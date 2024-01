Palworld trucchi: migliori Pal per iniziare, guida base, uova e fucili

Disponibile per Pc Xbox One Xbox One X Xbox Series X

È davvero improbabile che non abbiate mai sentito parlare di Palworld, il nuovo survival con elementi di gioco ispirati a Pokémon che sta distruggendo ogni record su Steam e sta vendendo milioni di copie in tempi molto ristretti. Se anche voi state per immergervi in questo folle mondo fatto di teneri mostriciattoli, armi da fuoco e schiavitù, abbiamo preparato per voi una serie di consigli che potrebbero tornarvi utili.



Difficoltà

Uno degli aspetti più interessanti di Palworld riguarda il livello di personalizzazione dell'esperienza di gioco. Nel titolo PocketPair, che si giochi da soli o in una partita multiplayer, è possibile modificare un numero considerevole di parametri per fare in modo che il gioco cambi drasticamente.

Oltre ai classici livelli di difficoltà, infatti, i giocatori possono modificare qualsiasi parametro come il quantitativo di esperienza ottenuta, le penalità in caso di morte, il danno inflitto/ricevuto e persino il numero di Pal che si possono trovare in giro (con ovvie conseguenze in termini prestazioni, da non sottovalutare). Se siete indecisi su come personalizzare la vostra partita, sappiate che questi parametri possono essere alterati in qualsiasi momento: basterà cliccare sull'apposito tasto nella parte bassa dello schermo prima di caricare la partita. Insomma, sperimentate e non abbiate paura di fare scelte irreversibili.

Migliori Pal per iniziare

Nelle prime fasi dell'avventura, gli allenatori di Palworld hanno pochissimi slot per i Pal che possono girovagare per la base e svolgere lavoretti di ogni tipo.

Proprio per questo motivo, è importante che si utilizzino le creature giuste e che si conservino quelle più forti per quando si esplora il mondo di gioco, così che possano proteggere il giocatore dai pericoli dell'arcipelago.



Ecco di seguito quelli che sono i Pal iniziali migliori di Palworld:



• Lamball: questo batuffolo di lana non è per niente adatto a combattere, ma è un ottimo lavoratore e può fabbricare oggetti al posto vostro



• Cattiva: questa volpe rosa è perfetta per chi vuole accumulare grosse quantità di pietra oppure vuole mettere da parte le bacche per sfamare i Pal nella base



• Foxparks: oltre a poter essere utilizzato come lanciafiamme con l'apposito pezzo d'equipaggiamento, Foxparks è può utilizzare il suo soffio rovente per fondere i metalli e creare lingotti, risorsa essenziale



• Lifmunk: questo tenero animaletto verde può impugnare una mitraglietta mentre sta sulle spalle del giocatore, ma è anche un ottimo lavoratore, poiché taglia la legna e posiziona i semi nei campi



• Pengullet: il buffo pinguino è ottimo per chi ha molte coltivazioni, poiché col suo getto d'acqua può irrigarle tutte. Non da meno è la sua abilità speciale, visto che permette al giocatore di usarlo al posto di un proiettile nel lanciarazzi



• Daedream: una volta sbloccato il collare, questo Pal vi affiancherà durante le fasi di esplorazione e potenzierà i vostri attacchi. Avere più Daedream in squadra, ciascuno col suo collare, farà si che i vostri alleati aumentino in numero



• Eikthyrdeer: questo Pal è molto efficiente quando si tratta di tagliare la legna, ma è anche una cavalcatura incredibilmente utile, visto che è veloce e può eseguire un doppio salto

La posizione per la base

Una delle prime cose che i giocatori di Palworld vengono chiamati a fare è costruire una base: una volta posizionato il box per i Pal, l'area circostante diverrà il vostro accampamento e al suo interno potrete far lavorare le creature e costruire edifici e postazioni per il crafting. Il nostro consiglio è quello di riflettere molto bene sul posizionamento della vostra casa, poiché un territorio poco adatto potrebbe crearvi non pochi problemi.

L'ideale sarebbe quello di individuare un'area pianeggiante e priva di qualsiasi ostacolo, così che i Pal non tendano ad incastrarsi e le vostre strutture possano essere costruite senza fastidi di vario tipo. Se avete già una base, sappiate che potete sempre costruirne un'altra o, nel peggiore dei casi, distruggere quella esistente per poi trasferirvi altrove.

Uova

La cattura con le sfere è il metodo principale per aggiungere nuovi Pal alla vostra collezione, ma non è l'unico. Oltre a poter ottenere le creature liberate dagli accampamenti dei banditi, è possibile anche ricevere i mostri grazie alle uova. In giro per la mappa troverete moltissime uova che possono essere schiuse con l'apposito strumento da costruire in base: una volta posizionato l'uovo nell'incubatrice, dovrete attendere qualche minuto e poi potrete ricevere un Pal casuale.

Spesso e volentieri si ottengono così creature che non avete ancora incontrato e, con un po' di fortuna, anche quelle rare. Sappiate inoltre che l'incubatrice agisce più velocemente in base alla temperatura dell'area circostante e alla creatura nell'uovo: costruite più incubatrici e posizionatele in luoghi freddi (al chiuso) o caldi (vicino ad un falò), così da poter usare contemporaneamente più uova e farle schiudere in meno tempo.

Accoppiamenti

Nelle fasi più avanzate di Palworld, avrete accesso ad una particolare struttura che permette di far accoppiare le creature. A differenza di quanto si possa pensare, il funzionamento di questa meccanica è alquanto particolare e fa sì che ad ogni combinazione di due mostri se ne possa ottenere un terzo completamente diverso. Sarebbe impossibile elencarvi tutti i possibili accoppiamenti, ma ci limitiamo a svelarvi quelli che potrebbero risultarvi più utili.



Ecco come ottenere alcuni Pal con l'accoppiamento:



• Anubis e Lamball generano un Robinquill

• Anubis e Tanzee generano un Mozzarina

• Cinnamon e Dumud generano un Katress

• Arsox e Dinossum Lux generano un Digtoise

• Univolt e Reindrix generano un Elizabee

• Vanwyrm e Cinnamon generano un Anubis

• Relaxaurus e Reptyro generano un Mammorest

• Lovander e Tanzee generano un Gobfin

• Gobfin e Tanzee generano un Wixen

• Penking e Tombat generano un Bushi

Occhio ai Pal incastrati

Come dicevamo poco più sopra, è bene costruire la base in territori pianeggianti e privi di ostacoli. A prescindere dalla conformazione del terreno, però, è probabile che i vostri Pal possano incastrarsi ai confini dell'accampamento o vicino ad alcune strutture e ciò potrebbe impedirgli di muoversi fino alla morte per fame o stanchezza.

Per evitare che ciò accada, controllate sempre che sia tutto a posto e, nel caso in cui qualche mostro dovesse restare incastrato, sarà sufficiente raccoglierlo e poi lanciarlo altrove per sbloccarlo e fare in modo che riprenda la sua routine.

Competenze

Sempre a proposito di lavoratori, è molto importante che non selezioniate i Pal che devono muoversi per la base esclusivamente per fattori estetici. Utilizzare i mostri sbagliati, infatti, porterebbe a situazioni spiacevoli in cui le mansioni non vengono svolte in maniera corretta e i materiali di cui avete bisogno non vengono lavorati o raccolti.

Proprio per tale ragione, è essenziale che analizziate la scheda dei Pal per comprendere quali siano i lavori in cui sono specializzati: sul lato destro dello schermo vi sono alcune icone che stanno ad indicare se il Pal è adatto alla lavorazione dei metalli, alla raccolta di pietre preziose, alla coltivazione o ad altre mansioni. Create la combinazione perfetta di creature e nella vostra base non ci sarà mai un problema con il crafting o la raccolta delle risorse.

L'enciclopedia Pal

Ad ogni nuova postazione per il crafting sbloccata, vi ritroverete anche a poter fabbricare oggetti che richiedono risorse mai viste prima o che possedete in quantità molto scarse.

Se non avete la più pallida idea di dove procurarvele, sappiate che l'Enciclopedia Pal è la vostra migliore alleata. In questa schermata, facilmente accessibile dal menu, è possibile leggere le informazioni relative a tutte le creature che avete catturato o anche solo incontrato per qualche istante. Fra le informazioni incluse nella scheda di ogni Pal troviamo anche le risorse che si possono raccogliere dopo aver fatto fuori la creatura: si tratta di un elemento molto importante, poiché permette al giocatore di scoprire quali mostri eliminare in serie per poter accumulare grosse quantità di quell'oggetto.

Pal di ogni tipo

Sappiamo bene che volete catturare sempre nuovi Pal, ma nel gioco PocketPair è molto utile anche procedere con la cattura di numerosi esemplari dello stesso tipo. Più nello specifico, è preferibile mettere nella collezione ben dieci Pal uguali, poiché ad ogni cattura successiva alla prima si ottiene un bonus all'esperienza, fondamentale per scalare i livelli nelle prime ore di gioco e non solo.

Non temete, poiché tutti quei Pal uguali tra loro possono essere impiegati come lavoratori nella base e, se proprio non vi servono, potete sacrificarli per potenziare l'unico esemplare di quella creatura che volete tenere in collezione. A tal proposito, potete sbloccare questi power-up grazie alla Capsula di Potenziamento Pal, una costruzione il cui progetto si sblocca con i Punti Tecnologia Antica (quelli che si ottengono eliminando i boss).

Fucili

Palworld è un gioco in cui non si ottiene tutto e subito, poiché la progressione viene scandita dall'aumento del livello esperienza del protagonista, fattore che consente l'accesso a strumenti sempre più potenti. Sappiamo bene che vorreste sin da subito sbizzarrirvi ed usare fucili d'assalto e lanciarazzi oppure realizzare una fabbrica di armi all'interno della base.

Dovete però sapere che tutti questi oggetti fanno parte delle fasi più avanzate dell'avventura e, almeno per qualche ora, dovrete accontentarvi di utilizzare strumenti di morte rudimentali come lancia e arco. Queste armi saranno utili anche quando sbloccherete le prime pistole, visto che la produzione di proiettili richiede risorse preziose che si possono ottenere in grosse quantità solo più avanti. Insomma, non abbiate fretta.