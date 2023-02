Persona 4 Golden: guida e trucchi per il gioco di ruolo Atlus

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Dopo essere approdata su Steam il 13 giugno 2020, la versione rimasterizzata di Persona 4 Golden - ad oggi l'edizione più ricca e completa del capolavoro ATLUS - è infine piombata lo scorso 19 gennaio anche su PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X/S. Data l'elevata complessità del prodotto, abbiamo preparato una lista di trucchi e consigli che i neofiti del genere potrebbero trovare particolarmente utili al momento di fare i conti con l'ostico dungeon crawler di casa ATLUS (a proposito di dungeon crawler, sulle pagine di Everyeye.it trovate pure i trucchi per affrontare al meglio Persona 3 Portable).

Completate i Dungeon

Come accade in Persona 5 e Persona 5 Royal, i dungeon di Persona 4 Golden vanno superati entro una data precisa del mese, ma questo non significa che il giocatore debba necessariamente attendere quel momento per provare a completare il labirinto previsto dalla narrazione. Purché la squadra abbia il giusto livello e l'equipaggiamento necessario, ciascun dungeon può essere completato il giorno stesso in cui questo diventa disponibile.

A questo proposito, vi consigliamo caldamente di superare i suddetti non appena diventano accessibili, cercando ove possibile di impiegare uno o due giorni al massimo, così facendo potrete dedicare il resto del tempo a vostra disposizione al miglioramento dei Social Link, all'incremento delle competenze del protagonista, o all'occorrenza accumulare punti esperienza per far salire il livello del party e dei vari Personae in vostro possesso.

I Personae giusti

Benché il gioco non lo specifichi in alcun modo, uno dei metodi più efficaci per alzare un determinato Social Link è quello di associare al protagonista di Persona 4 Golden un Personae appartenente al medesimo arcano del Social Link desiderato. Questo semplicissimo trucco consente infatti di ottenere molti più punti, quando il protagonista della vicenda esce col personaggio con cui si vorrebbe legare.

Per fare un esempio, qualora vogliate massimizzare il Social Link di Yosuke (il cui arcano è quello del Magician), vi basterà scegliere come Personae principale un esponente della categoria Magician ad ogni appuntamento col compagno in squadra. Seguite lo stesso procedimento con Kanji, Rise, Chie e altri membri della banda, e in meno che non si dica i Social Link dei vostri alleati raggiungeranno il livello massimo.

Priorità ai compagni

Sempre a proposito degli alleati dovete tenere presente che questi, a differenza di tutti gli altri Social Link di Persona 4 Golden, forniscono benefici alquanto utili in battaglia. Mentre la maggior parte dei Social Link non influenzano in alcun modo i combattimenti con le Ombre, rafforzare i legami con Chie, Yukiko e gli altri consente alla banda di resistere ai colpi mortali o comunque di apprendere tecniche specifiche, come appunto l'abilità Trafuri che Yosuke può apprendere al Grado 2 e che permette di abbandonare istantaneamente uno scontro. Per questo motivo, dovreste considerare l'idea di dare la priorità ai Social Link dei combattenti che utilizzare maggiormente, in questo modo ne sbloccherete quanto prima tutte le abilità speciali.

Non meno importante è il Social Link di Marie, ossia il personaggio assente nella versione "vanilla" di Persona 4. Protagonista di una sottotraccia esclusiva della versione Golden, la fanciulla dovrà sempre essere la vostra assoluta priorità, poiché se non riuscirete a massimizzare il suo Social Link entro il 23 Dicembre vi sarà negato l'accesso ai contenuti bonus e quindi al True Ending di Persona 4 Golden.

Non trascurate Teddie

Al pari della simpatica Chie, Teddie è molto abile nell'utilizzo delle magie legate al ghiaccio, tuttavia il piatto forte di questo versatile guerriero va ricercato nella capacità di lanciare portentosi incantesimi di guarigione.

Giacché il suo Social Link progredisce automaticamente durante la storia, il giocatore può inoltre apprendere le sue migliori abilità senza dover necessariamente investire un sacco di tempo prezioso nel tentativo di rafforzare i rapporti tra Teddie e il protagonista. A ragion veduta, la buffa mascotte di Persona 4 potrebbe rivelarsi un insostituibile componente del vostro party, soprattutto nei primi capitoli della campagna!

Accessibilità e difficoltà

Laddove la versione per PlayStation Vita di Persona 4 Golden richiedeva tantissimo grinding, gli sviluppatori di ATLUS hanno munito la remastered di svariate nuove impostazioni che consentono tra le altre cose di aumentare o ridurre il denaro e i punti esperienza ricevuti al termine delle battaglie, o addirittura intervenire sulla percentuale dei danni inferti o subiti nel corso degli scontri.

Se di base il gioco offre la possibilità di cambiare il livello di difficoltà, le suddette opzioni fanno sì che l'utente possa personalizzare a puntino il tasso di sfida a seconda delle proprie preferenze/necessità. Nel caso non riuscite a superare un determinato ostacolo e non vogliate spendere tante ore in tediose sessioni di grinding, provate quindi a fare un salto tra le opzioni, in quanto la soluzione al vostro problema potrebbe essere più semplice e immediata del previsto!