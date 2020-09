PES 2021: come vincere le partite, guida e trucchi utili per i principianti

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

A differenza di quanto avviene solitamente nel mondo dei videogiochi quando si parla di calcistici, quest'anno Konami ha deciso di prendersi un anno sabbatico con il suo Pro Evolution Soccer, in attesa di tornare con un prodotto proiettato verso la prossima generazione e con un nuovo motore grafico, l'Unreal Engine. Aspettando il prossimo capitolo, l'azienda nipponica propone ai propri fan eFootball PES 2021 Season Update, ovvero un aggiornamento a pagamento che rinnova le rose del suo predecessore e che può essere acquistato anche da chi non possiede PES 2020. Se anche voi state per scendere in campo con questo update, ecco una serie di consigli che potrebbero tornarvi utili.

Controlli

A meno che non abbiate già giocato al precedente capitolo della serie sportiva Konami (in quel caso non dovrete faticare affatto per familiarizzare con i comandi), qui di seguito trovate lo schema completo dei controlli, piuttosto lungo e ricco di possibili azioni.

Quando non si è in possesso della palla:



• Corsa: stick analogico sinistro

• Cambia cursore: L1 su PlayStation 4 (LB su Xbox One)

• Scatto: R1 su PlayStation 4 (RB su Xbox One)

• Fai uscire il portiere: Triangolo su PlayStation 4 (Y su Xbox One)

• Scivolata: Cerchio su PlayStation 4 (B su Xbox One)

• Pressing: X su PlayStation 4 (A su Xbox One)

• Contrasto: premere due volte X su PlayStation 4 (A su Xbox One)

• Inseguimento: R1 + X su PlayStation 4 (RB + A su Xbox One)

• Passo di copertura: stick analogico sinistro + R2 su PlayStation 4 (RT su Xbox One)

• Spazza via la palla/Indica ai giocatori di fare pressione: Quadrato su PlayStation 4 (X su Xbox One)

• Indica a un compagno di fare pressione: tenere premuto Quadrato su PlayStation 4 (X su Xbox One)

• Pressione multipla: premere due volte Quadrato e poi tenerlo premuto su PlayStation 4 (X su Xbox One)

• Controllo della linea difensiva: tenere premuta la freccia sinistra o destra della croce direzionale

• Trappola del fuorigioco: premere due volte la freccia sinistra o destra della croce direzionale



Quando si è in possesso della palla:



• Dribbling: stick analogico sinistro

• Dribbling con scatto: R1 su PlayStation 4 (RB su Xbox One)

• Scatto in velocità: stick analogico sinistro + due volte R1 su PlayStation 4 (RB su Xbox One)

• Passaggio filtrante: Triangolo su PlayStation 4 (Y su Xbox One)

• Passaggio filtrante alto: L1 + Triangolo su PlayStation 4 (LB + Y su Xbox One)

• Passaggio alto/Cross: Cerchio su PlayStation 4 (B su Xbox One)

• Cross basso: premere due volte Cerchio su PlayStation 4 (B su Xbox One)

• Passaggio basso: X su PlayStation 4 (A su Xbox One)

• Tiro: Quadrato su PlayStation 4 (X su Xbox One)

• Comandi abilità: stick analogico destro

• Sotto controllo (guarda verso la porta avversaria mentre si tengono gli avversari a distanza di sicurezza): stick analogico sinistro + R2 su PlayStation 4 (RT su Xbox One)

• Dai e vai (il giocatore inizia a correre subito dopo aver passato la palla): qualsiasi tipo di passaggio + R2 su PlayStation 4 (RT su Xbox One)

• Uno due (passaggio di ritorno): L1 + X e poi Triangolo su PlayStation 4 (LB + A e poi Y su Xbox One)

• Passaggio uno due alto: L1 + X e poi L1 + Triangolo su PlayStation 4 (LB + A e poi LB + Y su Xbox One)

• Controllo assistito dei compagni di squadra: stick analogico destro + L1 su PlayStation 4 (LB su Xbox One)

• Controllo manuale dei compagni di squadra: tenendo premuto L1 su PlayStation 4 (LB su Xbox One), spingere lo stick sinistro per poi rilasciarlo e spingerlo una seconda volta per controllare la direzione di corsa del compagno di squadra



Quelle elencati sopra sono ovviamente solo le azioni "di base" di eFootball PES 2021 Season Update, dal momento che sono davvero tante le tecniche e le tipologie di tiro che si possono eseguire. A questo proposito, sulle nostre pagine trovate una guida completa di tutte le mosse speciali di PES 2021.

Aggiornate le rose

Come accade puntualmente nei titoli calcistici, anche eFootball PES 2021 Season Update non include le licenze di ogni singola squadra italiana e internazionale. Per vostra fortuna, però, esiste la possibilità di sfruttare a proprio vantaggio i cosiddetti File Opzioni. Il team di sviluppo ha infatti alterato aspetti delle squadre per le quali mancano le licenze, storpiando i nomi dei giocatori e modificando maglie e simboli. Grazie ai tanto apprezzati File Options è possibile con una serie di semplici passaggi apportare delle modifiche al gioco e annullare come per magia tutte le storpiature, così da avere a portata di mano tutte le squadre con le informazioni ufficiali.

Questa operazione è possibile esclusivamente sulle versioni PS4 e PC del gioco, dal momento che su Xbox One non vi è alcun modo per apportare questo genere di modifiche e fare in modo che tutte le squadre rappresentino alla perfezione la loro controparte reale. Se siete intenzionati ad aggiornare le rose vi suggeriamo di dare un'occhiata alla guida su come scaricare ed installare i File Opzioni di PES 2021 su PC e PlayStation 4.

Tattiche di gioco

Per quanto si possa essere abili pad alla mano, vincere un match di eFootball PES 2021 Season Update richiede anche che i calciatori controllati dall'IA siano disposti correttamente in campo e ricevano istruzioni precise e, in questo caso, viene in vostro aiuto lo Schema di Gioco. Questo menu è accessibile prima di una partita, durante l'intervallo o dal menu Pausa e dà l'opportunità di cambiare la formazione oppure di effettuare modifiche tanto alla rosa quanto alla strategia da mettere in pratica.

Grazie allo Schema di Gioco si può accedere ad una serie di opzioni che si adattano a tutte le tipologie di utente: il meno esperto può limitarsi ad utilizzare i preset e il più smaliziato può procedere alla personalizzazione delle strategie o alla selezione dei cosiddetti Moduli Fluidi, ovvero tattiche che si adattano a situazioni specifiche.

Restate in forma

Un altro importante fattore del quale è necessario tener conto è la forma fisica degli elementi della propria squadra. In eFootball PES 2021 Season Update si può tenere premuto il grilletto destro del controller (R2 su PlayStation 4 e RT su Xbox One) all'interno del menu "Schema di Gioco" per scoprire lo stato fisico dei vari calciatori scesi in campo.

Alla pressione del tasto appaiono a schermo degli indicatori colorati che segnalano quanto è in forma quello specifico giocatore, così che possano essere valutati eventuali cambi:



• Verde acqua: ottima

• Verde: buona

• Gialla: normale

• Arancione: scarsa

• Rossa: pessima



Un giocatore in pessime condizioni tende ad infortunarsi più facilmente e ad effettuare degli errori imputabili alla stanchezza.

Provate la Telecamera Stadio

Se non avete giocato lo scorso capitolo, sappiate che anche in eFootball PES 2021 Season Update è presente una nuova visuale sul campo che prende il nome di Telecamera Stadio. Attivando questa particolare telecamera di gioco è possibile avere una visuale più completa del campo, così da tenere sotto controllo ogni singolo giocatore e prevedere con maggiore facilità la prossima mossa.

Una delle particolarità della Telecamera Stadio è la sua dinamicità, in quanto rispetto alle altre visuali presenta uno zoom riservato ad alcune azioni specifiche. Ovviamente non è obbligatorio selezionare questo tipo di telecamera e chi è abituato a quella tradizionale o, più semplicemente, non vuole utilizzare quella Stadio perché gioca su uno schermo piccolo e non riuscirebbe a vedere abbastanza bene i giocatori in campo, può passare dall'una all'altra tramite il menu delle impostazioni.