la necessità di dover tenere sempre premuto il tasto associato alla suddetta meccanica, vi consigliamo di fiondarvi nelle opzioni sin dai primissimi minuti della campagna.



