PES 2020 MyClub: guida e trucchi per creare una squadra vincente

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

MyClub è una delle modalità più amate di eFootball PES 2020, nonché una delle più complesse e stimolanti. I giocatori devono creare la propria squadra e farla crescere ingaggiando i migliori talenti, i campioni più ambiti e gli allenatori più talentuosi, allo scopo di competere con gli altri team e scalare le vette delle competizioni più prestigiose. Un obiettivo che richiederà impegno e costanza, ma soprattutto la conoscenza delle funzionalità principali di questa modalità. Per aiutarvi a muovere i primi passi e ottenere successo in campo, in questa guida vi daremo diversi consigli utili per padroneggiare le meccaniche principali di PES 2020 MyClub. Siete pronti a costruire la squadra dei vostri sogni?

Ingaggiate un grande allenatore

Se volete essere competitivi, il primo passo è ingaggiare un top manager. All'inizio non sarà difficile accumulare una buona quantità di crediti (a tal proposito, sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come guadagnare GP in MyClub velocemente), risorsa che vi consigliamo di investire da subito in un allenatore competente nelle tattiche e nella gestione del team.

Quest'ultima skill, in particolare, sarà di cruciale importanza per consentire il salto di qualità alla vostra squadra: più alto sarà il livello di gestione del team del vostro tecnico, maggiore sarà il numero di top player che potrete ospitare nel club. A dir poco fondamentale se volete una squadra di campioni.

Featured Player

Tra le novità di PES 2020 MyClub ci sono i Featured Player, delle carte speciali dedicate ai giocatori che si sono distinti in campo nel calcio reale. Vengono pubblicate ogni settimana, e si presentano a tutti gli effetti come una versione migliorata dei calciatori presenti nel gioco, con statistiche aggiornate sulla base delle loro performance. Vi consigliamo di tenere sempre d'occhio questi giocatori in evidenza, ed eventualmente acquistarli con i crediti GP in vostro possesso. Un'ottima occasione per aggiungere campioni e fuoriclasse al vostro team, rinfoltendo le fila dei palloni d'oro e neri che militano nel vostro club.

Combinate gli Osservatori

Gli Osservatori vi aiuteranno a ingaggiare i giocatori perfetti per voi. In PES 2020 MyClub potrete consultare tutti quelli disponibili nel relativo database, identificando i più indicati per avvicinare i calciatori che volete a tutti i costi. Potrete perfino combinare fino a tre Osservatori, raggiungendo così il 100% di possibilità di ottenere la stella che avete sempre sognato.

Nel corso del gioco sbloccherete diversi Osservatori in ricompensa, ma potrete ottenerne altri più specifici acquistandoli direttamente dalla Casa delle aste. Data l'estrema importanza che gli Osservatori possono ricoprire, è consigliabile prendersi il proprio tempo e acquistare quelli che fanno perfettamente al caso vostro.

Spirito di Squadra

Lo Spirito di Squadra è un elemento cruciale per migliorare le prestazioni della vostra squadra in campo. Potrete aumentare il suo valore giocando spesso con gli stessi giocatori, oppure applicando oggetti specifici come Allenamento tattico e Potenziamento della familiarità sia al vostro team che al vostro allenatore. Per arrivare al punteggio Spirito di Squadra più alto possibile (99), inoltre, potete investire anche sugli Agenti. Se volete ottenere il massimo dal vostro club, non potrete fare a meno di aumentare il valore di questo importante parametro.

Matchday e ricompense

Il Matchday è un'altra delle grandi novità introdotte in PES 2020 MyClub, e si propone come un modo competitivo di mettersi alla prova con la propria squadra e ottenere succosi bonus. Questa modalità è disponibile solo per alcune ore al giorno, e ci vede scegliere una squadra (di "Casa" o "Ospite") per fronteggiare altri utenti online.

Le ricompense ottenibili dipendono dalla quantità di Punti Evento che si vanno ad accumulare: alcuni premi includono crediti, nuovi Osservatori speciali e così via, consentendoci di rinforzare il nostro team. Tra le altre cose sarà possibile guadagnare migliaia di GP guardando semplicemente la finale del torneo. Quando lanciate la modalità MyClub, cercate sempre di dare un'occhiata al Matchday: ne varrà la pena.

Fate turnover

Per ridurre il rischio di infortunio dei vostri top player, e per limitare il dispendio di energie in vista di una partita delicata, evitate di usare i vostri giocatori migliori sempre e comunque. Proprio come fanno le grandi squadre nel calcio reale, i match più tranquilli e le competizioni meno importanti sono l'occasione ideale per fare turnover: conservatevi i campioni per le partite più cruciali della stagione. Se la cosa può farvi stare più tranquilli, tenetene sempre qualcuno in panchina anche negli incontri all'apparenza più semplici, in modo che possano venirvi in soccorso in caso di difficoltà.

Schierate i giocatori in forma

Le condizioni live aggiornano lo stato di forma dei giocatori ogni settimana, permettendo di ottenere prestazioni migliori in campo. Se in squadra avete dei giocatori che rientrano nella valutazione "A" o "B", allora vale la piena schierarli in campo, dal momento che potranno contare su una preparazione atletica migliore rispetto al normale.

Prima di avviare una partita assicuratevi di dare un'occhiata allo stato di forma dei vostri giocatori indicato dalle frecce colorate: potete farlo dalla schermata della formazione, premendo il tasto R2/RT. I giocatori con la freccia verde sono quelli al massimo della forma: schierateli per sfruttare il loro momento di grazia. Al contrario, evitate di mandare in campo i calciatori con la freccia rossa.

Giocatori scartati e punti XP

Scartando un giocatore indesiderato lo convertirete in punti esperienza da distribuire agli altri membri della squadra, in modo da aumentare le loro statistiche. Più un giocatore del team sarà simile al calciatore scartato (per posizione, nazionalità ecc.), maggiore sarà il numero di punti esperienza che potrà ricevere in questo modo. Per tale ragione, scartando un giocatore doppione potrete ottenere un'enorme quantità di punti esperienza da investire nella sua controparte originale. Non esitate a farlo quando vi capita di trovarne uno (e non mettetevi le mani nei capelli se trovate una seconda copia di Messi o Cristiano Ronaldo).