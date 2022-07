Overwatch 2: guida e trucchi per vincere nella Beta

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Ancora una volta, gli eroi di Blizzard sono tornati grazie alla seconda fase di Beta di Overwatch 2, le cui porte sono state aperte anche sulle console Sony e Microsoft per testare in maniera approfondita non solo l'infrastruttura online dell'hero shooter, ma anche il suo supporto al cross-play. Se siete stati selezionati per provare il gioco o avete acquistato il Pacchetto Osservatorio di Overwatch 2 (il quale include l'accesso garantito al test), ecco per voi una serie di consigli che potrebbero aiutarvi a muovere i primi passi nel nuovo capitolo della famosissima proprietà intellettuale dei creatori di Diablo e World of Warcraft.



Se volete saperne di più su tutte le novità del gioco, incluso il passaggio al free to play, vi invitiamo anche a dare uno sguardo alla nostra anteprima di Overwatch 2.

Eliminate il tank

La principale differenza tra il primo ed il secondo Overwatch riguarda la struttura del team, che ha subito un piccolo taglio: ciascuna delle due squadre nel nuovo gioco Blizzard sono composte da soli cinque giocatori, ovvero due eroi d'attacco, due personaggi di supporto ed un unico tank.

Tale modifica, apparentemente marginale, ha un impatto enorme sull'economia di gioco e rende l'unico giocatore che veste i panni del tank il solo baluardo in grado di proteggere gli alleati o fare da ariete quando vi è una situazione di stallo. È proprio per questo motivo che in ogni partita di Overwatch 2 è sempre cosa buona e giusta focalizzarsi sul tank avversario: eliminando questo personaggio, automaticamente tutti gli altri membri del team restano scoperti e sarà molto più semplice farli fuori senza che vi sia qualcuno a fargli da scudo o ad attirare tutto il piombo.

Usate il ping

Un'altra novità riguarda il sistema di ping, una meccanica sempre più popolare tra i titoli online che è ora stata implementata anche in Overwatch 2 e dovrebbe favorire la comunicazione tra i vari membri di una squadra.Qualsiasi funzione relativa al ping è associata alla freccia sinistra della croce direzionale, la cui pressione permette di trasmettere svariati tipi di informazioni agli alleati. Se il mirino è posizionato su un nemico, la semplice pressione del tasto evidenzia la sua posizione all'intera squadra, invece la doppia pressione su un qualsiasi punto della mappa serve ad attivare un segnale di pericolo per attirare l'attenzione in una specifica direzione, magari verso l'edificio in cui è nascosto un cecchino. Tenendo premuto il tasto si apre la ruota delle comunicazioni, così che si possa utilizzare lo stick analogico per selezionare un messaggio da inviare ai compagni di team.

Abituatevi alle code

Se è da tanto che non giocate a Overwatch, un particolare aspetto della Beta di questo secondo capitolo vi sorprenderà quasi sicuramente. Ci riferiamo al sistema di gestione delle code, profondamente diverso rispetto a quanto visto al lancio dell'hero shooter. Attraverso la Coda Ruoli, i giocatori devono scegliere che tipologia di personaggio giocare prima di avviare il matchmaking, così che il sistema vada a comporre una squadra. Come potete facilmente intuire, in base al ruolo scelto dipendono anche i tempi d'attesa e chi opta per un eroe di supporto può entrare in partita molto più velocemente rispetto a chi vuole giocare in attacco, ruolo molto più richiesto.

Sappiate che non è possibile avere un atteggiamento scorretto e cambiare ruolo in partita: una volta presa una scelta, è possibile selezionare solo ed esclusivamente i personaggi appartenenti a quella categoria senza nessuna eccezione. Chi vuole giocare ‘alla vecchia maniera', può invece approfittare di una novità di questa seconda Beta di Overwatch 2, introdotta probabilmente per via delle polemiche scatenate dal rinnovato sistema di matchmaking: ci riferiamo alla Coda Aperta, che permette di giocare senza selezionare il ruolo e con la possibilità di cambiare eroe in partita senza limitazioni.

Provate a cambiare eroe

Il fatto che abbiate preso una scelta prima di avviare il matchmaking non implica che non possiate cambiare personaggio durante la partita. Certo, non vi è concesso selezionare un eroe appartenente ad un ruolo diverso da quello selezionato, ma non vi è alcun problema nel tentare uno switch con qualcun altro che rientri sempre nella medesima categoria.

Questa strategia potrebbe essere fondamentale per dare una svolta a quelle partite in cui si fatica a stare al passo con gli avversari o in cui la situazione tende a non sbloccarsi. Un esempio potrebbe essere quello del giocatore che ricopre il ruolo di tank, il quale potrebbe provare a passare da un eroe più improntato sulla difesa come Reinhardt ad uno più aggressivo come la nuova Regina dei Junker, il cui stile di gioco è completamente diverso.

Modalità grafiche

Effettuando l'accesso al menu delle impostazioni di Overwatch 2 e visitando la scheda "Grafica", è possibile individuare la voce chiamata "Modalità preferita": si tratta del sistema attraverso il quale i giocatori dell'hero shooter possono modificare l'opzione grafica in uso con una delle tre scelte disponibili, ovvero Risoluzione, Bilanciata e Framerate.

Sappiate che non esiste un'impostazione video superiore alle altre e tutto dipende dalle vostre esigenze e dall'attrezzatura che utilizzate per giocare la Beta di Overwatch 2. Al momento non si conoscono i dettagli specifici in merito alla risoluzione delle tre modalità, ma ciascuna opzione ha un impatto netto sulla fluidità e Risoluzione permette di giocare a 60 fotogrammi al secondo. Framerate è invece l'opzione giusta per chi possiede un televisore o un monitor che supportano i 120FPS. L'ultima opzione è una via di mezzo e, a meno che non riscontriate incertezze con la modalità Risoluzione, potete tranquillamente evitarla. Per chi non lo sapesse, inoltre, Overwatch 2 supporta il VRR tramite sistema, questo significa che abilitando l'opzione nella schermata delle opzioni di PlayStation 5 e Xbox Series X|S è possibile usufruire di questa funzionalità.