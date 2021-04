Outriders: guida e trucchi per avventurarsi sul pianeta Enoch

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

A poche settimane dal lancio della demo, Outriders è arrivato nella sua versione finale e permette ai giocatori di esplorare ogni angolo di Enoch, l'inospitale pianeta sul quale sta provando a stabilirsi quello che resta della razza umana. Se anche voi state per iniziare l'avventura nei panni di un Outrider, magari grazie alla presenza del gioco nel catalogo di Xbox Game Pass per console, ecco una serie di consigli che potrebbero semplificarvi la vita e aiutarvi a metter su il soldato perfetto. Se siete curiosi di approfondire la vostra conoscenza sul gioco, vi suggeriamo inoltre di dare uno sguardo alle nostre impressioni su Outriders in attesa della recensione.

Controlli

Ecco di seguito l'elenco completo dei comandi di Outriders su console (validi anche su PC/Stadia per chi utilizza un controller PlayStation/Xbox):



• Movimento: stick analogico sinistro

• Gestione della visuale: stick analogico destro

• Sparare: R2 su PlayStation4/PlayStation5 (RT su Xbox One/Xbox Series X|S)

• Mirino dell'arma: L2 su PlayStation4/PlayStation5 (LT su Xbox One/Xbox Series X|S)

• Slot abilità 1: L1 su PlayStation4/PlayStation5 (LB su Xbox One/Xbox Series X|S)

• Slot abilità 2: L1 + R1 su PlayStation4/PlayStation5 (LB + RB su Xbox One/Xbox Series X|S)

• Slot abilità 3: R1 su PlayStation4/PlayStation5 (RB su Xbox One/Xbox Series X|S)

• Cambia arma: Triangolo su PlayStation4/PlayStation5 (Y su Xbox One/Xbox Series X|S)

• Arma complementare: tieni premuto Triangolo su PlayStation4/PlayStation5 (Y su Xbox One/Xbox Series X|S)

• Rotolare/Attraversare: Cerchio su PlayStation4/PlayStation5 (B su Xbox One/Xbox Series X|S)

• Ricarica/Interagisci: Quadrato su PlayStation4/PlayStation5 (X su Xbox One/Xbox Series X|S)

• Usa Riparo: X su PlayStation4/PlayStation5 (A su Xbox One/Xbox Series X|S)

• Scatto: L3 su PlayStation4/PlayStation5 (LS su Xbox One/Xbox Series X|S)

• Attacco in mischia: R3 su PlayStation4/PlayStation5 (RS su Xbox One/Xbox Series X|S)

• Traccia obiettivo: freccia su della croce direzionale

• Missione di squadra: tieni premuta la freccia su della croce direzionale

• Pannello contestuale: freccia destra della croce direzionale

• Recupero bottino automatico (rarità minima: Comune): freccia giù della croce direzionale

• Menu emote: freccia sinistra della croce direzionale

• Menu di gioco: Options su PlayStation4/PlayStation5 (Start su Xbox One/Xbox Series X|S)

• Menu dell'Eroe: Touchpad su PlayStation4/PlayStation5 (Back su Xbox One/Xbox Series X|S)



Non esiste purtroppo un'opzione per modificare singolarmente i comandi, ma nel menu delle impostazioni è comunque possibile apportare piccole modifiche al sistema di controllo come l'inversione dei grilletti o quella delle levette.

Provate tutte le classi

Per vostra fortuna, gli sviluppatori di Outriders hanno pensato a tutti i giocatori che apprezzano la possibilità di creare più protagonisti in prodotti di questo tipo e hanno deciso di velocizzare la creazione di tutti i personaggi a partire dal secondo (in totale abbiamo sei diversi slot). In prossimità della fase di creazione dell'Outrider attraverso l'editor vi verrà infatti data la possibilità di saltare l'intera fase introduttiva dell'avventura.

Se siete indecisi su quale delle quattro classi selezionare per prima, vi suggeriamo di sfruttare a vostro vantaggio questa feature del gioco e passare qualche minuto a provare tutte le abilità, così da scegliere quale si adatta meglio al vostro stile di gioco. Ecco di seguito l'elenco delle classi disponibili e le loro caratteristiche principali:



• Piromante: come suggerisce il nome della classe, si tratta di un guerriero che manipola il fuoco e può generare delle fiammate che bruciano gli avversari e gli infliggono danni nel tempo. Una

delle migliori abilità del Piromante gli consente di far esplodere i nemici, eliminando con grande facilità orde di avversari minori

• Mistificatore: chi vuole un vero e proprio assassino non può che optare per il Mistificatore, perfetto che chi ha uno stile di combattimento da "toccata e fuga". Abile nel combattimento ravvicinato, il Trickster manipola lo spazio e il tempo e oltre a poter rallentare i proiettili e gli avversari in uno spazio circoscritto, una delle restanti abilità gli permette di eliminare tutti i nemici di fronte a lui tramite l'ausilio di una letale lama energetica

• Distruttore: si tratta dell'equivalente del tank di Outriders, il quale preferisce gli scontri a corto raggio. Tra le sue abilità troviamo quella che gli conferisce una corazza temporanea e quella che permette di impalare i nemici evocando delle rocce appuntite che fuoriescono dal pavimento

• Tecnomante: è il cecchino del gruppo e predilige quindi gli scontri a distanza. Le sue abilità gli consentono di dare supporto agli alleati durante gli scontri a fuoco posizionando torrette automatiche, rallentando i nemici ed evocando armi pesanti con i quali massacrare orde di mob.

Non state mai fermi

Sì, Outriders è uno sparatutto in terza persona con coperture ma il focus principale del gioco è tutto sulle abilità. A differenza di altri sparatutto i cui protagonisti dispongono di abilità speciali, in questo caso il tempo di ricarica delle tre abilità attive (le quali possono essere selezionate liberamente fra otto diversi poteri) è incredibilmente ridotto e per sopravvivere è consigliabile farne largo utilizzo.

Lo "spam" di poteri non serve solo per eliminare gli avversari, ma anche per non soccombere ai loro attacchi: in Outriders non esiste alcun modo per recuperare i punti vita che non sia quello di eliminare/danneggiare i nemici. Ogni classe ha una modalità diversa per il ripristino della salute e, ad esempio, il Piromante ritorna in salute facendo fuori i bersagli colpiti dalle fiamme, invece il Mistificatore recupera vita solo con le eliminazioni a corto raggio. A prescindere quindi dalla classe selezionata, non dimenticate mai di utilizzare le abilità con una certa frequenza per fare in modo che l'indicatore della salute sia sempre pieno.

Spazzate via i nemici

L'attacco corpo a corpo è una delle abilità più utili di Outriders, poiché consente di recuperare salute nei momenti critici e dispone della capacità d'interruzione, ovvero può servire per fermare un boss che sta per attivare uno dei suoi attacchi speciali.

Sappiate però che esiste anche una funzionalità secondaria per questo tipo di mossa, che può essere utilizzata per colpire violentemente il terreno e infliggere danni ad area, annientando tutti i nemici circostanti. Per poter eseguire questo attacco, il quale purtroppo non permette di recuperare salute, non occorre fare altro che premere il tasto adibito all'attacco corpo a corpo durante la corsa.

Smontare o vendere gli oggetti?

Sin dalle prime battute di Outriders potrebbe porsi dinnanzi a tutti i giocatori un dilemma esistenziale: è meglio vendere o smontare le pile di loot accumulate tra una missione e l'altra? La risposta è molto più complessa di quanto potrebbe sembrare e prima di decidere come comportarsi sarebbe opportuno valutare la propria situazione.

Vendere un oggetto permette infatti di accumulare denaro e fare acquisti nel negozio, invece la distruzione di armi ed armature serve a ricavarne materiali per il crafting e, nel caso in cui dovesse trattarsi di un oggetto raro, di estrarne la mod per poi applicarla ad un altro pezzo d'equipaggiamento.



A meno che non abbiate particolari esigenze, vi suggeriamo di vendere gli oggetti nelle prime fasi di gioco, in modo tale da poter acquistare qualche pezzo raro (ovvero quelli di colore blu) presso il negozio e avere così una buona dose di perk attivi, magari proprio dedicati alle abilità che utilizzate più spesso. Una volta che tutto il proprio inventario è almeno raro, si può procedere alla distruzione degli oggetti per poi utilizzare i materiali ricavati nel crafting dei potenziamenti.

Sperimentate nuove build

Una delle meccaniche più interessanti di Outriders consiste nella sua particolare gestione dell'albero delle abilità, il quale si divide in tre diversi rami per ciascuna delle quattro classi disponibili. A differenza di altri giochi con una componente ruolistica, il titolo People Can Fly spinge i giocatori a non riflettere troppo in fase di distribuzione dei punti e a sperimentare quanto più possibile, dal momento che in qualsiasi momento è possibile effettuare un reset dell'intero skill tree e spendere nuovamente tutti i punti accumulati nel tempo.

Questa procedura non ha alcun costo e basta la semplice pressione di un tasto per azzerare tutto e provare con una build completamente diversa.

Tutto il loot con un click

Avete la costante ansia che qualche oggetto sia sfuggito alla vostra vista? Sappiate allora che Outriders implementa una funzionalità perfetta per chi come voi non vuole perdersi nulla. Basta infatti la semplice pressione di un tasto in qualsiasi momento per fare in modo che tutti i pezzi d'equipaggiamento e persino i materiali (persino le chiavi e gli altri oggetti delle quest) che si trovano sul campo di battaglia finiscano in pochi istanti nel vostro inventario.

Se giocate su console, questa feature è assegnata alla freccia giù della croce digitale e tramite il menu delle impostazioni è possibile selezionare il livello di rarità minimo degli oggetti da raccogliere, così da poter ad esempio ignorare tutto ciò che non è raro o superiore.