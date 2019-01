Onimusha Warlords Guida: Controlli, Personaggi, Armi e Combat System

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro

A distanza di diciotto anni dal suo debutto su PlayStation 2, Onimusha Warlords è tornato con un remaster ora disponibile su PS4, Xbox One, Switch e PC, permettendo ai giocatori di recuperare il primo capitolo della serie Action RPG targata Capcom. Che abbiate bisogno di rinfrescarvi la memoria, oppure di conoscere le basi del gioco da zero, in questa Guida troverete diversi consigli utili per affrontare al meglio l'avventura di Samanosuke e Kaede, spaziando dalle armi ai personaggi giocabili, passando per i controlli e i bonus segreti da sbloccare.

Controlli

Di seguito elenchiamo i controlli basilari del gioco. Da sinistra verso destra, i pulsanti si riferiscono alle versioni PS4, Xbox One e Nintendo Switch:



X/A/A - Azione/Conferma.

Quadrato/X/Y - Attacco.

Cerchio/B/B - Tieni premuto per assorbire le Anime/Annulla.

Triangolo/Y/X - Attacco speciale.



R1/RB/R - Impugna arma (aggancio automatico).

R2/RT/ZR - Cambia spada (quando non siete in movimento).

L1/LB/L - Guardia.

L2/LT/ZL - Equipaggia arco/fucile (quando non siete in movimento).

Premendo Levetta destra - Voltati rapidamente/Spara (con arco e fucile).

Premendo Levetta sinistra - Mappa.

Levetta destra - Cambia bersaglio (durante aggancio)/Regola mira (con arco e fucile).



Per il movimento sono disponibili due schemi di controllo: comandi moderni (potrete muovervi con la levetta analogica sinistra) e comandi classici (muoverete il personaggio utilizzando il D-pad).

Personaggi

Samanosuke e Kaede hanno due stili di combattimento unici e varie abilità specifiche. Samanosuke è un potente spadaccino capace di usare vari attacchi magici che gli permettono di colpire rapidamente i nemici, mentre Kaede, più agile ed in grado di schivare gli assalti nemici, è armata solo di un pugnale e di alcuni coltelli da lancio.

Questi personaggi si distinguono anche per gli oggetti che possono usare. Sebbene condividano un "inventario comune", alcuni strumenti potranno essere utilizzati solo da uno dei due.

Anime e potenziamenti

Quando sconfiggete i nemici, questi lasceranno cadere delle anime dietro di loro. Ogni tipo di anima ha un effetto diverso sul vostro personaggio. Quella rossa può essere utilizzata per potenziare sfere, oggetti ed equipaggiamento, quella gialla per recuperare la vita e quella blu per ripristinare il potere Oni.

Per potenziare gli oggetti e l'equipaggiamento, usate uno Specchio Oni e accedete alla schermata "Potenzia". Ricordate che i potenziamenti usano le anime rosse assorbite dal vostro guanto Oni: se le esaurirete, non sarete più in grado di effettuare upgrade.

Attacco

Usando armi diverse e varie combinazioni della Levetta destra (o in alternativa il D-pad) e Quadrato, sarete in grado di eseguire una varietà di attacchi. Ogni attacco possiede potenza, raggio d'azione e durata diversi. Li elenchiamo di seguito:



Affondo (possiede una lunga gittata) - Levetta sinistra + R1 + Quadrato (o freccia su del D-pad) + R1 + Quadrato nella direzione di un nemico.

Montante (possiede un'ampia area di attacco) - Levetta sinistra + R1 + Quadrato (o freccia su del D-pad) + R1 + Quadrato quando vi trovate accanto a un nemico.

Calcio (danni bassi, ma è in grado di atterrare alcuni nemici) - Levetta sinistra + R1 + Quadrato (o freccia giù del D-pad) + Quadrato nella direzione opposta a un nemico.

Attacco a terra (pugnala un nemico a terra, a seconda del nemico questa tecnica può dare un colpo di grazia) - Premi Quadrato accanto a un nemico atterrato.

Difesa

Oltre a eseguire una semplice parata con il tasto L1, i giocatori possono difendersi dai nemici più ostici ricorrendo a diverse tecniche. Durante i combattimenti vi raccomandiamo di sfruttare la Parata con critico, eseguibile premendo L1 per parare immediatamente prima di essere colpiti dal nemico, e subito dopo premendo rapidamente il tasto Quadrato per contrattaccare l'avversario.

A volte contro i nemici più forti attiverete un contrasto. Vincendolo, il nemico perderà la difesa e avrete la possibilità di attaccarlo: per farlo dovrete usare la Levetta sinistra e premere i tasti diverse volte. Potete usare questa combinazione di pulsanti anche per sfuggire alla presa di un avversario e per alzarvi da terra. Tenendo premuto il tasto R1, invece, potrete muovervi velocemente attorno ai nemici mentre impugnate la vostra arma. Usate questa tecnica per schivare gli attacchi non bloccabili e aggirare i nemici per poi colpirli alle spalle.

Armi

Durante l'avventura troverete diverse armi, e sapere quale usare al momento giusto sarà di cruciale importanza per il vostro successo. Le tre spade primarie (Raizan, Enryuu e Shippuu) sono infuse con la Magia Elementale e sarete in grado di potenziarle grazie alle sfere, aumentando l'efficacia dei loro attacchi e conferendogli l'abilità di aprire alcune porte bloccate. Ecco una lista con le varie armi presenti in Onimusha Warlords:



Spade

Spada normale: si inizia con una lama modesta.

Raizan: questa spada è in grado di eseguire attacchi fulminei.

Enryuu: questa lama sferra micidiali attacchi di fuoco.

Shippuu: più veloce di una spada ma non altrettanto letale.

Spada di Bishamon: la spada più potente del gioco, combina tutte e tre le magie elementali.



Armi dalla distanza

Arco: può essere utilizzato con frecce normali e di fuoco.

Matchlock: potente arma da fuoco che spara proiettili singoli e a raffica.

Kunai: piccoli coltelli da lancio (usati solo da Kaede).



Munizioni

Frecce: troverete le frecce normali sparse per i livelli.

Frecce di fuoco: usate l'energia dell'anima per potenziare le frecce normali trasformandole in frecce fiammanti.

Proiettili: troverai proiettili normali durante l'avventura, e potrete migliorarli usando le sfere dell'anima.

Spiriti Oni

Se completate la campagna principale trovando tutte le unità di fluorite sparse nei livelli, sbloccherete il minigioco Spiriti Oni all'interno della sezione Extra. In questo mini-game Samanosuke dovrà frantumare i vasi per liberare le anime. Bisognerà romperne una certa quantità prima che la sua salute si esaurisca, prestando attenzione ai nemici che compriranno nelle vicinanze.

La schermata dei risultati mostrerà il numero di livelli completati, il tempo di gioco e il punteggio finale. Inoltre sarete in grado di salvare i risultati sia al termine di una partita (dopo un game over), o al completamento di tutti i livelli. Potrete salvare un unico set di risultati, quindi prestate attenzione nel sovrascrivere i dati di un completamento precedente.

Regno Oscuro

Per poter accedere al Regno Oscuro, l'area extra che vi permette di sbloccare la potente Spada di Bishamon, dovrete trovare un vecchio uomo che sembra essere avvolto in un bozzolo. La prima volta lo incontrerete nella Fortezza. Dopo aver varcato l'ingresso andate avanti ed entrate nella stanza di salvataggio alla vostra sinistra, e infine camminate verso la parete in fondo. Il secondo incontro avverrà nei panni di Keade.

Quando la controllerete per la prima volta, andate nell'area con le tre serrature elettriche e accedete alla relativa stanza. All'interno di quest'area noterete un pozzo dietro l'angolo: scendete al suo interno e raggiungete la parete in fondo per incontrare l'uomo. Quando riprenderete il controllo di Samanosuke, visitate di nuovo uno di questi due luoghi per incontrare una terza volta il vecchio, così da sbloccare l'ingresso al Regno Oscuro.

Livello di difficoltà Ultimate

Tra i tanti extra da sbloccare in Onimusha Warlords c'è anche il livello di difficoltà Ultimate, che contrariamente al suo nome offre un grado di sfida facilitato: selezionandola, infatti, sarà possibile iniziare l'avventura con la Spada di Bishamon, l'arma più potente del gioco. Per ottenere questo livello di difficoltà extra dovrete completare i dodici stage della già citata modalità Spiriti Oni.