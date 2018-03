Overwatch: guida alle abilità di Brigitte, nuovo eroe del roster

Nelle ultime settimane il web e la community di Overwatch sono entrati in fibrillazione per i rumor sul nuovo presunto personaggio in arrivo nel roster, Brigitte, voci poi confermate dalla stessa Blizzard. Il nuovo Eroe, Brigitte Lindholm, è un ingegnere meccanico ed avventuriera, la figlia più giovane del progettista bellico Torbjörn Lindholm.

Dal punto di vista tecnico, Brigitte è un Eroe di supporto specializzata nella creazione e nell'utilizzo di armature, sia per lei che per i propri compagni di squadra. Può essere definito come un ibrido tra un tank ed un supporto, grazie alle sue varie abilità di cui parleremo più avanti. Al momento è già disponibile nei server PTR, ma se volete arrivare pronti per il suo lancio ufficiale e saperla utilizzare al meglio vi conviene leggere quanto segue.



La storia di Brigitte

Dalla pagina ufficiale che la stessa Blizzard dedica alla nuova eroina, possiamo venire a conoscenza del suo passato e degli eventi che l'hanno resa l'impavida combattente che è oggi:

"Stufa di stare a guardare, Brigitte Lindholm ha impugnato le armi per difendere chi ha bisogno di protezione. Brigitte, la figlia più giovane del progettista bellico Torbjörn Lindholm, fu la prima erede a dimostrare interesse per l'ingegneria meccanica, passando molto del suo tempo libero nell'officina del padre per imparare il mestiere. La sua predisposizione per l'ingegneria rispecchiava quella del padre, ma l'interesse principale di Brigitte era fabbricare armature e sistemi difensivi, al contrario di Torbjörn, rinomato (se non famigerato) per le armi da lui create.

Tutti si aspettavano che Brigitte continuasse il suo apprendistato e seguisse le orme paterne. Ma i suoi piani cambiarono a causa dell'influenza di un'altra figura prominente nella sua vita, l'amico del padre e agente di Overwatch Reinhardt Wilhelm. Buon amico di famiglia e padrino di Brigitte, Reinhardt le raccontava storie di eroi cavallereschi quando era bambina. Dopo il suo ritiro e la caduta di Overwatch, Reinhardt dichiarò che sarebbe diventato un cavaliere errante in cerca di giustizia. Prima di partire per le sue avventure, Brigitte lo sorprese chiedendogli di poterlo seguire come scudiera. Reinhardt accettò.

Come scudiera, Brigitte aveva molte responsabilità, la più importante delle quali era la manutenzione dell'armatura Crusader di Reinhardt (un design a lei familiare, visto che la versione moderna era stata progettata dal padre). Con il passare del tempo, però, il suo compito principale diventò prendersi cura di Reinhardt stesso, proteggendolo dalla sua esuberanza, in contrasto con l'invecchiare del suo corpo, provato da anni di combattimenti.

Alla fine, Brigitte capì che fare solo il meccanico non le bastava, e che il modo migliore di aiutare Reinhardt fosse diventare lei stessa una guerriera. Mentre Reinhardt la addestrava al combattimento, Brigitte costruiva in segreto la propria armatura...

Ora Brigitte combatte al fianco di Reinhardt per proteggere lui e chiunque ne abbia bisogno. Come cavaliere e scudiera viaggiano per rendere il mondo un posto migliore, una battaglia dopo l'altra."Le sue abilità principali sono le seguenti:

Mazzafrusto a reazione

L'arma da mischia di Brigitte ha una portata estesa che le consente di colpire più nemici con un solo colpo. Questo la rende perfetta per posizionarsi in prima linea negli scontri, considerato anche che i colpi andati a segno caricheranno la barra dell'aura in grado di rigenerare la vita dei propri compagni di squadra.

Ciò che risulta cruciale in questo ambito è avere sempre sotto controllo l'effettiva portata del Mazzafrusto: vi consigliamo quindi qualche sessione di allenamento prima di sceglierla in battaglia, perché un elemento così importante deve essere sempre sotto il vostro totale controllo e dovrete saperlo gestire al meglio. Un altro aspetto fondamentale è quello di tenere sotto d'occhio la salute di chi avete al vostro fianco, e scegliere di conseguenza quali bersagli colpire per primi in modo da avere la barra dell'aura sempre carica.

Modulo riparatore

Brigitte lancia un Modulo Riparatore che cura un alleato: tutte le cure oltre la salute massima di quell'alleato diventano armatura. Questa abilità può essere usata spesso in quanto il suo cooldown è modesto, quindi vi consigliamo di spammarla il più possibile durante le partite. Inoltre sarà più saggio utilizzarla con i compagni che hanno perso molti punti vita o che risultano più vulnerabili, a seconda della situazione che si viene a creare sul campo di battaglia. Al contrario potrete decidere di dare un po' di armatura extra ad uno dei vostri flanker, che così riuscirà ad essere più efficiente in combattimento.

Frustrata

Brigitte scaglia la sua mazza a distanza, infliggendo danni e respingendo un nemico. Come per il modulo riparatore, il cooldown di questa abilità è veramente corto, quindi non esitate ad usarla in battaglia, ma prestate attenzione: la Frustata richiede molta più abilità nel suo utilizzo rispetto all'uncino di Roadhog, quindi anche in questo caso vi consigliamo qualche sessione di allenamento per "prendere le misure".

Scudo protettivo

Brigitte attiva una barriera energetica frontale che assorbe danni limitati. Questo scudo funziona in maniera molto diversa rispetto a quello di Reinhardt: non è grande abbastanza da proteggere più alleati con una sola attivazione, di conseguenza non va utilizzato per proteggere la squadra ma solamente per la protezione personale.

Può comunque difendervi dalla Ultimate di D.Va e dallo Schianto Sismico di Reinhardt, e sarà utile tenere sott'occhio la sua durabilità per non trovarsene sprovvisti nei momenti cruciali del combattimento.

Colpo di scudo

Quando lo Scudo Protettivo è attivato, Brigitte può scattare in avanti per stordire un nemico. Vi consigliamo di usare questo attacco contro avversari potenzialmente letali per il vostro team, oppure contro i flanker che hanno preso come bersaglio i vostri healer. Un altro utilizzo molto interessante del Colpo di Scudo è quello di usarlo come boost temporaneo quando il vostro avversario è leggermente fuori portata, in modo da raggiungerlo più velocemente. Un aspetto interessante di questo attacco è che è efficace anche attraverso gli scudi avversari, cosa che potrebbe tornare utile nel caso in cui un Reinhardt avversario vi blocchi la strada con la sua abilità. Inoltre le potenzialità di questa abilità crescono a dismisura che al suo effetto stordente combinate l'uso delle Ultimate dei vostri compagni di squadra: potrete facilitare il compito di eliminare i nemici a McCree o a D.Va.

Adunata

Brigitte si muove più velocemente e fornisce agli alleati vicini armatura che persiste finché non viene eliminata dai danni.

Questa abilità va ovviamente usata quando si è circondati da più alleati possibili: assicuratevi quindi che ci siano abbastanza compagni attorno a voi prima di usarla, in modo da trarne il massimo beneficio. Sarebbe utile anche avvisare gli avversari della vostra intenzione di usarla, in modo da poter coordinare un'offensiva ai danni della squadra nemica.